 Конституційний суд закрив справу про депутатську недоторканність

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Конституційного суду.
"9 квітня Велика палата Конституційного суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 62, частини першої, третьої статті 80 Конституції України. За результатами її розгляду прийнято ухвалу про закриття конституційного провадження в цій справі", - сказано в повідомленні.
Автори конституційного подання просили КС розтлумачити норми Основного закону, які регламентують депутатську недоторканність.
Зокрема, парламентарії просили суд розтлумачити, чи включає в себе депутатська недоторканність заборону порушення таємниці листування і телефонних розмов, чи вважається порушенням депутатської недоторканності прослуховування парламентарія під час його спілкування з третіми особами та відеоконтролю місць загального доступу, де він перебуває, якщо на це не було згоди Верховної Ради.
Також автори подання просили роз'яснити, чи може звинувачення грунтуватися на доказах, отриманих із порушенням депутатської недоторканності.
Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.
3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".
18 грудня парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.
Также авторы представления просили разъяснить, может ли обвинение основываться на доказательствах, полученных с нарушением депутатской неприкосновенности.
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Источник: https://censor.net.ua/n3188318
Тобто про те, що 59 скасували закон про скасування депутатської недоторканності?
Про те, що депутанська доторканність не протирічить конституції свідчить хочби оця цитата:
"КС у червні 2018 року вказав у своєму висновку, що законопроєкт відповідає вимогам 157 і 158 статей Конституції"...
а те, що КС сьогодні закрив розгляд справи свідчить про те, що справа вже була розглянута і висновок/вирок/ухвала вже винесені і опубліковані.
Окреме зауваження до повідомлення на стрічці ЦН - абсолютно некваліфікована подача інформації, з якої незрозуміло а що саме трапилось, блін...
Украина должна знать фамилии этих "героев".