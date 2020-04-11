 За кордоном на 10 квітня 172 наших громадян лікуються від коронавірусу, 19 одужали, 6 померли, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці МЗС.
Зокрема, згідно з офіційною інформацією, 172 громадян України лікуються за кордоном, 19 українців одужали і 6 померли від COVID-19 за кордоном.
Українські громадяни лікуються в Італії, (121 особа), Греції (22), Австрії (3) та в інших країнах.
"15 369 громадян України звернулися за допомогою до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист", - зазначається в повідомленні.
с короновирусом или без...
И в отличии от тебя, я люблю родителей, сестру, жену, детей, внуков... Но никак не политиков!
И, кстати, у меня есть подозрение, что ты по ночам дро....шь на портрет По'
Но ты не расстраивайся, таких как ты, здесь половина форума
Читаем дальше. Что видим? Пральна - то, о чём нас предупреждал обнаруженный разведпризнак. А именно: ответ не в тему, зато обильно заправленный хамством. Впрочем, ответ содержательный. Спасибо. Выздоравливай.
https://www.economics-prorok.com/2020/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80.html
Десятитонний вантаж містить захисні комбінезони, халати, маски, рукавички, бахіли та антисептичні засоби.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі зустріли в аеропорту гуманітарний вантаж.
"Емірати є особливим партнером для України. Україна та її громадяни глибоко вдячні керівництву ОАЕ за направлення 10 тонн медичних засобів, які вкрай потрібні українським лікарям і медичному персоналу для боротьби з коронавірусом", - заявив Дмитро Кулеба.
За його словами, отриманий від ОАЕ вантаж допоможе сотням українських лікарів продовжити самовіддано виконувати свою роботу та рятувати людські життя, а українцям - убезпечити себе від хвороби.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1863214-z-oae-do-********-pribula-gumanitarna-dopomoga-dlya-borotbi-z-covid-19
Може ми чьогось не знаємо й краще спитати в них?
Може вони кращє знають, аніж ти, де кращє?
Как под копирку пошли эти тезисы