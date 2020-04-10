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 "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину. ІНФОГРАФІКА

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив стратегію поступового виходу України з карантину.

Схему стратегії Шмигаль оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні Україна повинна йти на роботу. В яких умовах, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками", - написав Шмигаль.

В опублікованій ним інфографіці зазначено, що режим надзвичайної ситуації зберігатиметься до початку червня.

У травні Україна повинна йти на роботу, - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми маємо намір створити 500 тисяч робочих місць у травні 2020 року, - прем'єр Шмигаль. ВIДЕО

Часовий відрізок від початку травня до початку червня позначено як "Україна йде на роботу". Уряд обіцяє частково зняти обмеження на роботу громадського транспорту і запровадити зміщений графік робочого дня. Також передбачено кредитну підтримку малого і середнього бізнесу та створення 500 тисяч нових робочих місць.

Від початку червня і до початку липня передбачено період під назвою "нові соціальні стандарти життя". Очікується, що громадський транспорт відновить у цей період роботу, але вже за новими правилами. Буде завершено навчальний рік, дозволять відвідувати зони відпочинку, послаблять умови самоізоляції для літніх людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188322
 
 
 Топ коментарі
 
і саме тому ви практично нікого не тестуєте..
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Не льсти себе, ёбанько. Ты и мизинца Пороха не стОишь..."У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 321
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усі підуть на роботу, якщо ви, шмигалі, усі разом підете накуй
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Дональд Трамп приказал проверить деятельность Билла Гейтса...
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сейчас еще одного трудоустроим... зебилы, вот скажите, ну, выбрали вы идиота, безвольного клоуна с рояльным членом... неужели вас это ничему не научило? Зачем вы запилили петицию с просьбой трудоустроить клоуна Комаровского на посту здравминистра? Вас еще не рассмешили? Вы еще не наприкалывались, кретины ... комаровского министром...
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другими словами, всем пиндец ....
мудро, по зеленому так - уклонистов расстреливать будете?
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Фрау Меркель,это дочь Гитлера...,капееец....,дожила Германия....
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ну або маски шить из гипсокартона рабиновичам..
абы в стаж зарахувалы...
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Ох и идиоты и карантина толком не было и экономику убили
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а в парк без собацюры, напоследок так уже мона?
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Чому для того щоб обновити всі торгові відносини їх треба було розірвати та розвалити на три неділі?Так це що було карантин для людей чи економіки,економіка провалилась так вже і люди похер.Треба працювати хоч здихай?
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Думаю в мае люди будут Зе-команду в Ростов провожать.Так что он это заявляет преждевременно.
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Не льсти себе, *******. Ты и мизинца Пороха не стОишь..."У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 321
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соєвим бидлотролякам хто матюкатись дозволяв ?
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ну эт вряд ли. европа ещё не разработала алгоритм нового послекарантинного пересечения границ и приёма украинцев на работу. да и карантин в европах по полной будет снят по оптимистичному сценарию в июне-июле, а не в мае, как там слуги своему народу напланировали. так шо где-то в июле основная масса Украины и поедет на работу. за копейки же работать на своих слуг, вынужденно вернувшиеся уже не будут.
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Если лягушку бросить в горячую воду (около 50 градусов), она выпрыгнет.
Но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность и медленно погибнет.
Это вас не наталкивает на мысль?
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+
Шмигаль

должна "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 2123

Скажи COVID-19 що він щось должен!

