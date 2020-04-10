EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події
  694  30
Матеріали за темою:
Все про:Донецьк (628) Луганськ (306) Росія (26829) Донбас (15725) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 Окупанти продовжують возити групи людей з Донбасу в Ростов для отримання російського громадянства, не зважаючи на коронавірус

Терористи з 10 квітня закрили пасажирські перевезення між окупованою частиною Луганщини та Росією. Але ці обмеження не поширюються на перевезення пасажирів до пунктів отримання паспортів РФ. Людей, як і раніше возять групами через російсько-український кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новую газету".

За правилами, які встановили у квітні окупаційні адміністрації Донецька і Луганська, всі, хто приїжджає на їхню територію, мають пройти 14-денну самоізоляцію. Але це не стосується тих, хто з'їздив до Росії за новим паспортом.

Кремлівські куратори організовують паспортні тури з окупації, наражаючи на можливість зараження і людей з ОРДЛО, і місцевих росіян, зазначає видання.

В Червоний Сулін, що за 80 км від Ростова-на-Дону, приїжджає по кілька автобусів на тиждень. І це незважаючи на те, що Росія з 18 березня заборонила в'їзд іноземних громадян на свою територію, за винятком невеликої кількості фахівців, зокрема працівників консульських служб. Росіянам погрожують штрафами, а жителів окупованої частини Донбасу привозять без проблем.

"В області запроваджено режим самоізоляції, кордони закрито, а їх все одно везуть. Я тільки сьогодні бачив два припарковані автобуси, і ще один їхав туди ж - мені назустріч. Місцеві жителі, звичайно, незадоволені. Нам працювати не можна, з будинків виходити не дають, поліція зупиняє, погрожує штрафами. Член моєї родини вже отримав протокол від співробітників ГИБДД за те, що виїхав із дому у справах. А тут возять людей туди-сюди. Що за поспіх в умовах пандемії?", - цитує "Нова" місцевого жителя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в РФ виявлено 1786 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих - майже 12 тис., 94 людини - померли

Не розуміють такого поспіху і самі жителі окупованого Донбасу.

"Геніальна логіка. Люди, ви нікуди не виходьте, бо вірус. Люди, ви нікуди не їздіть, бо вірус. Люди, а поїхали в Росію по паспорт? Ми вас привеземо і відвеземо. І потім ходіть спокійно по місту. Вам не треба вдома сидіти на карантині. Мало, мабуть, 13 випадків, половина - з Росії. Давайте хворіти разом і масово", - коментують вони.

"А в чому така необхідність отримати паспорт саме зараз? Все одно всі кордони перекрито. Нам нікуди не можна їздити. Чим вас врятує цей документ від коронавірусу? А завезти з Росії до нас можете болячку дуже легко", - пишуть у соціальних мережах.

Через випадки завезеного з Москви коронавірусу серед донеччан і луганчан стало зростати невдоволення працюючими в Росії земляками.

Читайте також: Окупанти приховують кількість хворих на коронавірус у Криму, - Денісова

У ЗМІ, підконтрольних терористам, заявляють, що переживати через паспортні тури не потрібно: мовляв, транспорт регулярно дезінфікується, дотримуються заходів безпеки. От тільки по паспорти їздять не тільки групи, які організовує окупаційна влада. У соціальних мережах можна знайти десятки фірм, які возять українців у міста Ростовської області по російські паспорти.

На даний момент на окупованій частині Донбасу зафіксовано 13 випадків зараження коронавірусом, тільки за вчора було визначено 6 нових. З них 5 осіб - одна сім'я, ще одна пацієнтка - щойно повернулася з Росії. На самоізоляції там перебуває понад 15 тисяч осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188325
 
 
 Топ коментарі
 
И хрен на них !!! При освобождении Донбасса меньше пуль на них потратим !
 показати весь коментар
 
та якось поhуй на тих хуйлопітеків.
 показати весь коментар
 
не мешайте племенам бамбасса самоопределяться...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Щоб потім всі ці "росіяни" до нас не поперли горОдами, обминаючи блокпости... Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус - Цензор.НЕТ 4298
 показати весь коментар
 
Пускай их всех от туда вывезут в *********
 показати весь коментар
 
 
И хрен на них !!! При освобождении Донбасса меньше пуль на них потратим !
 показати весь коментар
 
 
Да насрать, хай сдохнут твари в ростове.
 показати весь коментар
 
 
как из человека превратиться в свинособаку - нужно поехать в Ростов и получить паспорт рф...
 показати весь коментар
 
 
те что едут они уже в душе эти самые "свинособаки"
 показати весь коментар
 
 
Человек (человек) туда не поедет, тем более - за паспортом.
 показати весь коментар
 
Гадаєте туди молодих та успішних везуть? Чи старих та хворих, яким нікуди дітися?
 показати весь коментар
 
Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус



зачем тут Это??




