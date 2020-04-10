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 Економіка
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Все про:держборг (53) Марченко Сергій (10)

 На сьогодні у нас немає можливості реструктуризації держборгу, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що зараз немає умов для проведення реструктуризації державного боргу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"На нинішній момент ніяких умов для проведення реструктуризації немає. Тобто, немає необхідних умов для проведення реструктуризації. Боргове навантаження абсолютно контрольоване. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Всесвітнього банку, Європейської комісії", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВФ - це наш апарат штучного дихання, щоб утримати хвору економіку, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188327
 
 
 Топ коментарі
 
Год клоуны издевались над МВФ
Вот итог
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Какая завершающая стадия? С вами и так дела никто иметь не хочет, а не примите закон о банках - так даже и не надейтесь.
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Довели країну до цугундера, а тепер у них условій нєт. Зелена шобла оманського Брехуна.
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Модератор - неправильна назва новини! Немає НЕОБХІДНОСТІ в реструктурізації, можливості є але немає необхідності!
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Это недоразумение решило похоже, что он как Яресько решит все вопросы. На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 1367
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Естати, а где патриотка Яресько? И кто ее выгнал?
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Ее никто не выгонял. Она ушла в отставку вместе с кабинетом Яценюка и уже не вернулась, посчитав, что задача/реструктуризация поставленная была выполнена и занялась другой программой. Сейчас работает над налоговой системой в Пуэрто Рико, не помню от какой международной организации. Она же американка фактически и гражданство Украины получила именно под должность от Порошенко.
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Интересно, а кто ж Яценюка в оццтавку отправил? Неужели сам ушел?
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Ну я же не экскурсовод в наших политических дебрях. Вспоминайте, как и почему ушел Яценюк. Надеюсь, что помните - спокойно и без скандала.
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Ага. Вот как? Так он взял и сам ушел? Уникальный случай! (катится слеза умиления)
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Можете рыдать, но лучше почитайте на досуге, желательно не желтую прессу и может поймете. Ну вот хотя бы это - https://lb.ua/news/2018/11/17/412677_yatsenyuk_glavnim_hirurgom.html
Откровения самого Яценюка, очень коротко доходчиво всё объясняет. Собственно в 2014 году он открыто сказал, что они правительство камикадзе.
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Желтая пресса то фигня. От желтые обменки в Киеве в 3014 от это был цимес. Куда тем камикадзе
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А при чем здесь МВФ?Ведь нам все правительства со времен Независимости Украины всегда вбивают в бошки что все что они принимают это требования МВФ.А за все почти 30 лет МВФ требует одно и тоже и правительство снова то-же самое и принимает да вот только народ от этого живет не лучше а экономика падает а долги растут.У нас уже долгов более бюджета страны хотя у Ахметова только легального личного счета больше бюджета Украины а таких ,,ахметовых,, в стране с десяток.
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Пинком под зад
Национализировать за вредительство
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В наши дни взять чтобы поделить можно только у евробляхеров, но у них недавно уже брали.
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Какая завершающая стадия? С вами и так дела никто иметь не хочет, а не примите закон о банках - так даже и не надейтесь.
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Яценюк в свое время это сделал. Зебуинам слабо.
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А зачем? "нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютна контролируемая." Источник: https://censor.net.ua/n3188327
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Ты веришь зебуинам? Когда они последий раз говорили правду, или сдержали слово?
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Коли вони взагалі розуміли що відбувається?
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Не он один, над программой больше работали Яресько с Гонтаревой.
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Естественно, что над этим работала целая команда настоящих профи, а не клоунов.
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Точно. Гарно працювали, Гройсмвн закінчив роботу, а Свинарчук пінку позбирав і головне професіонально.
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Трускавецьким проффесіоналам до Сєні як до Місяця рачки.
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В своїй біологічній ненависті до неригошоколадних ти скоро не тільки Сєню, а й Азірова будеш хвалити. Все-таки шеф самого Попошенка.
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а ти не знав? Що чи не головною рисою та ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня?
А для їх пахана бені - і подавно.
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Мля, порохобот, сколько же у тебя кацапизмов! Ты из липецкой губернии шоле?
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ЕСТЬ ,давайте я проведу переговоры от имени Украины и бабки получим и реструкторизацию
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Был в Одессе в лихие 90-е такой персонаж, Моня-Таксист. Потом в Штаты свалил, уже в нулевые, ближе к кризису. Так вот Моня уже тогда такими бабками крутил, что и сейчас большинству не снились. При этом должен был всей Одессе. Охраняли его все..... цыгане, воры, кооператоры, бандиты, менты ну все кому он был должен. Что бы не сбежал, и что бы с его головы не упал не один волос. Самое смешное, что он всегда находил кого "взять в долю" что бы отдать долг тем кто стоял в начале очереди. На сьогодні у нас немає можливості реструктуризації держборгу, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 238 А тех кто пытался наехать, передвигал в очереди на определенное количество позиций назад. Или отправлял разбираться с впередистоящими. Уникальный кадр был. Талантище. На сьогодні у нас немає можливості реструктуризації держборгу, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 238
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думаешь его надо в министры финансов продвинуть ?
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тоесть плана Б нету, если денег не дадут то жопа на горизонте приблизется к переносице каждого гражданина молниеносно?...
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Довели країну до цугундера, а тепер у них условій нєт. Зелена шобла оманського Брехуна.
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Сборище недоумков... У нас есть все условия (форсмажор), чтобы прекратить выплаты долга и пустить 2 миллиарда долларов, на лечение людей, от вируса. А они, вместо того, чтобы заявить о форсмажоре, стоят на коленях и расплачиваются народной землей и независимостью, чтобы получить очередную подачку. Подачку, которая, в основном, пойдет на погашение долга + проценты. Вместо того, чтобы повысить налоги олигархам, поставить нормального руководителя таможни и т. д.
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Какого вы спамите? Есть аргументы - пишите!
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другою головною ознакою кожного 73/43%зебіла є суцільний дебілізм.
Оскільки зебіли дохазяйнувались настільки, що просять аж десять лярдів, двох мало буде.
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Вони,все роблять,аби не заповнити бюджетну прірву....! може реалізують План...! Який ... На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7826 На сегодня у нас нет возможности реструктуризации госдолга, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7826
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реструктуризация, собсна и есть дефолт. Тока оттянутый во времени. О-о- чень быстром. Последствия те же .
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а Жулька только и верещит по всем каналам: реструктуризация! - а оно вон что означает - дефолт.
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Helgi Sharp

