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Все про:енергетика (398) Яценюк (2286)

 Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ

"Якщо зараз не приймати рішення, як ми будемо діяти завтра і післязавтра в енергетиці, то завтра і післязавтра ми ввійдемо в енергетичну кризу, де не буде ні світла, ні вугілля, де можуть бути проблеми з нафтопродуктами і де раніше чи пізніше будуть проблеми з газом", - підкреслив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у п'ятницю, 10 квітня, під час другої онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

Арсеній Яценюк підкреслив, що сьогодні світові тенденції на ринку енергетики вражаючі; "Це рекордні падіння цін на нафту, які ніхто не очікував, які не пов’язані безпосередньо з коронавірусом, а пов’язані з тим, що Росія фактично вийшла з умовами з ОПЕК".

Водночас, наголосив він, криза в енергетиці для споживачів – це "коли немає світла, газу чи електроенергії": "Тільки тоді люди розуміють, що це криза. І начебто сьогодні цього всього не існує на поверхні. Але це як вірус. Коли людина тільки захворіла, то в перший день нічого не відбувається. Але це не означає, що це вірус не руйнує організм і післязавтра не буде температури".

Він навів приклад кризи 2014 року: "Світло було, газ був, тепло було, - і всі навіть не уявляли, в якій енергетичній кризі ми знаходимося".

Арсеній Яценюк зазначив, що падіння цін на нафту в короткостроковій перспективі виглядає добре для споживачів: "Падає ціна на заправці, падає ціна на природний газ, повинна падати вартість тепла і собівартість для крупних перевізників, у тому числі і для "Укрзалізниці". Все начебто звучить добре".

Водночас, підкреслив Арсеній Яценюк, таке бачення ситуації однобоке: "Як тільки падають ціни на енергоресурси, відбувається банкрутство добувних компаній. Їм просто не вистачає ресурсу, щоб видобувати. І Україна в цій ситуації може дуже сильно постраждати. Нам дуже важко конкурувати. І наша ціль - енергонезалежність - може стояти під загрозою".

"Ми завжди повинні пам'ятати, що Росія – не просто держава-агресор, а й наш конкурент. Якщо Саудівська Аравія фактично бореться з Росією і виграє на енергетичному ринку, то члени українського парламенту від "Слуги народу" на кшталт Геруса, навпаки, - відкривають енергетичний ринок України для Росії через поправку до закону по електроенергетиці", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Зараз уряд повинен сконцентруватися на тому, що гроші, зекономлені від падіння цін на енергоресурси, не повинні розтринькуватися" - наголосив він.

Багато урядів, зазначив Арсеній Яценюк, як тільки зменшуються видатки, починають займатися популізмом: "Цього популізму вистачить рівно на місяць. Недовиконання державного бюджету з початку року - 83 мільярди гривень, тобто 3 мільярди доларів. А у них ні програми з МВФ, ні змін до закону про державний бюджет. І я не бачу взагалі світла в кінці тунелю. Чому сьогодні така безвольність прийняття рішень?"

Необхідним кроком для уряду, на переконання Арсенія Яценюка, має бути створення стабілізаційного фонду: "Можливо, треба самим закуповувати нафту, газ і вугілля для того, щоб рятувати українські енергетичні компанії, як робили в США".

"Необхідно значну частину коштів відправляти на видобуток і енергоефективність. І тут важливо, як уряд поведе себе щодо ключової української компанії - "Нафтогазу", і до всіх учасників приватного сектора. Тому що ми на межі банкрутства компаній електроенергетики. Теплову енергетику вони майже добили, зараз вони добивають атомну енергетику", - наголосив він.

Арсеній Яценюк наголосив на необхідності невідкладно внести до парламенту кандидатуру на пост міністра енергетики: "Як взагалі можна керувати енергетикою, не маючи міністра? Хто у них відповідальний за енергетику?"

