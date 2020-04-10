 Найманця "ДНР" засуджено до 8,5 року позбавлення волі, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Судом встановлено, що в травні 2018 житель Донецька з власних ідеологічних і корисливих міркувань вступив у "100-у окрему мотострілкову бригаду 1-го армійського корпусу" так званої народної міліції "ДНР", яка дислокувалася в Кіровському районі м.Донецьк.

"Під час перебування на посаді старшого стрільця він забезпечував підтримку бойовикам у збройному опорі військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на території Донецької області. Злочинні дії бойовика припинено у квітні 2019 року у зв'язку з його затриманням військовослужбовцями ЗСУ поблизу с.Невельське Ясинуватського району", - сказано в повідомленні.

У грудні 2019 року Красноармійський районний суд визнав чоловіка винним, проте сторона захисту подала апеляційну скаргу.

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