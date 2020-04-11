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 Політика України
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Все про:злочини проти Майдану (123) ДБР (1011) Бабіков (31)

 НАЗК: заступник голови ДБР Бабіков до посади в бюро справді захищав Януковича і має конфлікт інтересів у "справі Майдану"

Національне агентство із запобігання корупції дійшло висновку, що заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков раніше здійснював захист колишнього президента Віктора Януковича як адвокат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній відповіді НАЗК на запит громадської організації "Адвокатська дорадча група", яка займається розслідуванням злочинів на Майдані.

У документі зазначається: "Встановлено, що Бабіков О.П. до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист колишнього президента України Януковича В.Ф. у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого забезпечувалося слідчими Третього слідчого відділу (відділ із розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках) Третього управління організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань.

Цей факт зумовлює наявність приватного інтересу у Бабікова О.П. щодо перебігу та результатів досудового розслідування зазначеного провадження".

Читайте також: НАЗК почало перевірку першого заступника голови ДБР Бабікова, який захищав експрезидента-втікача Януковича, - "Слідство.інфо"

НАЗК: заступник голови ДБР Бабіков до посади в бюро справді захищав Януковича і має конфлікт інтересів у справі Майдану 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188334
 
   
 Топ коментарі
 
А что случилось?
НАПК очнулось? С чего бы это???
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Ты ДУРА !!! Адвокат не может быть следователем, свидетелем, экспертом и т. д. по тем делам, по которым он был защитником
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Бабикова уволить. Приказ народа Украины. Исполнять.
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Изверги))) Вчера ржал на Машкой, сегодня вы с "борошнами")))
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Про її психоз через напряги з "латиноамериканським снігом"? Шкода, вчора був завантажений роботою, не було часу приєднатися до чудового обговорення...
(це ж які у кацапської іліти будуть "гуси", якщо з коксом душняк почнеться...)
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Так, назва статті - EPIC WIN НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 3293
Ще вчора був заголовок 80 рівня - "Полиция готовится к мародерству" ))) після серії коментів відредагували - "противостоять мародерству"... бо надто "неоднозначно" вийшло НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 3293
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ну и что??
Об этом все знали
Поэтому с согласия поцЗедента его и поставили замом
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Явное сходство...Морда страуса и морда лица Кошевого...Мда-а..
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Если адвокат защищал чикатило, то он что всю жизнь 'адвокат чикатило'?
Я не думаю, что можно адвокату вообще лепить в вину то, что он выполнял свои профессиональные обязанности. А уж про работу на злочинного януковича - есть масса адвокат не должность, подлежащая люстрации . Есть примеры похлеще.
Например, у нас был министр экономики при Януковиче, который стал впоследствие президентом.
Нужно найти другие причины для увольне6ия этого бабикова.
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Ты ДУРА !!! Адвокат не может быть следователем, свидетелем, экспертом и т. д. по тем делам, по которым он был защитником
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Нет, она точно не дура!
А теперь скажи, почему ты ничего на написал по второй части её поста?
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Я отвечу. Благодаря пятому Президенту Украины, такие идиоты как ты еще живы и задают дебильные вопросы.
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Это будешь рассказывать своим внукам, а не мне!!!
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А что по второй части) никто так вас, рыгов и кацапов, в дерьме не извалял, как Порошенко
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А поинтересоваться можно, как єто создатель партии рыгов, извалял рыгов? Пчёлы против мёда ?
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Наверное, Сом, потому что речь идет о первой... это так же верно, как и то, что после угрозы вовкихуйла половцам и, главное, хазарам, он перевел твоего микронаполеончика в разряд побежденных... ну? Как тебе такая логика? Такая вторая часть? Отвел я удар? Отвлек внимание?
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адвокату никто никакой вины не лепит. а вот его убеждения и его вера в януковоща,должны быть препятствием в возможности занимать хоть какуюто должность в государственных учреждениях, пожизненно, в этой стране,а адвокатом иди работай.
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Наконец то!) так и знала, что ярые противники Пороха просто мерзкие рыги
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Танюха, ну шо ты опять факты за уши притягиваешь и сопоставляешь несопоставимое... сказано тебе: "конфликт интересов". Всё, точка. Посадив твою тёзку как героиню Майдана, дискредитировав остальных, да и сам Майдан, он осуществит начатое и доведет защиту чивокуни до положительного результата. И чивокуня вознаградит его потуги в разы больше, чем прокурорская должность, даже в этой стране...
И нахер было сюда Петю приплетать... ты еще Петю с вовкой-дураком сравни... только выбери референтные моменты...реперные точки, т.с., и сравнивай...
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Личный адвокат негодяя , который заинтересован напрямую в клиенте, так как тот деньги нехилые платит и министр -в правительстве, которое вообще-то на государство работает и может состоять из разных политических партий. ты лицемерная и брехливая рыговская подс тилка.
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А де подання НАЗК до прокуратури? Чому бібікова ще не викинули з посади? Навпаки, пхають з в.о. на посаду? Чому СБУ кинулося виконувати його забаганку? Дуже багато "чому". Але виступ Авакова продемонстрував убогість та слабкість нинішньої влади. Як на мене, дуже потужний.
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Годі розмазувати шмарклі по лобу! Обісрались втретє? Обрали втретє російського шпигуна і шкідника? Самі винуваті. Знімаємо обісрані штані і вимагаємо дострокові.
_______________
Доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові"!
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:

НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 2404НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 8956
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Ваня, а свои мысли есть?
Может пора начать думать своей бошкой, а не бросать фразы товарища Воны?
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Іван справді помиляється. Значок - слаба зброя. Треба значно потужнішу - створювати групу в соцмережах. Група спротиву антиукраїніській владі. Груп покарання колаборантів. Група цькування мишебратьєв.
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все четче картина -"слуги народа" - рыговские шестерки. Да и сам клоун малороссом так и остался. Быть ему в Ростове
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АВАКОВ ЖОРСТКО ПОРАДИВ ТИМЧАСОВОМУ ГОЛОВІ ДБР ЙТИ «ДО БІСА»Аваков став на захист Чорновол НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет конфликт интересов в "деле Майдана" - Цензор.НЕТ 115
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петя первый обвиняемый в сложившейся ситуации,именно петя порох настроил народ против себя,своими барыжными поступками,и кражами народного. за это народ проголосовал против него. он первый дал волю рыгам и нне посадил всю свою бывшую партию и соратников в тюрьмы. именно петя просрал все завоевания революции,и просрал все возможности.Всякая революция должна уметь себя защищать, сказал ленин--профессиональный революционер,и он был прав. а эти комсомольцы-порохи,способны только воровать и балаболить грамотно.Почему петя не ввел военное положение и не обьявил войну,и по законам военного времени расстрелял бы всех рыговских ублюдков. Сколько жизней патриотов бы сохранил.Почему турчинов и петя не воевали в Крыму с зеленью, видимо потому,что не выгодно, и обосрались.А если бы были жосткие ответы на все возникающие вопросы,и военное положение,то петю бы на руках носили. А так позор и презрение народа.Второго шанса никто уже не даст.
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Символічно. Спочатку прийшли зелені чоловічки, і нишком відгризли частину України. Потім вже не криючись завалила вся зелена команда, щоб знищити всю Україну.
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"Славно" ботяра відпрацьовуєш зарплату,але твій пост для лоха.
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Ти розповідаєш про те, як повинні були робити більшовики, як намагається зараз робити Лєнін Вова - тобто узурпація влади та тотальна боротьба з інакомисленням і терор... Так ми це проходили, у складі совку... Й чим це закінчилось??? Чому поляки, балтійські країни без того обійшлися??? Може тому, що не так засрані голови більшовизмом, коли у всьому винен поганий сцар, а тре хорошого??? Під час війни було зроблено купу справ, на яку ви не звертаєте уваги, навіть на те, що рівень життя повернуто майже до передвоєнного, за умов втрати 20 відсотків економічного потенціали, а вам наспівали з Коломойського говноканалу нісенітниць за «баригу» і ви понеслись міняти на доброго сцаря, якого теж підсунув той говноканал - гнусявого шмаркача (гірше не буде). А коли виправлались усі попередження, від думаючих людей, ви починаєте шукати СОБІ виправдання, у скоєному ідиотизмі...
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Крим просрали ще у 2010му абинеюльки. Крим просрав крадун Ющенко, Забужко, Гриценко, Тягнибок, Костенко... Всі вони закликали в 2010му голосувати "противсіх". А в 2014му у Лютому все вже було вирішено.
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Іване! Чому Юля так активно тягне мазу за Бєню?
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Народ, всі оті міркування на рахунок "ну і що що був адвокатом овоща, какая разніца, закон не нарушав" у даному випадку не є припустими. Підбір адвокатів для овоща здійснював партянка, узгоджувалось з ФСБ, набирали з відвертих українофобів. ЗЄля сцить за своє місце і ляльководи формують йому відверто реакційне промосковське оточення щоб не сталось несподіванок
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Невже Янукович прикупив в Ростові квартиру свойому адвокату?
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Україні потрібен уряд національного порятунку. З жорсткими повноваженнями. Інакше держава загине, і стане осередком тліючого конфлікту, як Абхазія, чи Придністров'я. Тобто, про демократію на певний час треба буде забути. Потрібна "сильна рука". А найперше, що треба зробити - покарати всіх колаборантів. Як у Європі після другої світової. Дати колаборантам місяць на виїзд до московії, а хто залишиться надалі шкодити Україні - судити.
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Не одна зелена гнида не повинна втекти з України.
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І це каже продажна, мародерська мерзота? Хм.
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А давай я заплачу і почнеш агітувати за російського шпигуна Зєлю? Гроші ж не пахнуть, так?
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Знов за своє?
Мені в черговий раз тикати суліму носом в його "Вова, чому я в тебе такий влюбльоний?!" ?
Не чіпляйтесь до людей зі своїми дебільними образами.
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Ну і як той бібіков туди потрапив ? Може нам погнати ЗЮ, щоб подіного більше не траплялось ?
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Опубликован только первый лист ответа НАЗК. Самое интересное на втором, который нам не показали. А там думаю продажное НАЗК делает вывод, что все хорошо нарушений нет и пусть работае дальше.
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Зеленский! Что тебе в Омане предъявили? Какой компромат? Может ты как Ляшко подрабатывал или кокс тонами нюхал? Расскажи народу. За сколько серебрянников ты продаёшь Украину?
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Не розкаже тому що прекрасне знає як ***** розправляється "новичком" з агентами які його зрадили!
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Порох помог януковичу,теперь янык помогает пороху.Дело заведомо провальное-это тонкая игра для лохов на их патриотизме.
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Зеленский продолжает уничтожать Украину осознанно и сознательно!

