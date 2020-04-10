 На сьогодні у нас немає можливості реструктуризації держборгу, - міністр фінансів Марченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"На нинішній момент ніяких умов для проведення реструктуризації немає. Тобто, немає необхідних умов для проведення реструктуризації. Боргове навантаження абсолютно контрольоване. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Всесвітнього банку, Європейської комісії", - сказав він.

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