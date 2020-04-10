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 Найманця "ДНР" засуджено до 8,5 року позбавлення волі, - прокуратура

Постановою Донецького апеляційного суду підтримано позицію прокуратури Донецької області і залишено в силі вирок суду першої інстанції, яким бойовика "ДНР" засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Судом встановлено, що в травні 2018 житель Донецька з власних ідеологічних і корисливих міркувань вступив у "100-у окрему мотострілкову бригаду 1-го армійського корпусу" так званої народної міліції "ДНР", яка дислокувалася в Кіровському районі м.Донецьк.

"Під час перебування на посаді старшого стрільця він забезпечував підтримку бойовикам у збройному опорі військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на території Донецької області. Злочинні дії бойовика припинено у квітні 2019 року у зв'язку з його затриманням військовослужбовцями ЗСУ поблизу с.Невельське Ясинуватського району", - сказано в повідомленні.

У грудні 2019 року Красноармійський районний суд визнав чоловіка винним, проте сторона захисту подала апеляційну скаргу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188330
 
   
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вступил в 100-ю отдельную?
номером ошибся...в 200-ую приписан.
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А мог бы послужить медицине, еслиб на органы разобрали ! Нерационально используют биоматериал !
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Там, напевно, тільки від куя вуха можна взяти на органи...
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с засовыванием ему вируса срок сокращается до месяца как то сам по себе,,,,
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Чому б таких дятлів не слати виключно на видобування урану? Сепарів, найманців, кацапстанських шпигунів та зрадників Батьківщини -- виключно туди.
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Тарговаму партнёру 8.5 лет. Зеля, что ты творишь? Це точно зрада.
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