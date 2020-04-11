 За кордоном на 10 квітня 172 наших громадян лікуються від коронавірусу, 19 одужали, 6 померли, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці МЗС.

Зокрема, згідно з офіційною інформацією, 172 громадян України лікуються за кордоном, 19 українців одужали і 6 померли від COVID-19 за кордоном.

Українські громадяни лікуються в Італії, (121 особа), Греції (22), Австрії (3) та в інших країнах.

"15 369 громадян України звернулися за допомогою до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист", - зазначається в повідомленні.

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