Андрей Илларионов

https://www.youtube.com/watch?v=EFQ6hun0iVk&feature=share&fbclid=IwAR2kxuGUlq8eC7KxUF-7lnRkNn2aH73s6SY6mpLDAmGl-aKhaCU5wjPyG4M
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Все одно ЗеленськАй самий кращий, красивіший, височеЗний та кремеЗний Захисник!!!....тіки чого та кого.... і ще у нього 73% ВСЬОГО... та і У-сього, у тому числі А ці всі нападки на якигось там патріотів, то йому ...до 95 кварталу та цимбалами по роялю....Поки люмпен дивиться- Коломойский скуповує заводи та править текст закону про Банки, разом з іншими "патріотами"...ну це так, як з орендною платою....чи можуть...чи не можуть платити ...
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Пора уже осознать - майдан проиграл,свинарчуки и потрох полностью все просрали,сделать такую революцию и отдать власть таким мразям было ошибкой.
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Майдан переміг. Програли ті, кого Майдан привів до влади.
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Вивести реваншистів з тіні:
За політичне переслідування Чорновол персональну відповідальність несуть
Зеленський, Венедіктова, Портнов, Бабіков - політолог

Ця справа - тест для всіх активістів Майдану. Ми маємо прийти і
захистити Таню. Бо завтра прийдуть за нами. Всіма активістами Майдану.
Незалежно від того, ким ми стали соросятами чи порохоботами, прихильниками
"Свободи" чи "Батьківщини". Або просто безпартійними
волонтерами чи активістами. Це питання виключно часу.

https://patrioty.org.ua/blogs/vyvesty-revanshystiv-z-tini-za-politychne-peresliduvannia-chornovol-personalnu-vidpovidalnist-nesut-zelenskyi-venediktova-portnov-babikov--politoloh-323484.html
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Бибиков первый, кто дернет на россию/на парашу, как только сбросим малороса-имбицила Зеленского и его шапито 95 квартал. Чем больше локальных и глобальных проблем возникает перед нами - тем все более очевидной становится беспомощность и некомпетентность Зеленского и его комиков. В итоге наши враги - ОПЗЖ, сепары/кацапы наращивают свое влияние "предлагая свою помощь" Зеленскому и инкапсулируют своих людей (ватников/малоросов) в государственные структуры на руководящие должности. Вся эта ватная мразота по-тихоньку, незаметно, но неотвратимо меняет курс государства, уже "не шатает лодку", а тупо "разворачивает лодку", задавая курс на Север.
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Чорновол - єто маркер Майдана-3.
Поздно пить боржоми и гидранту и авакадову.
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