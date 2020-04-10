 Окупанти продовжують возити групи людей з Донбасу в Ростов для отримання російського громадянства, не зважаючи на коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новую газету".

За правилами, які встановили у квітні окупаційні адміністрації Донецька і Луганська, всі, хто приїжджає на їхню територію, мають пройти 14-денну самоізоляцію. Але це не стосується тих, хто з'їздив до Росії за новим паспортом.

Кремлівські куратори організовують паспортні тури з окупації, наражаючи на можливість зараження і людей з ОРДЛО, і місцевих росіян, зазначає видання.

В Червоний Сулін, що за 80 км від Ростова-на-Дону, приїжджає по кілька автобусів на тиждень. І це незважаючи на те, що Росія з 18 березня заборонила в'їзд іноземних громадян на свою територію, за винятком невеликої кількості фахівців, зокрема працівників консульських служб. Росіянам погрожують штрафами, а жителів окупованої частини Донбасу привозять без проблем.

"В області запроваджено режим самоізоляції, кордони закрито, а їх все одно везуть. Я тільки сьогодні бачив два припарковані автобуси, і ще один їхав туди ж - мені назустріч. Місцеві жителі, звичайно, незадоволені. Нам працювати не можна, з будинків виходити не дають, поліція зупиняє, погрожує штрафами. Член моєї родини вже отримав протокол від співробітників ГИБДД за те, що виїхав із дому у справах. А тут возять людей туди-сюди. Що за поспіх в умовах пандемії?", - цитує "Нова" місцевого жителя.

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Не розуміють такого поспіху і самі жителі окупованого Донбасу.

"Геніальна логіка. Люди, ви нікуди не виходьте, бо вірус. Люди, ви нікуди не їздіть, бо вірус. Люди, а поїхали в Росію по паспорт? Ми вас привеземо і відвеземо. І потім ходіть спокійно по місту. Вам не треба вдома сидіти на карантині. Мало, мабуть, 13 випадків, половина - з Росії. Давайте хворіти разом і масово", - коментують вони.

"А в чому така необхідність отримати паспорт саме зараз? Все одно всі кордони перекрито. Нам нікуди не можна їздити. Чим вас врятує цей документ від коронавірусу? А завезти з Росії до нас можете болячку дуже легко", - пишуть у соціальних мережах.

Через випадки завезеного з Москви коронавірусу серед донеччан і луганчан стало зростати невдоволення працюючими в Росії земляками.

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У ЗМІ, підконтрольних терористам, заявляють, що переживати через паспортні тури не потрібно: мовляв, транспорт регулярно дезінфікується, дотримуються заходів безпеки. От тільки по паспорти їздять не тільки групи, які організовує окупаційна влада. У соціальних мережах можна знайти десятки фірм, які возять українців у міста Ростовської області по російські паспорти.

На даний момент на окупованій частині Донбасу зафіксовано 13 випадків зараження коронавірусом, тільки за вчора було визначено 6 нових. З них 5 осіб - одна сім'я, ще одна пацієнтка - щойно повернулася з Росії. На самоізоляції там перебуває понад 15 тисяч осіб.