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 Політика України
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 Україна отримала від ОАЕ 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, - глава МЗС Кулеба

В Україну з Об'єднаних Арабських Еміратів прибув спецрейс із гуманітарною допомогою для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Борисполі разом із Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі я зустрів 10 тонн вантажу для посилення передових позицій нашої системи охорони здоров'я: комбінезони, медичні халати, рукавички, маски, бахіли, санітайзери. Це реальний захист для наших медиків, яких ми всіляко будемо берегти і підтримувати", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак із 10 тоннами гуманітарної допомоги для України готується в ОАЕ, - Кулеба

Україна отримала від ОАЕ 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, - глава МЗС Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188321
 
 
 Топ коментарі
 
Радуцкий, срочно организовывай доставку по частным клиникам.
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я бы ещё приплёл шо за этим в оман и летали...
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Не для того жена нашего нового министра-смерть отрывала частные предприятия для борьбы с коронавирусом, в день восхождения муженька на престол! Украина получила от ОАЭ 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 5965 Украина получила от ОАЭ 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 4698
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Радуцкий, срочно организовывай доставку по частным клиникам.
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Хорошее дело, но порохоботы все равно сейчас найдут зраду
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Не для того жена нашего нового министра-смерть отрывала частные предприятия для борьбы с коронавирусом, в день восхождения муженька на престол! Украина получила от ОАЭ 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 5965 Украина получила от ОАЭ 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 4698
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Зараз-ні. Пізніше,коли частина допомоги наліво піде,коли дебет з кредитом не зійдеться,а біля МОЗ нові джипи і мерси з'являться.
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Как порохоботка со стажем - уверяю, что всех, кто будут на этой ветке искать зраду, можно без выяснения определить в когорту его противников.
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magic SOM Зрада в тому,що такі як ти хочуть приймати з кожної сторони. Украина получила от ОАЭ 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 238
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Певна річ, бо є приводи. Прокоментуй, будь ласка:

Україна отримала від ОАЕ 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 2072
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Авжеж, це Порох не ввів своєчасно карантин. Хорошіє схеми, хорошеє дєло. Так, Порох, він такий нудний. А от Зеленський, з ним весело!
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я бы ещё приплёл шо за этим в оман и летали...
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https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html

Карта України, що показує розповсюдження COVID-19, оновлюється постійно
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Вслед за 10 млн тестов, которые никто так и не увидел...
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Тут уже давеча вторые 10 млн. Вождь обещал. Или это те же самые?
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свічка@svecha62 10 ч

Головний санітарний лікар,якого ми заслужили.
"Я более чем уверен, что костюм биологической безопасности, который используется на протяжении смены-не одноразовый.Обрабатывая его дезинфицирующим средством, просушивая -он будет безопасен. В этом проблемы нет", - добавил Ляшко.



Денис@DDen911 8 ч

Не можу не згадати бородату історію часів 90-х, коли хтось з керівників МОЗ того часу ляпнув наступне (з нагоди відкриття лінії по виробництву одноразових шприців):
"На жаль, відчизняні одноразові шприци не витримують кип'ятіння, та ми працюємо над цим."
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Ну хоть не про презервативы такое ляпнул.
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Если срочно не предоставят в свободном доступе подробный список всего - точно разворуют!
Служкам уродов веры уже нет!
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Кабинет министров Украины распорядился выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.Кабмин поручил Министерству финансов осуществить расходы за счет средств резервного фонда госбюджета
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Интересно то что все выше перечисленное производит наша украинская промышленность но на ее продукт нет спроса и она вынуждена простаивать отправляя в ,,самоизоляцию,, своих работников за свой счет.
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Нужные сейчас врачам комбинезоны, насколько я знаю, наши не выпускают.
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Не випускають не тому що не можуть а тому що нема від МОЗ заказів,або хочуть за дарма.Але людям із чогось треба платити а в державній казні миша здохла з голоду ось і держава перебивається на тому що викидує із своїх країн світ щоби не заморочуватись на утилізації непотрібу.
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Дело чудесное. Только почему не с Омана?! С ним же о "расширении торговых связей" сам Вождь договаривался...
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Одна медицинская маска весит 4 грамма, смародёрили 1000 тонн, это 250 миллионов масок, допустим упаковка тоже имеет вес и масок по факту немного меньше, но цифра все равно впечатляет.
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А вы знаете черти что помощь в Ливию идёт с О АЕ
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А вы знаете что основная помощь в Ливию идёт с ОАЕ
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Зелена сволота знову все розкраде

10.04.20 З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем". ФОТО
https://censor.net.ua/ua/video_news/3188200/z_moz_vyvozyat_kytayiski_testy_na_koronavirus_na_pryvatnyh_avtomobilyah_rozsliduvannya_shem_foto
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180 тыс. долларов стоит 1 рейс за масками....ЗЕ- побойтесь Бога... проще было купить роботизированную линию и шить здесь эти маски всю жизнь...ах, да... у нас нет ни ума ни людей уже не осталось
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Во власти ума не осталось, вообще, ум - это не про зе-команду.
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Нєфть, шолі? Україна отримала від ОАЕ 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, - глава МЗС Кулеба - Цензор.НЕТ 4436
Може зерно пшениці або противірусну сироватку з верблюжої крові?
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Частные автомобили решал уже потянулись к воротам МОЗ на загрузку ....
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