1.

Пандемия. NYT пишет, что в Нью-Йорке более 80% инфицированных предположительно заразились путем прикосновения руками к зараженной поверхности, а затем к лицу - дальше через рот и глаза вирус проникал внутрь. Гораздо реже воздушно-капельным путём. Следите за руками, и будет вам счастье.

Не совсем понимаю тотального запрета гулять в парках при сохранении социальной дистанции. В моём округе, например, 98 инфицированных, 2 смерти (население около 700 тыс), но уже третьи сутки нет новых заболевших. При этом люди ходят по улицам, но очень строго держат дистанцию в 8-10 футов. От долгодневных сидений в четырёх пыльных стенах могут рухнуть не только экономика, но и остатки иммунитета. ИМХО, конечно.

на третий месяц карантина

судьбу отчаянно кляня
идёт выгуливать собака
меня
2.

Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции.

Одиночных пловцов толпой вылавливать, значит, норм, а с главными рассадниками вируса (в одной Киево-Печерской Лавре 30 инфицированных из 44) будем заигрывать и либеральничать. Но если учесть, что гундяевский патриархат разносит не только коронавирус, но и вирус "русского мира", то я за естественный отбор.

3.

В ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки (Россия и СА - на 2,5 млн бочек каждая). Соглашение будет действовать до апреля 2021 год, при этом лимит на добычу будет постепенно повышаться.

После проваленных из-за России переговоров началась нефтяная война, в которой Москва не просто проиграла, а проиграла позорно. Попытка Кремля оскалить зубы и пожертвовать партнерством с Эр-Риядом ради удара по американскому сланцу закончилась капитуляцией.

В выигрыше оказались США и СА, которая существенно увеличила свою нефтедобычу, а РФ из-за отсутствия продаж была вынуждена ее сокращать.

Что дальше? Цены стабилизируются в диапазоне 30-38 дол (без сделки они могли упасть ниже 20 дол уже в апреле). Этого недостаточно для полноценного наполения российского бюджета, а события последнего месяца показали, что никакой "энергетической" сверхдержавы, как привыкла себя позиционировать РФ, нет и в помине. Многоходовочники, блин...

4.

Байдена в целом по стране поддерживает 53% избирателей, Трампа 42% - результаты опроса, проведенного по заказу CNN.

Хочу напомнить, что согласно таким же опросам CNN, Клинтон за пару месяцев до выборов опережала Трампа на те же 11%. Так что интрига сохранится до последнего, и многое будет зависеть от того, с какими экономическим результатом Трамп войдёт в посткарантинный период.

Хотя, для поднятия рейтинга, Донни может взять пример с Путина (см. ниже) и заявить, что, мол, победил гуронов с апачами - победит и вирус.

печенеги шумною толпой

несутся розорять москву
а москвы ещё и нету
построят двести лет спустя
5.

Асеев: В списках на обмен нет фамилий, которые я передавал Зеленскому.

В анонсированном Ермаком обмене не будет ни одного военнослужащего ВСУ. На 90% уверен, что нам передадут дополнительную агентуру Москвы, а действительно наших людей Кремль будет держать до момента реальных уступок со стороны Зеленского. Но пиар - наше всё!

6.

Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов.

Когда Порох был президентом, условные 73% все факапы вешали на него, а "порохоботы" пытались объяснить его действия. ПАП давно уже не президент, но зелёный планктон вместо того, чтобы рассказать, чего достиг Зеленский, рязанским хором продолжает петь про Порошенко. Никогда не пойму этого феномена.

7.

Портнов говорит, что начал собирать компромат на Венедиктову - по его убеждению, она нарушала закон при проведении конкурсов в ГБР.

Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как паркуется "блондинка", как растут щёки у Зеленского и как взаимопоедается ватная зелень.

8.

В обсервации алкоголь запрещен, за питание нужно платить - постановление Кабмина.

МОЗ: Алкоголь не лечит от коронавируса.

Алкоголь: Можно подумать, МОЗ лечит!
Кабмин: Время лечит - главное, не умереть за это время.
Презедент: А про кокс в постановлении ни слова!
9.
Здоровья всем, оптимизма и упорства. Правда, если ваше упорство побеждает вашу лень, то полезность этого события зависит от того, дурак вы или умный. Впрочем, меня читают исключительно вторые. Раночку, бандерівці на карантині
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как бы эти клоуны не напечатали именных облигаций госдолга для *****...
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Граждане, пыро покупайте доллары. Это Вас убережёт от зе ит от прочего гов.
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Шо беня ещё не задавил зе? Так мы уже заждались.
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