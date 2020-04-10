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 Економіка
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 "Малий і середній бізнес на час карантину може не платити відсотки і тіло кредиту", - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підтримку малого і середнього бізнесу, який постраждав через пандемію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

Шмигаль заявив, що Кабмін працює над планом виходу з кризи.

Він підкреслив: "Ми працюємо над планом цілодобово. Він буде найкращим. Там будуть кредитні канікули, рефінансування кредитів".

Відповідаючи на запитання, що таке "кредитні канікули?", прем'єр заявив: "Кредитні канікули - це те, що підприємства малого і середнього бізнесу отримають можливість не платити відсотки на час карантину, не платити тіло (кредиту, - ред) на час карантину. Більш того там ціла низка доволі хороших програм, які пом'якшать проходження цієї кризи".

Дивіться також: "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188324
 
 
 Топ коментарі
 
Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов"
"Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5195
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устал слушать этот шмыгальский бред! Одна "вода" и патетика! Никакой конкретики! Этот премьер протух быстрее прежнего, несите следующего!
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Меня уже лично от этих дебилов тошнит....
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А за що ви будете ці недоїмки покривати, а? По типу - ПОТІМ відіграєтесь зповна?!
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А що може не платити,хто скаже із влади конкретно?Вже три місяці про це говорять а конкретно та узаконеного по теперішній день нічого так і немає.
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Популизм- это беда
Соберётся групка политологов в телевизоре и умничают умничают
Лучше бы маски шили
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Популизм- это беда.

Ніт,це відмазка влади,сказали що добавлять до пенсій тому хто має менше 5 тисяч добавили великий та товстий,за комуналку обіцяють компенсувати але людям треба жити тепер а не коли колись компенсуют обіцяне.А це також стосується і малого бізнесу,говорити базарять а конкретного нічого так і немає.
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Хитроделанные как и ЗЕ , который ничего не обещал
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да неужели?!?!? а люди?!?! без работы сидят....
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Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов"
"Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5195
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малый и средний бизнес как единорог среди стада олигархических приматов....
может налоги снизите ставку и доступность кредитов под госгарантии обеспечите?...
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Вы шо ? 😀😀😀
Вон олигархи уже ноют - убытки в энергетической сфере и ПРОСЯТ ВЛАСТЬ ОПЯТЬ ИМ КОМПЕНСИРОВАТЬ ???
То есть , когда Ахметов покупал виллу в Италии за 200 Лимонов, он об убытках не думал
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а коли друкарський верстат увімкнете?
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Уже . Третий день снимаю нулёвыми пятисотками.
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щось я не здивований.
Бо це цілком закономірно, попереду гіперінфляція, знецінення гривні відносно валют, зубожіння більшості населення.
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да судя по тому как приват режет и обнуляет кредитные лимиты то скоро
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Денис Шмыгаль, вот смотрите, карантин же уже вроде есть, верно? А план когда-нибудь может будет или нет. Поэтому, зачем вы чешите языком про круглосуточную работу? С 16 марта уже прошло 25 дней! Можно было принять планов 5 или 10! Вы просто не справляетесь!
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Балакати - вміють.
Обіцяти - теж.
А працювати по-справжньому- ні
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Тіло то тіло... А йух кредиту треба платити?
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Интересно когда московские каналы и каналы кремлёвских пастухов, перестанут работать в Украине? Это зарубежное дерьмо с парашных каналов оседает в головах без Родины людей Украины,который стадом желает вернуться в московское стойло,когда украинский народ на фронте защищает свою Родину Украину.
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умело преференции упитанным приныкал...
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устал слушать этот шмыгальский бред! Одна "вода" и патетика! Никакой конкретики! Этот премьер протух быстрее прежнего, несите следующего!
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Это как бЭ автоматически намекает что в банках будут огромные кассовые разрывы..со всеми вытекающими...Интересно кто те герои кто сейчас держит депозиты в банке , особенно в гривнах? Премию Дарвина этим бесстрашным идиотам...
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А кто тебе сказал, что банки будут в накладе??? Что касается бесстрашных идиотов, то именно они еще не дали рухнуть экономике...
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Шмыгаль , прекратите СВОЙ ПОПУЛИЗМ

Антисептиков, масок ,респираторов - нет
Лично вчера спросила в магазине
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Є все в магазинах. Для цього треба в Україні проживати, щоб знати.
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Не писти
Лично вчера была В ЛЕРУА МЕРЛЕН . Ничего нет
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Не писти, соя, - сьогодні в Епіцентрі був - є все.
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Да епіцентр і метро це єдине місце до почало зявляти зебіл - а не хочеш ціну озвучити сопля ?
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Влаштуйся на роботу для початку, - може гроші якісь з`являться, босота.
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Нулёвка кацапская, дуй в рашу. Нечего тут кацапские лозунги толкать
В ЛЕРУА МЕРЛЕН РЕСПИРАТОРОВ АНТИСЕПТКА И МАСОК - НЕТ
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В овочевому магазині масок теж нема, соя тухла )))
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Нулёвка, все читают и видят шо ты - хамское кацапское дерьмо.

Чемодан вокзал раша , лапоть
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Не кіпішуй, Маруся, все буде добре у нас. А ти походи по іншим магазинам, не лінуйся. Чи ти прибиральниця в ЛЕРУА МЕРЛЕН ?
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Это итог политики популизма , и не только в Украине .

Может уже начнут ПРОГРАММЫ политические внимательно читать и обсуждать , и не веритЬ на слово БРЕХУНАМ
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А банки в курсі ? А хто заплатить різницю ?
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Так,а за чей счет банкет? У банков своих денег процентов 15,остальные вкладчиков.Если банку заемщик не будет платить процентов и тело кредита-банк не будет платить проценты по депозитам. Или бюджет будет платить вместо заемщиков? В проекте бюджета такого нет. Другими словами-все это сотрясения воздуха. Что только подтверждает,власть даже соврать по умному не способна.
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А если карантин сделать бессрочным, то кредиты можно совсем не выплачивать!
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а хто кредитні договри підприємців з банками змінить? Він не сказав?
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Какие проценты какое тело ? людей загнали в бутки закрыли бизнес , скоро тело вынесут на бак . Утешил накуй...
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