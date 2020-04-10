 "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину. ІНФОГРАФІКА

Схему стратегії Шмигаль оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"У травні Україна повинна йти на роботу. В яких умовах, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками", - написав Шмигаль.
В опублікованій ним інфографіці зазначено, що режим надзвичайної ситуації зберігатиметься до початку червня.
Часовий відрізок від початку травня до початку червня позначено як "Україна йде на роботу". Уряд обіцяє частково зняти обмеження на роботу громадського транспорту і запровадити зміщений графік робочого дня. Також передбачено кредитну підтримку малого і середнього бізнесу та створення 500 тисяч нових робочих місць.
Від початку червня і до початку липня передбачено період під назвою "нові соціальні стандарти життя". Очікується, що громадський транспорт відновить у цей період роботу, але вже за новими правилами. Буде завершено навчальний рік, дозволять відвідувати зони відпочинку, послаблять умови самоізоляції для літніх людей.
мудро, по зеленому так - уклонистов расстреливать будете?
абы в стаж зарахувалы...
Но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность и медленно погибнет.
Это вас не наталкивает на мысль?
Шмигаль
должна
Скажи COVID-19 що він щось должен!
Да він COVID-19 плював на ваші статуси, чини, бабки і т д, і те що ви тут Віщаєте що хтось там планує
+ До Вас походу ще не доходить Що Ви не господарі даної ситуації!
Будете зебобіки до кінця свого нікчемного життя,працювати на олігархів.Забувайте про Європу.
Бо поки ми боялись короновірусу, за 100 днів цього року:
На війні загинули 46 військових.
Від звичайного грипу та пневмонії - більш 2000
Від туберкульозу близько 1000...
Від СНІДу близько 1000.
Від онкохвороб - більше 20 000 людей!
Дальше что???
Петю на царствие?
И враз рай наступит?
Коронавирус исчезнет?
Что поменяется?
Другие к корыту придут?
Что дальше?
Как в воображении правительства Украины народ в мае будет выходить на работу.
А коли там 40% ріст ВВП почнеться то?
Це більше подібне до закликів ЦК КПСС до "международного дня солидарности трудящихся" і коронавірус до цих закликів може не дослухатися.
Стратегія мала би передбачати сувору локалізацію основних вогнищ інфекції в країні з жорсткими карантинними заходами, тотальне тестування всіх, хто проживає на цих територіях з чіткою сепарацією хворих від здорових і абсолютною ізоляцією хворих на час лікування і реабілітації.
Тільки таким чином можна запустити економіку і почати процес повернення життя до нормальних умов.