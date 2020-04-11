 НАЗК: заступник голови ДБР Бабіков до посади в бюро справді захищав Януковича і має конфлікт інтересів у "справі Майдану"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній відповіді НАЗК на запит громадської організації "Адвокатська дорадча група", яка займається розслідуванням злочинів на Майдані.
У документі зазначається: "Встановлено, що Бабіков О.П. до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист колишнього президента України Януковича В.Ф. у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого забезпечувалося слідчими Третього слідчого відділу (відділ із розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках) Третього управління організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань.
Цей факт зумовлює наявність приватного інтересу у Бабікова О.П. щодо перебігу та результатів досудового розслідування зазначеного провадження".
(це ж які у кацапської іліти будуть "гуси", якщо з коксом душняк почнеться...)
Ще вчора був заголовок 80 рівня - "Полиция готовится к мародерству" ))) після серії коментів відредагували - "противостоять мародерству"... бо надто "неоднозначно" вийшло
Об этом все знали
Поэтому с согласия поцЗедента его и поставили замом
Я не думаю, что можно адвокату вообще лепить в вину то, что он выполнял свои профессиональные обязанности. А уж про работу на злочинного януковича - есть масса адвокат не должность, подлежащая люстрации . Есть примеры похлеще.
Например, у нас был министр экономики при Януковиче, который стал впоследствие президентом.
Нужно найти другие причины для увольне6ия этого бабикова.
А теперь скажи, почему ты ничего на написал по второй части её поста?
И нахер было сюда Петю приплетать... ты еще Петю с вовкой-дураком сравни... только выбери референтные моменты...реперные точки, т.с., и сравнивай...
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Доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові"!
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:
Может пора начать думать своей бошкой, а не бросать фразы товарища Воны?
Мені в черговий раз тикати суліму носом в його "Вова, чому я в тебе такий влюбльоний?!" ?
Не чіпляйтесь до людей зі своїми дебільними образами.
Андрей Илларионов
https://www.youtube.com/watch?v=EFQ6hun0iVk&feature=share&fbclid=IwAR2kxuGUlq8eC7KxUF-7lnRkNn2aH73s6SY6mpLDAmGl-aKhaCU5wjPyG4M
За політичне переслідування Чорновол персональну відповідальність несуть
Зеленський, Венедіктова, Портнов, Бабіков - політолог
Ця справа - тест для всіх активістів Майдану. Ми маємо прийти і
захистити Таню. Бо завтра прийдуть за нами. Всіма активістами Майдану.
Незалежно від того, ким ми стали соросятами чи порохоботами, прихильниками
"Свободи" чи "Батьківщини". Або просто безпартійними
волонтерами чи активістами. Це питання виключно часу.
https://patrioty.org.ua/blogs/vyvesty-revanshystiv-z-tini-za-politychne-peresliduvannia-chornovol-personalnu-vidpovidalnist-nesut-zelenskyi-venediktova-portnov-babikov--politoloh-323484.html
Поздно пить боржоми и гидранту и авакадову.