 показати весь коментар
 
Ничего плохо в этом не вижу!
Главное, что в нашу сторону потом не совались.
А там хай гниют, твари...
 показати весь коментар
 
 
были когда то...
сейчас наверное потеряны уже...
вот часто вспоминаю это фото...
отряд гиркина (стрелкова) входит и захватывает почти пустой Донецк, когда ему дали уйти с Славянска...
И после этого многие воют... - Порошенко, батька наш, вернись наш светоч..
Тьфу...

Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус - Цензор.НЕТ 8672
 показати весь коментар
 
 
диркінський конвой пройшов 80 км, при цьому його бачила наша авіація, арта готова була змішати його з навозом. Але влада чомусь заборонила відкривати вогонь по ворогу. Пам'ятаю, як гандон хєращенка тоді розпоідав, що неможна було стріляти по свинособакам, бо в колоні були начебто цивільні. А виявилося, що ті "цивільні" - це самки ************, що пішли разом зі своїми жопоочленцами . Цей факт ще буде досліджено, і ми обов'язково узнаємо правду.
 показати весь коментар
 
 
и добрбаты возвращали не раз уже с околиц Донецка и Луганска, оставляя их без поддержки ВСУ...
Много свидетелей..., и видео есть...
Сдавали по договорняку...
 показати весь коментар
 
Я не розумію, кому взагалі воно зараз потрібно? Ржака , звісно, повна! Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, не взирая на коронавирус - Цензор.НЕТ 3801
 показати весь коментар
 
 
Це зараз Вам "ржачно". А коли кацапстан заявить, що на нашій території майже всі громадяни з кацацпстанськими пашпортами, то буде не до ржаки, на жаль...
 показати весь коментар
 
Їхні плани відомі давно. Але, якщо просто по людськи, їх громадянство зараз не потрібно ні кому. Воно не дає ні чого його власнику, крім вороха проблем і гемору.
 показати весь коментар
 
Нащо, тоді, везуть "групи людей", та нащо ті "групи" їдуть, якщо воно їм не потрібне і "не дає ні чого його власнику, крім вороха проблем і гемору"? Як вважаєте?
 показати весь коментар
 
не мешайте племенам бамбасса самоопределяться...
 показати весь коментар
 
 
А Україну це переймає яким боком?Адже ми цього не хотіли?-,,Чемодан,вокал,россия,,?
 показати весь коментар
 
Українська армія взяла на озброєння вітчизняний безпілотник

Вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс розвідки і коректування вогню артилерії А1-СМ "Фурія" прийняли на озброєння ЗСУ.
Безпілотник прийняли за наказом Міністерства оборони за результатами успішних державних випробувань, повідомляє "Армія Інформ"."БПАК А1-СМ "Фурія" є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який був прийнятий на озброєння української армії", - йдеться в повідомленні.
 показати весь коментар
 
сначала группы, группы , потом мешки да трупы...
 показати весь коментар
 
 
Попри коронавірус не потрібно забувати, що в країні триває війна.
 показати весь коментар
 
Хай возять, це добре. Вони просто не знають, що після звільнення Донбасу громадяни Росії не отримають віз на відвідування чи перебування в Україні.
Та й вже.
 показати весь коментар
 
Давно треба тему ДІРИ закрити, як неперспективну! Випалена територія обійдеться дуже дорого! Німці після приєднання східних територій в 1990 р тільки минулому році відмінили податок на відновлення цих територій. А вони були ЗОВСІМ НЕ ПУСТЕЛЯ на відміну від ДІРИ!
Зарити всі пропускні пункти, хто хотів той звідти вже звалив. немає там "наших людей" вони всі в расею хотіли і отримали своє.
Богатство країни вимірювалось розміром територій 200 років тому, сьогодні другі критерії.
Порівняйте Швейцарію і московію...Навіть Нідерланди багатші від московії!
 показати весь коментар
 
спешат те у кого не только лапы в крови но и рыла в пуху.., видят что у рашистов дела хреново и скоро им придется уходить с Довбасса ,а когда придут "укропы" то соседи сразу же их сдадут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору