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 Політика України, Економіка
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 За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що робити тим, хто залишився без роботи, і дії влади щодо підтримки громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр зазначив: "У нас сьогодні понад 320 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. За останні два тижні ця кількість зросла майже на 50 тисяч. Якщо порівняти - то до запровадження карантину в середньому реєструвалося за день близько тисячі осіб, то сьогодні 4-5 тисяч реєструються безробітними. І ми насправді запрошуємо робити це. Ми максимально спростили процедуру. Сьогодні це можливо зробити дистанційно, не приходячи до центрів зайнятості.

Ми сьогодні посилюємо (сподіваюся, що політику буде відставлена ​​в сторону) ми приймемо бюджет, який матиме фонд на боротьбу з коронавірусом і посилюватиме якраз наші фонди соціальні, щоб підтримати українців".

Дивіться також: Ми маємо намір створити 500 тисяч робочих місць у травні 2020 року, - прем'єр Шмигаль. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188319
 
 
 Топ коментарі
 
Мы сегодня усиляем.... Мда, це хоч і мова окупантів, але грамотність ніхто не відміняв!
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главное что проститутки из верховной зрады всегда при работе. даже если месяцами на нее не ходят..
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Мы сегодня усиляем.... Мда, це хоч і мова окупантів, але грамотність ніхто не відміняв!
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Теперь все ,оставшиеся без работы, могут спать спокойно... Капец
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вже усім зрозуміло, що ділетанти доведуть країну до руїни?
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А как же пол ляма новых рабочих мест через две недели?
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Ко мне через неделю бухгалтер по налоги придет. А денег нет. Запасами крупы, что ли, платить ?
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Всему населению Украины пора надевать Черный намордник,по имени МАСКА
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Скорее всего приезжие с Польши, но у них деньги есть продержатся.
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Датишо... За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7134
В Штатах воно за цей час збільшилося на 6,6 мільйона.
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ога, 200 тысяч завезли, и 150 сразу устроились на работу
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А скількох лишили можливості стати на облік За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1656 За останній тиждень кількість офіційних безробітних збільшилася на 50 тисяч, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1656 - 170 тис Завезених
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