 У Чернівецькій області вже 409 підтверджених випадків COVID-19, серед інфікованих 5 священників, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

За минулу добу померло три людини, у двох із них діагностували коронавірус, в одного - підозра на COVID-19. Таким чином, у Чернівецькій області зафіксовано 13 летальних випадків. У дев'яти хворих було діагностовано COVID-19, в однієї особи підозру на коронавірус скасовано, аналізи ще трьох чекають.

Як повідомили в ОДА, серед інфікованих на Буковині - 5 священників.

Один із них, із Новоселицького району, контактував зі 123 своїми парафіянами, а потім - ще з 4 священнослужителями. У Герцаївському районі священник як контактна особа має підозру на COVID-19, його дружина вже захворіла. Також заражений коронавірусом священнослужитель із великою кількістю контактних осіб є в Чернівцях.

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