Він також підкреслив, що Національна комісія з регулювання енергетики повинна бути "не політичною організацією, а виключно економічною - приймати рішення виключно для української економіки і для громадян України": "Але в країні є прем'єр-міністр. Коли я був прем'єр-міністром, то очолював енергетичний штаб. Прем'єр повинен невідкладно включитися в те, щоб регулювати сьогодні всі проблеми енергетики. І вирішити питання як для українців, так і для українських енергетичних компаній".

Участь у другій онлайн дискусії КБФ взяли Лариса Галадза, посол Канади в Україні; Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України"; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Олена Павленко, експерт з енергетики, президент аналітичного центру DiXi Group; Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго; Карл Стурен, засновник і директор компанії з вітрової енергетики Vindkraft. Модератор дискусії - Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник міністра закордонних справ України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188315
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, да схаменись уж ты. Было твоё время-прошло. Куда ты....как пуцын в заксобрание татарстана без вазелина....Молчи уж, лучше будешь выглядеть.
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Яценюк с Порошенко решали эту проблему просто. Поднимали в 2-3 тарифы на свет для жителей страны победившего Майдана и благодарный Ринат прикупал себе царский маеток или пару патриотов афро-американского происхождения для игры в футбол
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Чому Яценюк досі не арештований за реструктурізацію українського боргу в результаті якої ми стали рабами власників українських зобов'язань і маємо виплачувати їм десятки мільярдів доларів, яких ми не брали! А власники українських зобов'язань це скорше за все сам Яценюк та інші українські олігархи, які викупили їх по дешевій ціні і влаштували оборудку з реструктурізацієй, прив'язав суму виплат до зростання ВВП України, що нечувано в світі! Такого ще ніхто не робив, це пограбування тисячоліття!
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Чому Яценюк досі не арештований за реструктурізацію українського боргу в результаті якої ми стали рабами власників українських зобов'язань і маємо виплачувати їм десятки мільярдів доларів, яких ми не брали! А власники українських зобов'язань це скорше за все сам Яценюк та інші українські олігархи, які викупили їх по дешевій ціні і влаштували оборудку з реструктурізацієй, прив'язав суму виплат до зростання ВВП України, що нечувано в світі! Такого ще ніхто не робив, це пограбування тисячоліття!
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Ты это зебил брось, лозунги. Или дефолт, или выплата, или реструктуризация. К тому же наиболее активно эта тема реализуется при Зебиле.
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Олександр Савченко, екс директор **** та екс заступник Голови НБУ каже що була безліч способів домовитись без цієї жахливої боргової ями, в яку злочинець яценюк зіштовхнув всю Україну на десятки років наперед! Це нечувано, такого боргового ярма жодна країна на себе не брала! Це безумовно злочинна махінація і за це яценюка мають посадити з конфіскацією на довічне!
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Савченко Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ - Цензор.НЕТ 9830 Директор ****? Может замдира **** по Украине и еще 4 странам? Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ - Цензор.НЕТ 7693
Вероятность дефолта в 2015 году всеми экспертами оценивалась в 99,9%. Кстати, при Пете (2015-2019 годы) соотношение приведенного ВВП на душу населения к госдолгу УВЕЛИЧИЛОСЬ на 12%. А вы все сказки сочиняете.
