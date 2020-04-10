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 Політика України
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Все про:ПР (960) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) ДБР (995)

 Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак

Екснардеп Олексій Мушак заявив про те, що початок кримінального переслідування проти Тетяни Чорновол консолідує проти влади всі майданівські сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Мушак підкреслив: "Це тільки мені здається, що Зеленського активно готують "під знос"?

Справа проти Чорновол не має юридичної перспективи, хоча б через кваліфікацію статті умисне вбивство. Абсолютно недоказуєма річ. Але справа не в цьому.

Сьогоднішні події це плювок в обличчя нам всім, що стояли на Майдані. Це чіткий сигнал, що наступним може стати кожен з нас. Це включення механізму групового механізму захисту майданівців. І як наслідок атака єдиного стовпа влади. Я не впевнений, що з цього розуміє Зеленський. Але його штовхають на пряму конфронтацію з найбільш активною та підготовленою до боротьби частиною суспільства. Не варто казати, що це може закінчитися плачевно для президента і саме головне України. Дай Боже, нам всім мудрості".

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10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії Регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188328
 
   
 Топ коментарі
 
Моніка хоч трохи розуміє, що відбувається?
Він розуміє, що потім всі ті бені портнови бібікові повтікають, я його пуделя циркового за ті катні дзвоники візьмуть і відповідати буде за все він особисто.
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Автомайдан точно соберётся - ведь общественный транспорт соблюдает карантин 😀
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и этот механизм потом обозвут голокостом...
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оно то так, но кто вместо? Глядя на "венедиктовых-ермаков" хорошего ждать не приходится
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Ніякого групового захисту не буде, бо при владі немає Парасюків та інших майданівців а є лише сцена Майдану, яка може тільки зробити голосні заяви і потім сховатись в кущі, як вони робили на Майдані! Тому Тетяну Чорновол посадять і вона відсидить свій термін!
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Так встали бы и пошли в гости к портнову, и к остальным гнидам антимайдана, а то вы герои тут перевороты устраивать на клавиатуре....
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Автомайдан точно соберётся - ведь общественный транспорт соблюдает карантин 😀
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Моніка хоч трохи розуміє, що відбувається?
Він розуміє, що потім всі ті бені портнови бібікові повтікають, я його пуделя циркового за ті катні дзвоники візьмуть і відповідати буде за все він особисто.
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Вы думаете у него все примазавшиеся к нему спрашивают разрешение на свои затеи?
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Ваша « Моніка» недолуге чмо і рагуль! Як таке можна було вибрати президентом, не розумію!? Виберіть мене!
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Тебе не можна. Ти стриляти москалiв почнеш,а я тебе пiдтимую. А коли ми повернемся до США, то як жеж ми з тобою будемо лаятися про Трампа? Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 676
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зєлєнський це прокладка. Навіть якщо він сам цього не розуміє.
Уголовное дело против Чорновол включит групповой механизм защиты майдановцев, - Мушак - Цензор.НЕТ 9983
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и этот механизм потом обозвут голокостом...
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З радістю підтримаю систему захисту!
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А я думал всё с дела Шеремета началось. Дело Чорновол это просто продолжение. Тут вопрос кто за этим всем стоит, или из Зеленского дурачка делают, или же он сам это всё и инициировал.
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Все почалося з вбивства Сашка Білого
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Ну тут видишь Аваков на стороне Чорновол. Или он понял куда ветер дует и начал быстро переобуваться.
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Моника, а если точнее - Голобородько, - просто вывеска для быдла. За этой вывеской работают различные группы, в основном - промосковитские.
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А потом свалят на него все грехи. Не понимаю зачем он вообще за политику взялся? Или силой заставили?
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решил показать что он могёт и он не лох - а получился лохангий вава Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 6645
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Играл бы себе на пианино да петросянил в меру своей фантазии.
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Сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. Классика.
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Да то понятно. Портнов и остальной сброд Бени. Беня уже видимо тоже переметнулся на ту строну. Обидка у него затаилась за приват на всю Украину. Он наверное и хочет отомстить всей стране, а потом тихо свалит в Израиль. Но Зеленский же не Ельцин, старческим маразмом вроде не страдает, и из ума вроде ещё не выжил. Если он в этом сам не замешан то тогда он невероятно тупой если не понимает чем это всё для него закончится.
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используя страхи дурака перед украинскими патриотами, которые не хотят слива Украины, блазня используют Портновы, Ермаки и другие агенты ФСБ....
А когда Зелю повесят в конце концов, то Московия попробует повторить сценарий 2014-го года на волне этого кипиша..
Все просто...., так и задумано....
Может возникнуть вопрос - а почему Зеля сдает Украину...?
Ответ - потому что он очень боится путина...
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От, як раз саме цього, курва, зараз і не вистачає...
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5% будут майданить? Ну ну.
ГБР на заявление Авакова: мы не занимаемся политикой. "Оценку обоснованности подозрения даёт суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела", - отметили в Бюро.
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"Не стоит говорить, что это может закончиться плачевно для президента и самое главное Украины." Интересы вонючего ху*ловского наркоши Зели и Украины диаметрально противоположны, поэтому всё, что плохо закончится для Зели будет хорошо для Украины. Уголовное дело против Чорновол включит групповой механизм защиты майдановцев, - Мушак - Цензор.НЕТ 4139
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Та да ,Мушак то ещё тот защитник .... Уголовное дело против Чорновол включит групповой механизм защиты майдановцев, - Мушак - Цензор.НЕТ 7055просто сразу разбегутся печенеги как его увидят .
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Какие какие силы?Назовите хоть одну ,,Майдановскую силу,,
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Виберіть мене президентом! Я гарантую, що через рік Україна буде як США!
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>>препятствование деятельности Партии Регионов<<
Атпад!
Нагадайте мені - риги офіційно розігнані як організация, "или?" як кажуть одесити?
Хіьа обидва Майдани не мали на меті перешкоджання глистній інвазії риги-аналів по нашій землі?
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Всех рыгов, начиная от председателей райкомов и лепутатов райрад и до основателей этой преступной партии надо анигиллиррвать или по крайней мере не допускать к власти, начиная от ЖЭКов. Вы согласны?
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Мушак вроде перекрасился из ПЕСыкив в зебила? Напомните, какая у него сейчас должеость?
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А скажу так ,ни Мушаков ни других мудаков пришедших к корыту на крови героев НИКТО защищать не будет а настоящие МАЙДАНОВЦЫ ещё и добавят !!!
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А представляете, Черновол станет украинской Жанной Дарк?! И поведёт за собой людей! Любо дорого посмотреть!
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в свинарнике савченко раздували! и чо?
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Всі хотіли справедливості, але не троти них. Курва, я в шоці !)))
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если бы не майдан и кучка майданутых, не жить свинарнику так богато и успешно! Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 193
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У Авакова хорошее чувство юмора .... тут же на странице Азова пост - (догадайтесь для кого)
АЗОВ

@Polk_Azov


Снайперський курс для азовців Марш-кидком закінчився шеститижневий снайперський курс, що був організований для чинних бійців «Азову», які виявили бажання служити в снайперській групі полку.

Кримінальна справа проти Чорновол включить груповий механізм захисту майданівців, - Мушак - Цензор.НЕТ 68
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как же быстро всё забылось, забылось как титушня азировская бегала за такими как Черновол, молотила и беспощадно убивала таких и как вся страна с замиранием сердца слушала новости по пятому...снова на грабли...
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Бити зелених будуть без суда та слідства.
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Та ніхто не буде за ту дурнувату вписуватись, вона ж притрушена.
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