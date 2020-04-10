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 Події, Здоров'я
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 У Чернівецькій області вже 409 підтверджених випадків COVID-19, серед інфікованих 5 священників, - ОДА

У Чернівецькій області 10 квітня офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 409 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

За минулу добу померло три людини, у двох із них діагностували коронавірус, в одного - підозра на COVID-19. Таким чином, у Чернівецькій області зафіксовано 13 летальних випадків. У дев'яти хворих було діагностовано COVID-19, в однієї особи підозру на коронавірус скасовано, аналізи ще трьох чекають.

Як повідомили в ОДА, серед інфікованих на Буковині - 5 священників.

Один із них, із Новоселицького району, контактував зі 123 своїми парафіянами, а потім - ще з 4 священнослужителями. У Герцаївському районі священник як контактна особа має підозру на COVID-19, його дружина вже захворіла. Також заражений коронавірусом священнослужитель із великою кількістю контактних осіб є в Чернівцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Буковині очікують результатів аналізів на коронавірус трьох померлих

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188326
 
 
 Топ коментарі
 
Ну им там руки не целуют.
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брехня меня в детстве бабаем пугали - понятия не имел кто он такой но приходилось бояться
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Вот 5 священников инфицированы, а полицаев не одного. Полицаи ведь тоже с толпами людей контактируют . Что им в еду добавляют, у кого какие версии ?
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Да какая разница, в мае все на работу выходим, Шмыгаль зуб давал.
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Під час богослужіння коронавірус не передається! В Радомишлі де померла перша хвора на коронавірус, яка була на богослужінні - досі немає жодного інфікованого! Тобто богослужіння не є місцем де вірус передається, бо в приміщення храму активно кадять ладаном, а це дезинфікуючий засіб з незапам'ятних часів. Священники звичайно можуть заразитись і під час спілкування з вірянами, сусідам, родичами як звичайні люди але вони не передадуть вірус масово під час богослужінь! Як правило священники можуть передати вірус тільки членам своєї родини або тим людям з якими вони перебувають в постійному контакті по своїй діяльності - іншим священникам, д'якам, працівникам храмів. Тобто хвороба в священника це ще не ознака того що всі хто ходять до храму заразились на коронавірус і якщо провести обстеження ми побачимо що віряни якщо і хворі то одиночно і заразились під час побутових контактів і це з процесом богослужіння не пов'язано! Отже на Пасху закривати храми і забороняти присутність вірян на богослужіннях - це зайві заходи безпеки!
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"Шепчет бабка "Алилуйя!",
"Чудотворньій" лик целуя.
Бабка рожей заразилась -
Вот тебе и Божья милость!"
(совковий плакат 50-х років).
Цікаво, якщо дзвін транслювати у запису, це теж "врятує" від епідемії?
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На Благовіщення сам бачив як дурко з рпц з відстані менше 50см після відправи на подвірї розмовляв з прихожанками. Казали сусіди що його поліція штрафанула. Це в Луцьку.
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Вы чё?
У нас тут карантин заканчивается)
Охрана, отмена!
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Как сообщилаи в ОГА, среди инфицированных на Буковине - 5 священников.

Ну, пусть ещё на Пасху чуваки поработают, а потом уже лечиться.
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Проводы передвинули на июнь. Нужно быть реалистами.
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Согласен, инкубационный период, болезнь подготовка к земле, все время занимает, тут недели будет мало.
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На свечечках та на брызганье водичкой в морды и на крашенные яйца пусть ещё заработают и пневмонией ещё люди поболеют?
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Вот 5 священников инфицированы, а полицаев не одного. Полицаи ведь тоже с толпами людей контактируют . Что им в еду добавляют, у кого какие версии ?
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А ложку всей толпой облизуют, причащают? Бо я не в курсе.
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Сейчас , три недели уже, одноразовые ложечки. Но я не о том. Людей в парках ловят и вяжут, владельца кофейни мордой в асфальт , а сами сверху. Близкий контакт, вплотную. Или у нас население не инфицировано ?
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нетоварищ- полицаи что кофейщика без реальной причины ломали не заболеют потому что они резиновые изделия, боюсь написать простым словом. Или в полицаях их большинство ?
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Может сейчас запрос показывать зараженных священников - чтобы удержать толпу от похода в церковь на пасху?
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Еще не дай Бог попрутся и не заболеют после этого.
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Наши полицейские - настоящие рэмбо-андроиды. Коронавирус их не берет ибо вирус паразитирует на клеткаж живых организмов, к стальным робокопам не пристает!!!
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нетоварищ

Аваков наказав -не хворать! Народь пресовать надо!
(Приховують, швидше за все. всі молоді здорові і переносять як звичайні соплі по весні)
Ті що моложе 40 можуть і не знати що короной перехворали, поки тест не зроблять! а мусорам тести не роблять, однозначно! Вони, в принципі, основні розносники! На сьогодні.Як чумні криси!
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Остап, скорее всего , ты прав. А если протестировать, то скорее всего в рядах полиции обнаружатся немало вирусоносителей. А то гоняются за мифическими разносчиками, а в полиции не тестируют от слова совсем. Неспроста это.
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Так проста холопська логіка. Лікарі які із захистом(хоч якимось) заражені, а мусора без захисту, і руки мабуть миють як до дому приходять, НІ!!
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Якщо завозити заробітчан і туристів, без обмежень, то нічого дивного в цьому немає. А потім починається: НС, комендантська година, зупинка автомобілів і транспорту.
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брехня меня в детстве бабаем пугали - понятия не имел кто он такой но приходилось бояться
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тобто бубочка велел пейсах праздновать с грустью...
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Ой вей у джидаев на земле обетованной совсем печально будут праздновать. Они таки хотят все выжить.
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Что-то плохо веруны молятся своему поху, раз коронавирус не делает различий между ними и атеистами
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Так атеїсти і є самі віруючі люди! Для того щоб вірити в цю всю "наукову" ахінєю треба мати дуже сильну віру.
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На Западной попы поболели, в Киево-Печерской лавре Виталик велосипед сказал что попов много поболело. В Петропавловске какое-то божественное збіговисько то ли секта то ли баптисты-еговисты с 6 стран +местные верующие поболели. Итог- все это шиза.
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Це не шиза. Наукова назва - "адикція" або "адиктивна поведінка."
Хімічна адикція - це алкоголізм, морфінізм, тютюнопаління.
Нехімічна - ігроманія, інтернет-залежність і ПГМ.
Найбільш "продвинуті", як правило, мають ще букет неврозів. Від неврозів нав'язливих станів до істероневрозів та фобій.
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Всегда все больные и страждущие шли в храм. Пока у человека все зашибись , он по кабакам и по злачным местам шляется.
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Через неделю будет 1 тыс., через две 5 тыс. Что не так? Кому то глаза вылезли и он не видит общемировой статистики? Или кто-то решил что вот именно только у нас, в стране где даже масок нет, будет все как то по другому?
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Почему полицейские не заражаются? Даже про СБУшников встречал сообщение, что трое инфицированы. В армии инфицированные есть . А полиция - как заговоренная, прям как все с Николаевской области. Феномен какой -то. Может, пусть Ляшко их проинспектирует?
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Дык, для "священников" УПЦ МП (РПЦ)-КГБ чем больше смертей украинцев, тем больше наград они получат от сатанистов Х.йла и Гундяйки. Так сказать КГБ-попы на задании....
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Ужас ,а народ ходил и лапки попам целовал - ЖЕСТЬ !!!
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Давно вже ніхто священнослужителям руки не цілує
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Та то ты давно там не был ,люди верующие ,воцерковлённые ,ходящие на исповеди и причащения целуют и дети их целуют и таких людей достаточно много.
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Замість закриття церков,в нас закривають магазини.
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это еще цветочки,ягодки будут где-то после пасхи
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А ведь 100 лет назад и люди, и даже коты были умнее нынешних парашных попов:
У Чернівецькій області вже 409 підтверджених випадків COVID-19, серед інфікованих 5 священників, - ОДА - Цензор.НЕТ 8554
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Коти близькі за філософським складом до стихійних буддистів. За що я їх і люблю.
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попьё никогда не откажется и себе урвать и торговцам тестами и медикаментами доход принести. а то шо позаразят кучу "верующих" то такэ. мода и гешефт требуют жертв.
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