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Олександр Савченко екс директор **** по країнам Східної Європи і він під час своєї роботи провів успішні програми фінансування малого та середнього бізнесу в цих країнах! Крім того Олександр Савченко один з перших заступників Голови НБУ, відкривав перші рахунки НБУ в іноземних банках, він є найбільш відомим та успішним українським економістом, фінансистом та банкіром. В команді кандидата в Президенти Гриценка в 2019 році, Савченко був кандидатом на посаду Голови НБУ і був визнаний експертами як найбільш професійний та успішний кандидат на керівника НБУ! Савченко отримував освіту на Заході, має успішний досвід керівництва програмами ****, проводив аудит **** після того як керівництво **** погрязло в махінаціях і думка такого досвідченого та успішного фахівця як Савченко важить в мільйон разів більше ніж дурнуваті викрики яценюків та інших злочинних махінаторів! Якщо Савченко каже що реструктурізація яценюка це страшенний злочин та нечуване пограбування і можна було домовитись без таких катастрофічних зобов'язань - отже Савченко знає про що говорить! яценюка потрібно віддати під трибунал за цю реструктурізацію, бо це була кримінальна оборудка по домовленості з власниками цих українських зобов'язань, які були викуплені українськими олігархами за безцінь а потім яценюк провів цю кримінальну оборудку!
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Україна, маючи помірний рівень державного боргу, починаючи з 2019 р. витрачає рекордні проценти на його обслуговування. В 2019-му, незважаючи на реальне укріплення гривні (на 25%), що дозволило суттєво зекономити на обслуговуванні валютних позик, ефективна ставка обслуговування сукупного державного боргу значно зросла, перевищивши навіть ставки Туреччини (де національна валюта останні три роки реально знецінюється на 10-20% щороку).
Особливо відчутне здорожчання обслуговування боргу відбувається в сегменті ОВДП: середньозважена ставка ОВДП (гривневих і валютних), що розміщувалися в 2019 р., становила 12,8% річних, а тих, що погашалися, - лише 8,6% річних (на 01.11.2019).
За даними МВФ, портфель боргових позик, які Мінфін сформував у 2018-2019 рр., призведе до прогресивного нарощування ефективної ставки сукупного боргу, яка в 2024 р. становитиме 8,7% річних. Дорожче, ніж в Україні, обслуговуватиметься борг лише у двох країнах світу - ДР Конго (10,6%) і Зімбабве (18,8%).
Мінфін обґрунтовує свою політику тим, що перехід на внутрішні гривневі запозичення знижує валютні ризики державного боргу України. Але понад 100 млрд грн гривневих ОВДП куплено нерезидентами, а вкладення нерезидентів у внутрішні активи економіки відповідно до міжнародних стандартів (PSDS, BPM6) є зовнішнім боргом і жодним чином не знижують валютних ризиків, бо немає жодних підстав вважати, що іноземний фінансовий інвестор залишить валютні кошти в Україні після закінчення терміну позики.
Тобто перехід на гривневі запозичення не тільки не призвів до зниження валютних ризиків, а й спричинив збільшення витрат бюджету на обслуговування боргу, що обмежило можливості фінансувати видатки на інші, продуктивніші, цілі. Абсурдність ситуації довершує той факт, що активний перехід держави на гривневі запозичення та відкриття доступу до них іноземцям через систему Clearstream відбувається саме в той період, коли ставки ОВДП є максимальними.…і ще дорожчі
У довгостроковій перспективі до 2040 р. колосальні ресурси державного бюджету будуть відволікатися на обслуговування неборгових зобов'язань за державними деривативами, або ВВП-варантами.
ВВП-варанти було випущено урядом України в 2015 р. у рамках реструктуризації державного та гарантованого державою боргу. Всього було реструктуризовано 16,3 млрд дол., з яких на суму 13,0 млрд дол. було випущено нових боргових зобов'язань (з погашенням до 2027 р. під 7,75% річних), а на суму 3,2 млрд дол. уряд випустив неборгові зобов'язання, які передбачають отримання їх власниками частини приросту ВВП пропорційно вартості наявних у них ВВП-варантів.
ВВП-варанти не обліковуються у складі державного боргу, оскільки відповідно до міжнародних статистичних стандартів вони не належать до боргових зобов'язань. Однак масштабність виплат за ВВП-варантами може спровокувати автоматичне зростання нових боргів за відсутності інших джерел їх фінансування.
Процедура виплат за ВВП-варантами передбачає, що при досягненні економікою реального зростання у 3% із суми, що перевищує 3% ВВП, генеруються державні зобов'язання обсягом від 15 до 40%, проте їх сплата відтерміновується на два роки. Перший рік оцінки зобов'язань - 2019-й, перший рік сплати зобов'язань - 2021-й, останній рік сплати зобов'язань - 2040-й. Перші п'ять років виплат діє "бонус" - максимальний їх розмір не має перевищувати 1% ВВП.
ВВП-варанти у світовій практиці розв'язання проблем дефолту використовуються з 1980-х років після боргової кризи країн, що розвиваються. Як правило, умови випуску ВВП-варантів не створювали надмірного тиску на майбутній фіскальний простір країни. Наприклад, уряд Аргентини у 2005-му і 2010 р. емітував ВВП-варанти, які давали право інвесторам на отримання протягом 30 років доходу в розмірі 5% приросту ВВП, якщо збільшення реального ВВП перевищить 3% на рік. Проте загальна сума виплат обмежувалася заздалегідь визначеною величиною. Уряд Греції у 2012 р. випустив ВВП-варанти, що передбачають виплати в разі зростання реального ВВП більш як на 2% на рік, при цьому річна сума виплат обмежена 1% певної, заздалегідь визначеної величини. Якби в Україні було застосовано умови реструктуризації державного боргу за зразком Аргентини, то максимальний розмір виплат за 20 років становив би 6,2 млрд дол., якби за зразком Греції - лише 1,4 млрд. Обидві суми не створюють критичних проблем для державних фінансів України.
Однак умови, на яких у 2015 р. було реструктуризовано зовнішній борг України, є набагато гіршими.
По-перше, сума списання (3,2 млрд дол.) є надто малою, адже це лише 20% проблемного боргу. У світовій практиці 1998-2010 рр. є випадки списання до 81,5% боргу (Ірак, 2004 р.). Стандартним підходом до визначення суми списання є поточні котирування державних цінних паперів на вторинному ринку. Оскільки єврооблігації України у 2014-2015 рр. котирувалися на рівні 55-60% від номіналу, то з урахуванням обсягу реструктуризації у
16,3 млрд дол. величина списаного боргу мала би становити 6,5-7,5 млрд дол.
По-друге, ВВП-варанти України передбачають "повернення" списаного боргу у вигляді 15-40% приросту ВВП, що надзвичайно багато (у практиці Греції та Аргентини відсоток "вилучення" становив 2-5% додаткового приросту ВВП).
По-третє, стелю сумарних виплат за ВВП-варантами України не обмежено, що є унікальним випадком у світовій практиці. В результаті виплати можуть сягнути навіть 100 млрд дол., якщо ВВП зростатиме з темпами 7% і вище.
Незважаючи на колосальні ризики, які несуть для державного боргу України ВВП-варанти, станом на листопад 2019 р. уряд України не надав жодної офіційної оцінки майбутніх виплат за ними. У Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2019-2022 рр. уряд обмежився згадкою про наявність такого інструменту, як державні деривативи, що "не є частиною державного боргу України". Між тим МВФ рекомендує складати й поширювати дані щодо похідних фінансових інструментів і пов'язаних із ними боргових ризиків як довідкову інформацію до статистики державного боргу.
Економіка України ще в 2018 р. перетнула поріг початку виплат за ВВП-варантами (ВВП 2018 р. становив 130,9 млрд дол.).
"Бонус" обмеження максимальних річних виплат за ВВП-варантами розміром у 1% ВВП (до 2025 р.) неефективний, - занадто висока межа і занадто короткий термін його дії.
Для оцінки ризиків зростання майбутнього державного боргу України було складено чотири макроекономічні сценарії на період 2019-2040 рр., в яких моделюється динаміка досягнення Україною рівня життя у 65, 75 і 100% від рівня життя Польщі зразка 2018 р. Четвертий сценарій складено на основі прогнозу Мінекономіки до 2030 р. "Цілі сталого розвитку: Україна" (див. табл.).
Результати модельних розрахунків виплат за ВВП-варантами вражають. Навіть за першим сценарієм обсяг майбутніх виплат майже вдвічі перевищить суму списаного у 2015 р. боргу. Прогресія виплат за ВВП-варантами посилюватиметься при збільшенні річних темпів приросту реального ВВП. Уже в другому сценарії (із середнім темпом ВВП 4,3%) обсяг виплат становитиме 25 млрд дол., в третьому - 74 млрд, у четвертому - 78 млрд дол.
