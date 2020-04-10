 Україна відправила до Південної Кореї черговий борт по спецзасоби захисту, - Офіс президента. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"За особистим дорученням президента Володимира Зеленського цим бортом також буде доставлено на батьківщину 10 громадян Південної Кореї, які виявили бажання повернутися додому, але не змогли вилетіти з України через обмеження міжнародного авіасполучення.

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На зворотному шляху літак привезе в Україну багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту, які потім буде передано до медичних установ у регіонах", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, під час традиційної наради з питань боротьби з коронавірусом Зеленський укотре підкреслив, що спецзасоби захисту мають доставлятися не тільки в опорні лікарні, а й у всі інші медустанови країни.

"Раніше Україна доставила з Південної Кореї 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тести вже використовують в українських лікарнях", - нагадали в Офісі президента.