Да він COVID-19 плював на ваші статуси, чини, бабки і т д, і те що ви тут Віщаєте що хтось там планує

+ До Вас походу ще не доходить Що Ви не господарі даної ситуації!
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Ви уявляєте,якби ці що зараз керують країною,були би при владі у 2014 році? Ви би всі зебобіки своїх дочок під московитів ставили,а самі би лизали їм дупи.Ну не можна було їх, допускати до влади.
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разрешат посещать зоны отдыха на Майдане и в других местах где есть власть. "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 4086 Источник: https://censor.net.ua/n3188322
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Украинский народ и спрашивать не буде,где им справедливости искать
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С начала июня и до начала июля предусмотрен период под названием "новые социальные стандарты жизни". ОИсточник: https://censor.net.ua/n3188322

Будете зебобіки до кінця свого нікчемного життя,працювати на олігархів.Забувайте про Європу.
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Я только за!Только работа нас спасет!Безделье губительно для нациии...
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Нет,сейчас не работаю.С 18 марта.Вопрос очень глупый..Умный вопрос-а почему ты,мил человек не работаешь?
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Сегодня вышел на работу. Понял одно - я не конь. Кони от работы дохнут, а я еще жив...
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Звичайно з травня потрібно весь малий бізнес і транспорт запускати.
Бо поки ми боялись короновірусу, за 100 днів цього року:
На війні загинули 46 військових.
Від звичайного грипу та пневмонії - більш 2000
Від туберкульозу близько 1000...
Від СНІДу близько 1000.
Від онкохвороб - більше 20 000 людей!
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*****, вот теперь хочется все саботировать.
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Какая работа, частные клиники еще не все тесты распродали. Неликвид - это нехорошо, это убытки.
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Створення 500 тис робочих місць. А скільки людей втратило роботу через карантин хто підрахує?
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В мае нужно выходить гнать всю вашу шоблу , за паребрик , к едреней матери . Вы перешли черту гниды , когда пришли с обыском к Звиробий и Чорновол .. "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 33 .
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Ну, выгоним.
Дальше что???
Петю на царствие?
И враз рай наступит?
Коронавирус исчезнет?
Что поменяется?
Другие к корыту придут?
Что дальше?
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Как в воображении правительства Украины народ в мае будет выходить на работу.
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Зеленые рабы должны идти работать, пока их сцарь будет в Омане отдыхать от "тяжелого труда".
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зелёныя няни ждуть султанских инвястиций, сцарь в амане тада договорилси... "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину - Цензор.НЕТ 5467
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Тоесть пофиг если несколько миллионов склеит ласты и станет инвалидами от вируса, главное арбайтен на благо Ахметки и КО?
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Странно что в кремле, что на Беларашке и в Украине все власти требуют закончить карантин именно в начале мая. Что то мне кажется что все ето затевается именно для празднования девятого мая вместе с ******
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Головне не дати втекти зеленим з України.
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под лозунгом " новые соц.стандарты" - разрешить посещать зоны отдыха и то с условиями!!! люди, да нас просто на_бывают эти зеленые ублюдки!!
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Та мне ***** на высеры Шмыги - он и так на себя взял столько, что или Ростов или сидет не пересидеть...
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Из таблицы следует (по крайней мере для Киева), шо на работу погонят в мае а общественный транспорт и метро запустят в июле. А как же ....
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всегда будет полная "пуйня",если вовремя эпидемии ,решают "бабки" и "клоуны", а не эпидемиологи и врачи.
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В травні на роботу значить. Ок ок...
А коли там 40% ріст ВВП почнеться то?
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Якби ваш безмізкий зелений фюрер не дав дозволу запускати без тестування і обзервації туристів і заробітчан, то Україна весь цей час могла і взагалі не йти на карантин
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Те, про що розказує Шмигаль, це неправильна стратегія, це, взагалі, не стратегія.
Це більше подібне до закликів ЦК КПСС до "международного дня солидарности трудящихся" і коронавірус до цих закликів може не дослухатися.
Стратегія мала би передбачати сувору локалізацію основних вогнищ інфекції в країні з жорсткими карантинними заходами, тотальне тестування всіх, хто проживає на цих територіях з чіткою сепарацією хворих від здорових і абсолютною ізоляцією хворих на час лікування і реабілітації.
Тільки таким чином можна запустити економіку і почати процес повернення життя до нормальних умов.
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