Прихована хитрість ВВП-варантів - постійно зростаюча база для розрахунку виплат. Це утворює лавиноподібний ефект. Якщо лише в одному році з 20 (наприклад у 2031-му) зростання ВВП становитиме 10%, а в інших роках залишиться на рівні 3% (тобто менше межі нарахування виплат), це вже згенерує близько 10 млрд дол. виплат, що втричі перевищує розмір списаного Україні боргу.
Більш того, якщо скласти майбутні виплати за ВВП-варантами з наявним боргом (45% ВВП), то виявляється, що така величина значно перевищить 60% ВВП - рівень, який в Україні використовується як фіскальне правило згідно з Бюджетним кодексом. Лише за першим сценарієм боргове навантаження суттєво не зміниться, а вже за другим умовне боргове навантаження становитиме 68%, за третім - 113, за четвертим сценарієм - 118% ВВП
Тобто існуюче в Україні фіскальне правило щодо обмеження боргу рівнем 60% ВВП не має сенсу без урахування оцінок майбутніх виплат за ВВП-варантами.
Механізм виплат за ВВП-варантами потребує заміни. Звичайно, можна залишити все, як є, сформувати державний стабілізаційний фонд від продажу підприємств і землі (мінімізувавши в такий спосіб вилучення коштів з економічного обороту) та спрямовувати ці кошти кредиторам бюджету за потреби. Однак, на мою думку, динамічний розвиток країни потребує більш активної фінансової політики, здатної впливати на фундаментальні економічні процеси. Тим паче, що шляхи розв'язання проблеми ВВП-варантів є.
Шлях перший - викуп ВВП-варантів на вторинному ринку. Необхідні для цього кошти залучаються або шляхом випуску нових облігацій, або шляхом отримання цільових позик МФО для компенсації таких витрат.
Шлях другий - нова угода з кредиторами. Здійснюється обмін ВВП-варантів на звичайні боргові зобов'язання або на інші деривативи з обмеженням максимальної суми виплат. Враховуючи, що ВВП-варанти пов'язані з ОЗДП 2015 р. обсягом 13 млрд дол. (із терміном погашення до 2027 р.), то для уникнення крос-дефолту проведення такої процедури доцільне після 2027 р.
Шлях третій - проведення додаткової юридичної експертизи рішення уряду про випуск ВВП-варантів на предмет його конституційності. Ознакою того, що Мінфін та уряд України в 2015 р. перевищили свої повноваження, є те, що 2015-го Мінфін мав право на здійснення правочинів лише із борговими зобов'язаннями (п. 14 Прикінцевих положень ЗУ "Про Державний бюджет України на 2015 рік"). Однак ВВП-варанти не належать до боргових цінних паперів (згідно із ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" і міжнародними стандартами GFS і PSDS). А право на операції з деривативами Мінфін отримав лише у 2016 р. (п. 15 Прикінцевих положень ЗУ "Про Державний бюджет на 2016 рік"). Отже, є підстави вважати, що випуск ВВП-варантів на суму 3 млрд дол. у 2015 р. було проведено з порушенням норм закон
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Зебил, а ты понял что он пишет? Если мы достигнем ВВП Польши 2020 (сейчас разница овер 4 раза), то ТОЛЬКО ТОГДА МЫ ПОТЕРЯЕМ. Это даже круче +40% ВВП за 5 лет от зебилья. Потому успокойся. Все пойдет по 1 сценарию, может между 1 и 2, если Украина уберет зебилов от власти. Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом - Яценюк під час онлайн дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 9557
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Ви не вмієте читати!
По-третє, стелю сумарних виплат за ВВП-варантами України не обмежено, що є унікальним випадком у світовій практиці. В результаті виплати можуть сягнути навіть 100 млрд дол., якщо ВВП зростатиме з темпами 7% і вище.
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ВВП Украины 7% и выше в год это как ВВП Украины будет больше ВВП Китая через 30 лет Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 8328
И путем нехитрых подсчетов на 20 лет, чтобы достичь ВВП Польши 2020 нужно расти примерно на 12% в год. Так что не 7%, а И ВЫШЕ Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 8328

