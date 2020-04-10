 У Чернівецькій області вже 409 підтверджених випадків COVID-19, серед інфікованих 5 священників, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
За минулу добу померло три людини, у двох із них діагностували коронавірус, в одного - підозра на COVID-19. Таким чином, у Чернівецькій області зафіксовано 13 летальних випадків. У дев'яти хворих було діагностовано COVID-19, в однієї особи підозру на коронавірус скасовано, аналізи ще трьох чекають.
Як повідомили в ОДА, серед інфікованих на Буковині - 5 священників.
Один із них, із Новоселицького району, контактував зі 123 своїми парафіянами, а потім - ще з 4 священнослужителями. У Герцаївському районі священник як контактна особа має підозру на COVID-19, його дружина вже захворіла. Також заражений коронавірусом священнослужитель із великою кількістю контактних осіб є в Чернівцях.
"Чудотворньій" лик целуя.
Бабка рожей заразилась -
Вот тебе и Божья милость!"
(совковий плакат 50-х років).
Цікаво, якщо дзвін транслювати у запису, це теж "врятує" від епідемії?
У нас тут карантин заканчивается)
Охрана, отмена!
Ну, пусть ещё на Пасху чуваки поработают, а потом уже лечиться.
Аваков наказав -не хворать! Народь пресовать надо!
(Приховують, швидше за все. всі молоді здорові і переносять як звичайні соплі по весні)
Ті що моложе 40 можуть і не знати що короной перехворали, поки тест не зроблять! а мусорам тести не роблять, однозначно! Вони, в принципі, основні розносники! На сьогодні.Як чумні криси!
Хімічна адикція - це алкоголізм, морфінізм, тютюнопаління.
Нехімічна - ігроманія, інтернет-залежність і ПГМ.
Найбільш "продвинуті", як правило, мають ще букет неврозів. Від неврозів нав'язливих станів до істероневрозів та фобій.
по Нью-Йорк Таймс: 80% заражения через руки...
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