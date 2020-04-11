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Все про:пожежа (2094) Геращенко Антон (526)

 У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко висловив свою точку зору щодо лісовихі пожеж в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Геращенко зазначив: "Лісові пожежі - це є бич для всієї планети Земля. Людина досі не навчився управляти кліматом, а клімат визначає долю людини... В Україні за минулий рік було 17 тисяч лісових пожеж. Зазвичай нам вдається їх локалізувати на початкових етапах, але ця зима була незвичайною. Практично не було снігу, і тому земля була висохлою. І зараз завдяки антициклону і сонячним променям все висохло. У 95% випадків причиною лісових пожеж є, на жаль, діяльність людини".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188336
 
 
 Топ коментарі
 
Парки нельзя посещать, все в лес поехали. Тогда запрет должен быть на въезды в лес. Тем более Пасха и майские скоро. Лето ранее, сухостоя полно. Окурок достаточно кинуть, чтобы сильный ветер устроил катастрофу. А сейчас каждый день не шуточный ветер, что дым от костра с пеплом быстро все разнесет. Милиция всегда справлялась, если был интерес. Только звёзды остановился посмотреть, сразу вылазили с фонариком. С кем и чего. Алкоголь проверяли на выездах в такие зоны. Наш народ только реальным штрафом можно остановить, а предупреждения все до фени
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На Землі вся біда тільки від людини, бо ми і є найнебезпечніший вірус...
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В пяти оставшихся случаях из 100 пожар вызван любовными играми диких животных?
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А эти деятельные человеки получили наказание за свою деятельность? А МВД выпустило рекламу на ТВ по предупреждению пожаров?
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на входе в лес стоят щиты, где предупреждают. въезд в пожароопасный период запрещён и давно, но...
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Антоха Трубецкой прям, такие мэмы выдает
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Гаврила в лес ходил ногами
Гаврила человеком был
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На Землі вся біда тільки від людини, бо ми і є найнебезпечніший вірус...
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Парки нельзя посещать, все в лес поехали. Тогда запрет должен быть на въезды в лес. Тем более Пасха и майские скоро. Лето ранее, сухостоя полно. Окурок достаточно кинуть, чтобы сильный ветер устроил катастрофу. А сейчас каждый день не шуточный ветер, что дым от костра с пеплом быстро все разнесет. Милиция всегда справлялась, если был интерес. Только звёзды остановился посмотреть, сразу вылазили с фонариком. С кем и чего. Алкоголь проверяли на выездах в такие зоны. Наш народ только реальным штрафом можно остановить, а предупреждения все до фени
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В лес тоже низзя - большинство лесов, в которых гуляют люди, официально лесопарки. Запрет на въезд в лес в пожароопасный период давно есть и давно массово нарушается.
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Якщо Ви колись бачили вогнище, то дим і попіл не горять.
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Для того, щоб ліс загорівся, його треба підпалити (с) клясик
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Лес поджигают браконьеры, чтобы вырубать лес.
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лес поджигает гринпис, шо бы его не вырубали.
учишь вас учишь - одни двойки...
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Сосновый лес поджигают сами лесники . Горит всегда там где деревья ровные ( деловая древесина , которую можно пустить потом на доски ) , и очень редко где лес кривой . У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4161 .Совпадение , не думаю .
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А прокуроры крышуют, бо не видеть столь очевидных поджогов можно только за взятки.
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ця жирна свиня Антоніна Г. бросто бісить...
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Снова говоррящая хрюша. И без намордника .☝️☝️☝️
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Почему прямо причину не озвучиваете?? ПЬЯНКИ скота упоротого на пикниках причина всех пожаров.
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не обманывайтесь, жгут вопы , чтобы украденное скрыть
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В пяти оставшихся случаях из 100 пожар вызван любовными играми диких животных?
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Відправте в Чрнб усе керівництво дснс до повного придушення пожежі
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Та люди вообще со всех сторон мешают - от них только беда - запереть их по квартирам.
А ходить быдло должно по разрешению и только строем.
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І 100% бездіяльність влади,яка свої обов'язки неналежно виконує .Керівництво Держлісгоспу
належним чином не займаєтся протипожежними заходами.В ефірі політичні безглузді дискусії
боротьба за владу над громадянами.Ніякої пояснювальної ,виховної,попереджувальної роботи не ведеться.Тому почніть з себе шановні .Карати просто а виховати набагато складніше.Ліс рубають -цурки летять\ або хто в*рався-невістка.
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"нам удается их локализовывать" - ...мы пахали...
У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2073
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теперь ему осталось сообщить. что солнце встаёт на востоке, и порядок!
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Наверное за это дело опять должны взяться активисты - желательно отлавливать и прикапывать ублюдков!
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по сути леса прибрали к рукам бандиты и воры,
они их и поджигают, пусть горят, ну и пусть,
ворованное должно быть очищено огнём
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Абсолютнейщий бред. Условия для возникновения пожаров бывают разными, соответственно чёрными , белыми и слегка красными. Угадайте какой сейчас?
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