 Трамп і Путін обговорили коронавірус і ціни на нафту, - Білий Дім

Про це поінформували в пресслужбі Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Президенти Трамп і Путін обговорили останні кроки, зроблені в боротьбі з пандемією коронавірусу, а також досягнення стабільності на світових енергетичних ринках", - зазначили з американської сторони.
Крім того, в Білому домі повідомили, що в розмові також було порушено "двосторонні і світові питання".
Це не перша розмова Трампа з Путіним за останній тиждень.
Напередодні глава Білого дому заявив, що говорив із президентом Путіним і королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом Аль Саудом про нафтову угоду, досягнуту в рамках ОПЕК+. До цього президент США також підтримував зв'язок із лідерами країн у контексті досягнення угоди про стабілізацію цін на енергетичному ринку.
Досить постити голі емоції. Якщо США буде вигідно співпрацювати з РФ, вони будуть співпрацювати. ( так само як і з Китаєм, Кубою, чи Кореєю)
после этого можно вести переговоры о погоде, о природе, о бабах и пиве..
Россия планирует потратить 14 млрд долларов на поддержку экономики
ФРС направит дополнительные $2.3 трлн на кредитование
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Просто сравните цифры
где заняты сотни тысяч народа
технологии выкачки нефти посточнно совершенствуются и себестоимость снижается
может в этот раз договорятся на не как было почти год 55-60 а на уровне 35-40 за баррель
🤣
Нефти в хранилищах на год хватит
без добычи