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 COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 11 квітня в усьому світі зареєстрували 1 698 416 випадків інфікування коронавірусом. На першому місці за кількістю інфікувань, як і раніше, США. Там кількість хворих перевалила за пів мільйона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Перемогли хворобу за цей час 376 677 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 102 774 летальні випадки.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих за добу зросла на 2 093 (до 18 777). Одужали 29 132, хворих - 501 419.

В Італії за весь час захворіли 147 577 осіб. Водночас померло 18 849, вилікувалися 30 455 осіб.

Іспанія повідомляє про 158 273 інфікованих. Зокрема, 55 668 одужали, 16 081 особа померла.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Італії, США, Іспанії та Франції.

Зокрема, у Франції померли 13 215 осіб, у Великій Британії - 8 974, в Ірані - 4 232, Бельгії - 3 019, у Німеччині - 2 736, у Нідерландах - 2 520, у Туреччині - 1 006, у Швейцарії - 1 002.

У РФ кількість інфікованих досягла 11 917 осіб, померло 94; у Білорусі - 1 981, померло 19; у Польщі - 5 955, померло 181; в Молдові - 1 438, померло 29; в Угорщині - 1 190, померло 77; у Румунії - 5 467, померло 270; у Словаччині - 715, померло 2.

COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188339
 
 
 Топ коментарі
 
всем нужно ехать в николаевскую область - там святая земля..
вот карта на сегодня ... - убедитесь сами..
Система моніторингу поширення эпедемии коронавірусу

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 50

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 6997
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ідійотизм блазня на високому рівні....так...
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Всі, хто відбував карантин у Н. Санжарах, просять повернути їх у Китай. За власним бажанням до них приєднюється і екс-міністр ОЗ Скалецька
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Ты хоть понимаешь, что этим ты не унизил его, а возвысил
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ідійотизм блазня на високому рівні....так...
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та отож... навіщо було втікати від продвинутої медицини в країну, якою керує блазень.
ідійоти, нє ?
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всем нужно ехать в николаевскую область - там святая земля..
вот карта на сегодня ... - убедитесь сами..
Система моніторингу поширення эпедемии коронавірусу

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 50

COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс - Цензор.НЕТ 6997
 показати весь коментар
 
 
Виявилося, що в Миколаївській області не вміли користуватися тестами на короновірус!
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Ali Hasan - вот почему всегда найдется кто то , кто попытается все поставить под сомнение...?

Тесты не причем... - это сам Бог принимает участие в управлении Николаевской области совместно с областной администрацией....
Грузитесь с семьей на машину и езжайте туда...
И не грешите больше...
Аминь...
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понятно, в управлении Лаврой Бог участия не принимает
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Перепутали с тестами на беременность?
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Тепер вони переробляють аналізи тих, кого раніше підозрювали. Таке рішення прийняте, що підтверджує мої слова.
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Тобто, ти головного санітарного лікаря назвав брехуном?
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Феномена больше нет: коронавирус добрался до последней области Украины

Феномена больше нет: коронавирус добрался до последней области Украины
Первые два случая коронавируса COVID-19 зафиксированы в Николаевской области.

Как сообщил на брифинге 11 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заболели двое жителей Николаевского района, которые вернулись из Польши.

"Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", - отметил он.

В статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 9:30 11 апреля отмечено, что в Николаевской области ноль случаев коронавируса.

Больше информации на портале Антикор:
https://antikor.com.ua/articles/372235-fenomena_boljshe_net_koronavirus_dobralsja_do_poslednej_oblasti_ukrainy
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От гриппа Испанка с 1918-20 гг,умерло по разным данным от 50 до 200 миллионов
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Купил ящик хозяйственного мыла,и Фэн мощный буду пандемию травить...
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Паранджу надо носить,где там Абдулла и его Гюльчатай с тётьками
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Не Иваныч,насмотрелся дерьма про товаристча Сухова COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис - Цензор.НЕТ 6288
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П на Донбасі рогаті стріляють, ось де біда, нажаль... та Крим віджатий... та...
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Крим віджатий! Це також Зеленський зробив?
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Невже комусь цікаві ці цифри,щоденний рахівник смертей ?
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Уже нет. Срабатывает закон больших чисел и они воспринимаются как абстракция. А власти пытаются ними запугивать, чтобы население послушное было. Вот у запуганных как раз иммунитет на нулях. Как только начинаешь пользоваться своей головой, и иммунитет работает как часы.
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Если разделить этот корововирус на численность населения Земли, то окажется, что корововирус просто пшик.
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В 1994 в Индии была вспышка легочной чумы. За все время той вспышки в Индии умерло 56 человек. Если разделить на их 0,95 миллиарда населения в 1994 году - это просто пшик. И чего они тогда так всполошились? Да и не только они...
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Паника, вот и всполошились. Чи ты не видишь по этому корововирусу как могут люди и правительства паниковать?
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Крым отжал Обамыч,а подлодку Курск затопил Билл Клинтон,во всем винаваты Омериканцы COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис - Цензор.НЕТ 3765А На Далбассе Крыс кремлевских мочит в сортире омериканские Морские котики...,Кремлевские Хмыри живут в королевстве кривых ЗерКАЛ
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Пока помогут - Соки,фрукты и Чеснок с зарядкой поутрам. Ну и Св.Николай(Янах Улу-Горящий древний),который родился 21 марта в ПАТАЛЕ (Бэй Ата Ала=Бэк Отец Древний=БАТЯ=Батьковщина).Огонь из горы ЯнАрДаг(Горящего мужа гора) под Баку -ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ КОСТРОВ! МЫ вместе уничтожим этот вирус! Нас Создатель на эту землю послал!
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