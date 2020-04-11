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Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
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 Окупанти РФ за минулу добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено бійця

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Об'єднаних сил України.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Сім порушень режиму тиші за минулу добу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник обстріляв українські позиції поблизу Красногорівки, Гнутового, Тарамчука та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь із підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" НЗФ здійснили вісім обстрілів, переважна більшість із них - із застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями. По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін. З напрямку населеного пункту Золоте-5 бойовики випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го і десять 82-го калібру, а також вели вогонь із гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм НЗФ обстріляли українські позиції поряд із Новотошківським, випустивши вісім мін, та неподалік із Луганським – 4 міни.

Також поблизу Кримського бойовики двічі відкривали вогонь у бік українських захисників із мінометів калібру 82 мм (12 мін), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 10 квітня одного бойовика ліквідовано і двох поранено.

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"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188338
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання військовому.
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себе рятує. бо вважає найвищою цінністю держави.
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а главнокомандующий в это время борется с коронавирусом в изоляции!
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себе рятує. бо вважає найвищою цінністю держави.
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Соединенные Штаты модернизировали ядерные боеголовки, размещенные в Германии

По сведениям журнала Der Spiegel, секретную операцию провели прошлой осенью. Около 20 боеголовок погрузили на военный самолет и отправили на два дня в США, где на них было установлено новое программное обеспечение. Как уточняется, немецкое правительство Вашингтона уведомило об операции незадолго до ее начала. В связи с этим, вооруженные силы ФРГ привели в состояние повышенной готовности на случай, если с транспортировкой вооружения что-то пошло бы не так.
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Отак російські терористи, або Консультативна група вітає свого автора Єрмака і Зе.
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я би тих миролюбців на тиждень відправила на особистій шкірці відчути як воно
до речі, зю взагалі не звертаю уваги на військо.
раніше Петя постійно на фронт їздив.
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Після того відомого зехамства у бік військових Зе боїться їздити і розмовляти з армійцями. У нього навіть звичайна серйозна доповідь має вигляд бенефісу дешевого другорядного коміка.
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Точно, точно...після того воно і не думає туди їхати.
Бо і справді десь підірвуть запроданця.
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Ціх виродків вже нари зачекались у буцегарні!!
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Убей расеянскую мразь
Окупанти РФ за минулу добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено бійця - Цензор.НЕТ 5775
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Незабаром всіх учасників антиросійської війни почнуть звинувачувати. За те, що воювали проти "братьєв". І волонтерів. І учасників Майдану. І тих, хто Майдан підтримував.
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та вже сидять за вбивство Шеремета.
для нашої влади атовці найбільш схожі на вбивць.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим масковським окупантам та путін-*****!!!!
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сейчас в РФ начинается ад с коронавирусом и там уже в сутки заражается 2к людей! И когда этот армагедец выйдет на пик, то Украина должна быть готова силовым путем быстро освободить Донбасс!!! Потому что другого шанса на это лучшего и не выждешь!!! Потому уже сейчас должна быть глобальная мобилизация всех резервов и должен уже быть план атаки быстрой! По Сунь Цзы, атака должна быть быстрой и сокрушительной, как лавина сносит все на своем пути! у Украины сейчас уже войск в 10 раз больше, чем на Донбассе. И еще по Сунь Цзы, надо армию врага разделить. Надо атаковать одновременно со всех сторон и с флангов и по центру. Таким образов ВСУ будет по 50 тысяч группировки, против 8 тысяч по всем участкам. Это будет разгром боевиков тотальный и до границы ВСУ дойдет за 2 дня! Победа будет выдающиеся! И нужно со всем вооружением атаковать, чтобы было преимущество тотальное! То бишь байрактары запускать надо и авиацию тоже и все самое мощное вооружение! Это должна быть такая мощная лавина, которая снесет все на своем пути, что противник и не поймет, что произошло!
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Крысам кремля аукнутся все их злодеяния в Грузии,Украине,Сирии,Ливии во 100 раз сильнее.....
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Дивіться зєлєботи проти кого ми воюємо та чому важливо не обирати в президенти клоуна. Це не просто мразі, це мразі в квадраті.
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зеленского с сивохой, шмыгалем, ярмаками и ахметовым следует отправить в лднр
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