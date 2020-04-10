 "Малий і середній бізнес на час карантину може не платити відсотки і тіло кредиту", - Шмигаль. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
Шмигаль заявив, що Кабмін працює над планом виходу з кризи.
Він підкреслив: "Ми працюємо над планом цілодобово. Він буде найкращим. Там будуть кредитні канікули, рефінансування кредитів".
Відповідаючи на запитання, що таке "кредитні канікули?", прем'єр заявив: "Кредитні канікули - це те, що підприємства малого і середнього бізнесу отримають можливість не платити відсотки на час карантину, не платити тіло (кредиту, - ред) на час карантину. Більш того там ціла низка доволі хороших програм, які пом'якшать проходження цієї кризи".
Соберётся групка политологов в телевизоре и умничают умничают
Лучше бы маски шили
Ніт,це відмазка влади,сказали що добавлять до пенсій тому хто має менше 5 тисяч добавили великий та товстий,за комуналку обіцяють компенсувати але людям треба жити тепер а не коли колись компенсуют обіцяне.А це також стосується і малого бізнесу,говорити базарять а конкретного нічого так і немає.
может налоги снизите ставку и доступность кредитов под госгарантии обеспечите?...
Вон олигархи уже ноют - убытки в энергетической сфере и ПРОСЯТ ВЛАСТЬ ОПЯТЬ ИМ КОМПЕНСИРОВАТЬ ???
То есть , когда Ахметов покупал виллу в Италии за 200 Лимонов, он об убытках не думал
Бо це цілком закономірно, попереду гіперінфляція, знецінення гривні відносно валют, зубожіння більшості населення.
Обіцяти - теж.
А працювати по-справжньому- ні
Антисептиков, масок ,респираторов - нет
Лично вчера спросила в магазине
Лично вчера была В ЛЕРУА МЕРЛЕН . Ничего нет
В ЛЕРУА МЕРЛЕН РЕСПИРАТОРОВ АНТИСЕПТКА И МАСОК - НЕТ
Чемодан вокзал раша , лапоть
Может уже начнут ПРОГРАММЫ политические внимательно читать и обсуждать , и не веритЬ на слово БРЕХУНАМ