 Допомогу із безробіття буде збільшено, - міністр економіки Петрашко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".
Петрашко заявив: "Ми передусім намагаємося зберегти робочі місця, які вже є. Прем'єр уже анонсував декілька програм. Більшість із них спрямовані на те, щоб підприємства могли отримати гроші для того, щоб не звільняти людей".
Він наголосив, що все робиться для того, щоб люди могли дистанційно подаватися на допомогу з безробіття, "отримували максимальні виплати".
Міністр зазначив: "Ми зараз збільшуватимемо виплати із безробіття".
Вчора совкова зебільня, отримавши на картку зарплатню і з калькулятором нарахувавши якусь помилку в декілька грн, видало: «Мнє так нє вігодно ходіть на работу» (працюємо через день).
Ну, так в чому проблема? Сиди вдома і перечекай. Тіки ж платити не будуть.
Три хвилини лупало очима!!!!
Тобто - в нас що продав,то й твій %! Продажі вочевидь спали до 40%.
Совка нема трохи менше, ніж йому «рочків». Але - отримана папою-гебістом халявна квартира. Халявна зарплатня! Назавжди виховало совка. Незадоволеного. Совка-«мнєвсєдолжни».
І це я ще в сфері бізнесу, а не на заводі...
Вы наверное из неместных?
Читаемо уважно.
Підприємства. Підприємства. Не люди. А тільки підприємства. Тобто ДТЕК Ахметки отримає, і МАУ Бєні отримає. А рядові зеби отримають те за що голосували: "сдєлаєм іх вмєстє"
"Есть определенная граница, где мы не можем уступить, мы не можем согласиться с теми силами, которые убеждают нас, что через евхаристию можно заразиться. Если человек так считает, то он просто неверующий. Или, наоборот, если он неверующий изначально, а предлагает нам вот эту позицию принять, значит, он с нами таким образом борется, борется с православным христианским сознанием"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/v-upc-mp-schitayut-chto-cherez-prichastie-nevozmozhno-zarazitsya-koronavirusom-1495044.html
Заробитчане завозили в год 18 млрд уе, это больше чем олигархи платят налоги в Украине в несколько раз.
Так шо нечего здесь копать под безвиз и заробитчан
Вони дійсно потратили "ні капєйки" млядь а мільярди .
Це власне з їх бабла виплатять "пасобіє" бєні і ахмєткє!
Ну во-первых не 1000 грн. а 500.
И не всем, а кому за 80
Сам практически всю жизнь проработал в разных "тройках-сбербанках".
Ценный кадр.
Гениально!