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 За кордоном на 10 квітня 172 наших громадян лікуються від коронавірусу, 19 одужали, 6 померли, - МЗС

МЗС опублікував актуальну інформацію про українців за кордоном, які інфіковані коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці МЗС.

Зокрема, згідно з офіційною інформацією, 172 громадян України лікуються за кордоном, 19 українців одужали і 6 померли від COVID-19 за кордоном.

Українські громадяни лікуються в Італії, (121 особа), Греції (22), Австрії (3) та в інших країнах.

"15 369 громадян України звернулися за допомогою до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Майже 9 тис. українців наполягають на евакуації з-за кордону, - Кулеба

За кордоном на 10 квітня 172 наших громадян лікуються від коронавірусу, 19 одужали, 6 померли, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188337
 
 
 Топ коментарі
 
в условиях домашнего карантина, заниматься фитнесом можно даже в малометражной густозаселенной квартире

За границей на 10 апреля 172 наших гражданина проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли, - МИД - Цензор.НЕТ 5098
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пользуйтесь и не благодарите

За границей на 10 апреля 172 наших гражданина проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли, - МИД - Цензор.НЕТ 1719
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Відомо, що частина із цих хворих хоче евакуації до України. Може зробити табір у Конча-Заспі чи Козині?
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Алі, так в Козині ж сивочолий четьман проживає. Ти зазіхаєш на Святого Петра? За границей на 10 апреля 172 наших гражданина проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли, - МИД - Цензор.НЕТ 8624
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А немцев за бугром, ещё 20 000 человек сидят... -- вывозят их помаленьку.
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По мнению некоторых наших умников, получается, что Меркель сволочь...
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Меркель однозначно сволочь....
с короновирусом или без...
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ты определись: дружить с головой или продолжать любить зе и Ко
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В отличии от тебя, я всегда дружу с головой!

И в отличии от тебя, я люблю родителей, сестру, жену, детей, внуков... Но никак не политиков!
И, кстати, у меня есть подозрение, что ты по ночам дро....шь на портрет По'
Но ты не расстраивайся, таких как ты, здесь половина форума
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Выражение «в отличиЕ от» употребляется в качестве производного предлога, и пишется так, как я его только что написал. Ничего особенного, но разведпризнак общей культуры.

Читаем дальше. Что видим? Пральна - то, о чём нас предупреждал обнаруженный разведпризнак. А именно: ответ не в тему, зато обильно заправленный хамством. Впрочем, ответ содержательный. Спасибо. Выздоравливай.
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Просто не успели донести свой вирус до ближайшего родственника.
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Как снизить риск заражения коронавирусом на 99% - доктор клиники Нью-Йорка
https://www.economics-prorok.com/2020/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80.html
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четко 30% умирает ,люди говорили что короновирус запросто 1 миллиард людей на тот свет отправит
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Пізно ввечері 10 квітня до аеропорту "Бориспіль" рейсом еміратських авіаліній Etihad прибула партія гуманітарної допомоги. Вантаж відправили Об'єднані Арабські Емірати для підтримки України у подоланні пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.
Десятитонний вантаж містить захисні комбінезони, халати, маски, рукавички, бахіли та антисептичні засоби.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі зустріли в аеропорту гуманітарний вантаж.
"Емірати є особливим партнером для України. Україна та її громадяни глибоко вдячні керівництву ОАЕ за направлення 10 тонн медичних засобів, які вкрай потрібні українським лікарям і медичному персоналу для боротьби з коронавірусом", - заявив Дмитро Кулеба.
За його словами, отриманий від ОАЕ вантаж допоможе сотням українських лікарів продовжити самовіддано виконувати свою роботу та рятувати людські життя, а українцям - убезпечити себе від хвороби.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1863214-z-oae-do-********-pribula-gumanitarna-dopomoga-dlya-borotbi-z-covid-19
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Новое исследование пролило свет на критически важный биологический механизм, который помогает коронавирусу эффективнее заражать людей и быстро распространяться по всему миру.Детальный анализ структуры нового вируса показал, что "шипы" на его поверхности цепляются к человеческим клеткам в четыре раза сильнее, чем у другого коронавируса, который вызывает SARS, - как пишет The Guardian, напоминая, что во время эпидемии SARS в 2002 году погибли сотни людей.Открытие указывает на то, что у частиц нового коронавируса, которые люди вдыхают через нос или рот, высокие шансы уцепиться за клетки верхних дыхательных путей. Таким образом, их нужно относительно немного, чтобы заражение произошло.Ученые в Университете Миннесоты использовали рентгеновскую кристаллографию, чтобы создать атомную 3D-карту белка в форме шипов на поверхности вируса и его партнера в человеческих клетках, известного как ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE-2).Когда вирус контактирует с человеческой клеткой, белки-шипы цепляются к ACE-2, если у нее такой есть. И это позволяет ему проникнуть внутрь и начать самовоспроизводство."3D-структура демонстрирует, что в сравнении с вирусом, который вызвал эпидемию SARS в 2002-2003 годах, новый коронавирус развил новые стратегии для соединения с человеческим рецептором, что привело к образованию более крепких связей между ними", - сказал глава американской команды исследователей доктор Фанг Ли. Ученые теперь используют карту вируса для поисков потенциальных лекарств, которые могут нейтрализовать возбудителя до того, как он начнет размножаться и распространяться."Если новые лекарства на основе антител смогут цепляться к вирусу прочнее и чаще, чем рецептор, вирус потеряет способность проникать в клетки. И это потенциально может быть эффективным лечением от заражения", - сказал Ли.В опубликованных в журнале Nature результатах исследования ученые описывают свое сравнение структуры нового коронавируса, который вызвал пандемию, с его штаммами, которые были обнаружены у летучих мышей и панголинов. Они обнаружили, что животные штаммы могут цепляться к тому же рецептору ACE-2 у людей. Это указывает на вероятность версии о том, что вирус передался людям от летучих мышей. Но перед тем, в нем произошла важная мутация, которая позволила ему легче распространяться среди людей.https://lenta.ua/uchenye-vyyasnili-pochemu-koronavirus-nastolko-zarazen-45319/
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По ходу болеть лучше за границей Там статистика выздоровлений лучше
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Це велике питання - чому вони сюди пруться?
Може ми чьогось не знаємо й краще спитати в них?
Може вони кращє знають, аніж ти, де кращє?
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маски от коронавируса тоже могут весьма экстравагантными и даже эротичными

За границей на 10 апреля 172 наших гражданина проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли, - МИД - Цензор.НЕТ 9162
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в условиях домашнего карантина, заниматься фитнесом можно даже в малометражной густозаселенной квартире

За границей на 10 апреля 172 наших гражданина проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли, - МИД - Цензор.НЕТ 5098
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Є й хороші новини. Скоро травень. Майже десять вихідних підряд. Можна побути вдома, з сім'єю. Нарешті
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З фединою та звіробій можеш загреміти в тюрьму в турбоиежимі.
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Статистика "выздоровевшие- умершие" украинцев за границей раз в 5 лучше чем в Украине. Вот думаю, а не зря ли наши граждане так ломанулись домой. И у них бы шансов было больше, и в Украину заразы меньше завезли.
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Новые вводные?
Как под копирку пошли эти тезисы За границей на 10 апреля 172 наших гражданина проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли, - МИД - Цензор.НЕТ 6989
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