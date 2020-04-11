EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
  4372  50
Все про:безробіття (58) Петрашко (9)

 Допомоги із безробіття буде збільшено, - міністр економіки Петрашко. ВIДЕО

Міністр економіки Ігор Петрашко розповів про те, як влада полегшує отримання допомоги людям, які залишилися без роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Петрашко заявив: "Ми передусім намагаємося зберегти робочі місця, які вже є. Прем'єр уже анонсував декілька програм. Більшість із них спрямовані на те, щоб підприємства могли отримати гроші для того, щоб не звільняти людей".

Він наголосив, що все робиться для того, щоб люди могли дистанційно подаватися на допомогу з безробіття, "отримували максимальні виплати".

Міністр зазначив: "Ми зараз збільшуватимемо виплати із безробіття".

Читайте також: За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188333
 
 
 Топ коментарі
 
Поколение "новых лиц" не просто ничего не умеет руками, их нельзя подпускать даже к таблице умножения - поломают
 показати весь коментар
 
Кацап, Вали в рашу
Заробитчане завозили в год 18 млрд уе, это больше чем олигархи платят налоги в Украине в несколько раз.

Так шо нечего здесь копать под безвиз и заробитчан
 показати весь коментар
 
Допоки олігархат не буде знищений,до тоді нічого не буде.Не плутати олігархів,з просто багатими людьми.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поколение "новых лиц" не просто ничего не умеет руками, их нельзя подпускать даже к таблице умножения - поломают
 показати весь коментар
 
 
Якщо працівника звільнили за власним бажанням, він 3 місяці не отримуватиме жодної допомоги по безробіттю! Цей пункт потрібно змінити, бо багато хто звільняється примусово за бажанням працедавців і не знає цієї норми або під час звільнення працедавець звільняє як йому хочеться і потім безробітний не може отримати пособіє! Дискримінація звільнених по статті звільнення має бути усунута, бо це реальний капкан! Яка різниця для держави як звільнили працівника "за власним бажанням" чи "за згодою сторін"? Чому одним надають допомогу а іншим не надають? Зараз жодна людина не йде з роботи через власні бажання, тому допомогу потрібно надавати всім безробітним без виключення!
 показати весь коментар
 
 
Різниця для держави така , що не потрібно платити допомогу по безробіттю . Там подібних капканів ціла купа . Понапридумували при Пороху , а ці теж цим користуються . Мене звідти звільнили , в зв'язку з виходом на пенсію . Але так як пенсійний фонд на карантині , то і заяву про вихід на пенсію написати не можливо . І тому пенсії нема .
 показати весь коментар
 
Если вы оформите в Приват24 (или каким-то другим способом) электронную цифровую подпись, то сможете войти на портал ПФУ и оформить заявление на пенсию в режиме ОНЛАЙН. При этом перешлете копии необходимых документов в электронном виде! Пенсию вам оформят, но перечислять деньги начнут, скорее всего, только после личного визита в ваше отделение ПФУ. Т.е., когда карантин закончится, и они начнут прием. При этом будет выплачена вся сумма задолженности!
 показати весь коментар
 
Фосий тві@fosyavtwi

Вчора совкова зебільня, отримавши на картку зарплатню і з калькулятором нарахувавши якусь помилку в декілька грн, видало: «Мнє так нє вігодно ходіть на работу» (працюємо через день).
Ну, так в чому проблема? Сиди вдома і перечекай. Тіки ж платити не будуть.
Три хвилини лупало очима!!!!

Тобто - в нас що продав,то й твій %! Продажі вочевидь спали до 40%.
Совка нема трохи менше, ніж йому «рочків». Але - отримана папою-гебістом халявна квартира. Халявна зарплатня! Назавжди виховало совка. Незадоволеного. Совка-«мнєвсєдолжни».
І це я ще в сфері бізнесу, а не на заводі...
 показати весь коментар
 
 
Допоки олігархат не буде знищений,до тоді нічого не буде.Не плутати олігархів,з просто багатими людьми.
 показати весь коментар
 
 
Семен Шкаралупа Вам подобаються олігархи? Це ж люди як присмокталися до бюджету.З ними Україна завжди буде на дні.73 відсотки,якраз і підтримали фактично олігархат.
 показати весь коментар
 
 
"73 відсотки, якраз і підтримали фактично олігархат." -- я ж про них і питав...
 показати весь коментар
 
Семен Шкаралупа А раніше пів України за Яника голосували.Ми ж не казали,що потрібно було когось дівати.
 показати весь коментар
 
О, мені до вподоби Ваші порівняння, тільки овоч мав гроші, та не мав яєць (бо не втік би з країни, як кіт шкідливий), а в цього немає нічого в країні, ЗОВСІМ, навіть підприємств, як в Пороха.
 показати весь коментар
 
Семен Шкаралупа В цього також є гроші і великі,він мільйонер доларовий.Та й його привів до влади піар на телеканалі г+г.А в його власника є мільярди.
 показати весь коментар
 
