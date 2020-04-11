 Окупанти РФ за минулу добу 15 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено бійця

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Сім порушень режиму тиші за минулу добу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник обстріляв українські позиції поблизу Красногорівки, Гнутового, Тарамчука та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь із підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" НЗФ здійснили вісім обстрілів, переважна більшість із них - із застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями. По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін. З напрямку населеного пункту Золоте-5 бойовики випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го і десять 82-го калібру, а також вели вогонь із гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм НЗФ обстріляли українські позиції поряд із Новотошківським, випустивши вісім мін, та неподалік із Луганським – 4 міни.
Також поблизу Кримського бойовики двічі відкривали вогонь у бік українських захисників із мінометів калібру 82 мм (12 мін), а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
За даними української розвідки, 10 квітня одного бойовика ліквідовано і двох поранено.
"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.
Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
По сведениям журнала Der Spiegel, секретную операцию провели прошлой осенью. Около 20 боеголовок погрузили на военный самолет и отправили на два дня в США, где на них было установлено новое программное обеспечение. Как уточняется, немецкое правительство Вашингтона уведомило об операции незадолго до ее начала. В связи с этим, вооруженные силы ФРГ привели в состояние повышенной готовности на случай, если с транспортировкой вооружения что-то пошло бы не так.
до речі, зю взагалі не звертаю уваги на військо.
раніше Петя постійно на фронт їздив.
Бо і справді десь підірвуть запроданця.
Убей расеянскую мразь
для нашої влади атовці найбільш схожі на вбивць.