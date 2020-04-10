 Жінка, яка захворіла першою в області, й лікарка одужали від COVID-19 на Хмельниччині

Про це кореспонденту УНІАН повідомила головний лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна, інформує Цензор.НЕТ.

Серед тих, хто видужав, - 29-річна хмельничанка, у якої першої в області діагностували цю хворобу, і місцева лікарка. Одужання підтверджено двома негативними результатами ПЛР-дослідження.

За словами Піддубної, обидві жінки після лікування мають самоізолюватись на 14 днів. Після виписки двох пацієнтів у Хмельницькій області залишилося 16 хворих на коронавірусну інфекцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Хмельниччині перший летальний випадок від COVID-19: померла співробітниця лікарні