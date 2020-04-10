 "Малий і середній бізнес на час карантину може не платити відсотки і тіло кредиту", - Шмигаль. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

Шмигаль заявив, що Кабмін працює над планом виходу з кризи.

Він підкреслив: "Ми працюємо над планом цілодобово. Він буде найкращим. Там будуть кредитні канікули, рефінансування кредитів".

Відповідаючи на запитання, що таке "кредитні канікули?", прем'єр заявив: "Кредитні канікули - це те, що підприємства малого і середнього бізнесу отримають можливість не платити відсотки на час карантину, не платити тіло (кредиту, - ред) на час карантину. Більш того там ціла низка доволі хороших програм, які пом'якшать проходження цієї кризи".

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