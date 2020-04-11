 У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".
Геращенко зазначив: "Лісові пожежі - це є бич для всієї планети Земля. Людина досі не навчився управляти кліматом, а клімат визначає долю людини... В Україні за минулий рік було 17 тисяч лісових пожеж. Зазвичай нам вдається їх локалізувати на початкових етапах, але ця зима була незвичайною. Практично не було снігу, і тому земля була висохлою. І зараз завдяки антициклону і сонячним променям все висохло. У 95% випадків причиною лісових пожеж є, на жаль, діяльність людини".
Гаврила человеком был
учишь вас учишь - одни двойки...
А ходить быдло должно по разрешению и только строем.
належним чином не займаєтся протипожежними заходами.В ефірі політичні безглузді дискусії
боротьба за владу над громадянами.Ніякої пояснювальної ,виховної,попереджувальної роботи не ведеться.Тому почніть з себе шановні .Карати просто а виховати набагато складніше.Ліс рубають -цурки летять\ або хто в*рався-невістка.
они их и поджигают, пусть горят, ну и пусть,
ворованное должно быть очищено огнём