 
Ти думаєш вони чимось відрізняються від 25 градусних хрякоотсосів, які підтримали соєвого олігарха?
 показати весь коментар
 
 
В чому різниця між олігархом і просто багатою людиною?
 показати весь коментар
 
А как закрыть ФОП, чтобы получить это большое - пребольшое пособие ? Налоговая сейчас на карантине, или работает ?
 показати весь коментар
 
 
А зачем налоговая чтобы ФОП закрыть?
Вы наверное из неместных?
 показати весь коментар
 
Большинство из них направлены на то, чтобы предприятия могли получить деньги для того, чтобы не увольнять людей"Источник: https://censor.net.ua/n3188333

Читаемо уважно.
Підприємства. Підприємства. Не люди. А тільки підприємства. Тобто ДТЕК Ахметки отримає, і МАУ Бєні отримає. А рядові зеби отримають те за що голосували: "сдєлаєм іх вмєстє"
 показати весь коментар
 
 
GВсе в будущем времени у этой Власти, начиная с прихода к Власти и без сроков. Надоело.
 показати весь коментар
 
 
Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний считает, что во время причастия невозможно заразиться коронавирусом. Об этом он заявил 8 апреля в видеообращении на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".

"Есть определенная граница, где мы не можем уступить, мы не можем согласиться с теми силами, которые убеждают нас, что через евхаристию можно заразиться. Если человек так считает, то он просто неверующий. Или, наоборот, если он неверующий изначально, а предлагает нам вот эту позицию принять, значит, он с нами таким образом борется, борется с православным христианским сознанием"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/v-upc-mp-schitayut-chto-cherez-prichastie-nevozmozhno-zarazitsya-koronavirusom-1495044.html
 показати весь коментар
 
 
Соромлюсь спитати, а за чий рахунок бенкет? Чи надрукуєте грошей?
 показати весь коментар
 
 
ага, усем заробитчанам, которые вспомнили о Родине, не платившим в бюджет за несколько лет ни копейки, ооообязательно выплатите повышенное пособие, бедолагам!
 показати весь коментар
 
 
Кацап, Вали в рашу
Заробитчане завозили в год 18 млрд уе, это больше чем олигархи платят налоги в Украине в несколько раз.

Так шо нечего здесь копать под безвиз и заробитчан
 показати весь коментар
 
 
платимо ми налоги,бо гроші витрачаємо в Україні.
 показати весь коментар
 
 
В 2014 році заробітчани на собі ввозили каски та броніки, поверталися декілька разів, щоб пронести більше, бо безвізу тоді не було і лише вони могли це зробити. Будь вдячним.
 показати весь коментар
 
 
Ага ,незабувай що усє заробітчянє потратили 20% ПДВ на любій хєрні ,а про заправки і аптеки мовчать взагалі.
Вони дійсно потратили "ні капєйки" млядь а мільярди .
Це власне з їх бабла виплатять "пасобіє" бєні і ахмєткє! Допомоги із безробіття буде збільшено, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 646
 показати весь коментар
 
Деньги - хороши в кармане , а не на бумаге
 показати весь коментар
 
а послезавтра всем отъехавшим от вируса начислят 13-ую зарплату...
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю месячную зарплату чиновникам выплачивать каждый раз только после всенародного обсуждения и всеукраинского референдума.
 показати весь коментар
 
 
О! Включайте станок! Печатайте больше денег! Еще больше!
 показати весь коментар
 
 
это как с обещанной тысячью для пенсионеров Пособия по безработице будут увеличены, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 5590
Ну во-первых не 1000 грн. а 500.
И не всем, а кому за 80 Пособия по безработице будут увеличены, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 5590
Пособия по безработице будут увеличены, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 9819
 показати весь коментар
 
 
Posobyje bezrabotija mozno platit bolse kogda postupajet bolse deneg v biudzet,a ne naooborot.
 показати весь коментар
 
 
vidasik, кредит дают охотнее тем, кто в нем вообще не нуждается. Воровать из бюджета не надо, тогда на выплаты в критический момент деньги будут .
 показати весь коментар
 
Жена - гражданка страны-агрессора (думаю, что дети тоже получат русский паспорт).
Сам практически всю жизнь проработал в разных "тройках-сбербанках".
Ценный кадр.
 показати весь коментар
 
Питання- звідки взяти гроші для більше 10 млн. пенсіонерів, для кілька мілліонів безробітних, на утримання Армії, силових структур, державного апарату, бюджетників. Приймаючи до уваги ще певну кількість дітей, то реальна кількість працюючих в секторі економіки не в змозі "прогодувати"всіх цих категорій, та ще й в умовах кризи.
 показати весь коментар
 
"Мы сейчас будем увеличивать выплаты по безработице" чтобы "сохранить рабочие места".

Гениально!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору