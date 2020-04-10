 Україна отримала від ОАЕ 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, - глава МЗС Кулеба

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Борисполі разом із Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі я зустрів 10 тонн вантажу для посилення передових позицій нашої системи охорони здоров'я: комбінезони, медичні халати, рукавички, маски, бахіли, санітайзери. Це реальний захист для наших медиків, яких ми всіляко будемо берегти і підтримувати", - написав Кулеба.

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