Так что это в качестве бреда расчет Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 6245
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Так Ви ще й рахувати не вмієте? ВВП КНР 12240 млрд доларів і воно теж зростає кожен рік ВВП України 112 млрд. доларів. +7% це 119,84 млрд доларів, якщо додавати кожен рік по 7%
112 - 119,84 млрд. дол 1-й рік
119,84 - 128,22 млрд. дол. 2-й рік
......
796,8 - 852,57 млрд дол 30-й рік а в КНР ВВП сьогодні 12240 млрд доларів
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Я к тому, что ЭТО БРЕД ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ. +7% роста ВВП Украины каждый год.

У нас средний до 2015 года рост около 2,5% Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 2411
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Таке враження що Ви нездатні сприймати інформацію - ми вже з 2018 року виплачуємо за тими варантами яценюка гроші яких ми не займали! Чи Ви не розумієте що це таке? Ми вже віддали тіло кредитів в 2018 році і зараз платимо шалені відсотки - десятки мільярдів доларів яких ми не займали!
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При росте ВВП в 2,4, 2,5 и 3,3% за последние 3 года ничего шаленого мы не платим. Как тебе рассчитал твой эксперт это сценарий 1. Пока идем по нему Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 2937
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И эксперт почему-то говорит, что через 20 лет мы заплатим вдвое больше чем брали. А ничего что ценность этой суммы денег на периоде 20 лет будет ниже в 1,6 раза примерно? Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 4103
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Дефолт был бы лучше? По-моему история кое-кого ничему не учит. Ничего, сейчас у нас есть шанс повторить. Яценюк тогда сделал невозможное. Если бы не он, то Украина бы нолики к гривнам, возможно, пририсовывала. Сейчас огромная вероятность того, что это таки придется делать.
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Була можливість провести реструктурізацію без дефолту але на кращих умовах для України, як це роблять всі інші держави! Ще за всю історію світової економіки жодна країна світу не брала на себе таких катастрофічних боргових зобов'язань як це зробив злочинець яценюк!
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Да ты что? Серьезно? Знаешь как это сделать? Ну так вперед и с песней! Но вот проблема в том, что сейчас, к примеру, в более стабильных условиях, чем в 2014-м никто реструктуризировать долг Украины не торопится. Не знаеш, почему? Твои слова звучат, как слова Зели о "посмотреть ***** в глаза". Как думаешь, поможет?
Никаких катастрофических обязательств Украина на себя не брала. Долг не рос до 2019 года.
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Сьогодні немає жодних потреб в реструктурізації боргів - про це заявив міністр фінансів, ми спокійно погашаємо всі свої зобов'язання!
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Зебил, ты почитай что твой министр сказал все же.
"...У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии...".
Мы надеемся на МВФ, ВБ и ждем от них бабок, другими словами, а не что у нас есть чем платить Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом - Яценюк під час онлайн дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 6967
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Міністр сказав те що сказав, що нам не потрібна реструктурізація бо ми знайдемо гроші на виплати, як знаходили їх всі 28 років свого існування!
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Я ЕГО ЦИТАТУ ПРИВЕЛ. Он сказал, что деньги МВФ и ВБ у него вся надежда Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 7154 Ни слова о том, что нет необходимости не занимать у МВФ и ВБ он конечно не сказал.
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Україна 28 років живе за рахунок кредитів, чому цього року має бути інакше?
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Ну т.е. он не рестуктуризирует, а перезаймет Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 4614 Что те же яй...а. только в профиль. Тебе в профиль они больше нравятся? Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 9171
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Перезаняти 2-3 млрд доларів під 1-2% набагато дешевше ніж реструктурізувати так щоб потім виплачувати більше 100 млрд доларів на рік! Це навіть дебілам має бути зрозуміло!
