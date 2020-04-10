 "У травні Україна повинна йти на роботу", - Шмигаль опублікував стратегію виходу з карантину. ІНФОГРАФІКА

Схему стратегії Шмигаль оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні Україна повинна йти на роботу. В яких умовах, в яких нових соціальних стандартах, в яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками", - написав Шмигаль.

В опублікованій ним інфографіці зазначено, що режим надзвичайної ситуації зберігатиметься до початку червня.

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Часовий відрізок від початку травня до початку червня позначено як "Україна йде на роботу". Уряд обіцяє частково зняти обмеження на роботу громадського транспорту і запровадити зміщений графік робочого дня. Також передбачено кредитну підтримку малого і середнього бізнесу та створення 500 тисяч нових робочих місць.

Від початку червня і до початку липня передбачено період під назвою "нові соціальні стандарти життя". Очікується, що громадський транспорт відновить у цей період роботу, але вже за новими правилами. Буде завершено навчальний рік, дозволять відвідувати зони відпочинку, послаблять умови самоізоляції для літніх людей.