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Болезненный. Последний раз. Твой эксперт провел расчет в КАЧЕСТВЕ БРЕДА, чисто по теории. У нас НИКОГДА РОСТА ВВП не было 7%, успокойся. Средний до 2015 года - 2,5%. Так что 100 млрд. это его эротические фантазии и бред, который ты выдаешь за истину
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При зростанні ВВП більше 7% наступить катастрофа, ми всі гроші маємо віддати і ще доплатити а проблеми ми маємо навіть при 2,5 відсотках зростання ВВП!
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Проблем нэту. Сценарий АДИН Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 6496 Соотношение ВВП на душу населения к долгу ВЫРОСЛО Якщо зараз не приймати рішення в енергетиці, завтра ми увійдемо в кризу без світла, вугілля і з проблемами з нафтою і газом, - Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ - Цензор.НЕТ 6496 Мы в лучшем положении, чем в 2013 году в этом плане. Уймись.
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І де ж ти геній був у2014 році. А втім звіздіти не мішки носити.
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Савченко був в Україні в 2014 році, але його не допускали до переговорів та прийняття рішень, бо потрібно було зробити саме таку реструктурізацію під олігархів які вже супили українські зобов'язання.
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Ой, да схаменись уж ты. Было твоё время-прошло. Куда ты....как пуцын в заксобрание татарстана без вазелина....Молчи уж, лучше будешь выглядеть.
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осталось народу страні наказать всю преступную клику во главе с порошенко ,яйцонюхом и кличко за то что страна Украина заняла 1 место в рейтинге коррупции и последнее место по уровню жизни народа в в ЕС , кроме того надо приговорить к пожизненному заключению всех 450 депутатов ВР 2014-2019гг правления которые проголосовали за геноцид пенсионеров -по пенсионной реформе 2017 г- когда за 45 лет рабочего стажа платят пенсию работягам пополняющим ПФ стали в 2000 грн а чиновнику который 5-20 лет находился во власти и только потреблял из бюджета и не платил в ПФ - платят от 10.000-50.000 грн в месяц пенсии и правительство директора рынка гройсмана за повышение прожиточного минимума который раскрутил инфляцию и вследствии её простой бюджетник стал получать 3600 грн в месяц а чиновники министры и депутаты от 80.000 до 300.000 грн в месяц а инфляция составила 50% ну и персонально СЕНЮ Яйцонюха который сделал гривну дешевле на 300%!!!!! А стоимость остальногов росте цен на 250%
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Не думал, что буду когда-либо защищать Кроля, но к гонтарево-свинячим аферам с девальвацией гривны он имеет опосредственное отношение, только как соучастник
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Та вже хрєн з ним...
Може швидше позбудемось зелених придурків.
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Сєня, мовчи. Бо ці кловуни зараз напрінімают рєшєній. Нехай буде щось (бажано якомога більше) по чому вони не встигнуть напрінімать рєшєній.
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Берешь зебила, берешь ********** палочку(смотри, не перепутай), трешь ею шо есть сил об этого самого зебила, и получаешь свет. Ну по крайней мере полетят искры. Если знаешь, все просто.
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Яценюк с Порошенко решали эту проблему просто. Поднимали в 2-3 тарифы на свет для жителей страны победившего Майдана и благодарный Ринат прикупал себе царский маеток или пару патриотов афро-американского происхождения для игры в футбол
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Петро Олексійович був змушений так поступати, інакше б путен напав.
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сенька хорошо что ты такой забор построил через который уголь из параши в ведрах можно носить.
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а шо по этому вопросу думают другие бывшие премьеры?
всех надо заслушать, потом делать выводы
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С каждым днём всё новости хуже и хуже.
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Почему сегодня такое безволие в принятии решений? " - потому что президент Зеленский
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Сеня - як геморой: то сховається, то несподівано вискочить.
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А давайте пошлём на *** всех держателей ОВГЗ!!! Аа...Сеня???
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Что Яценюк связан с Ахметовых с какого то периода, разговоры были давно.
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