EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  746  10
Матеріали за темою:
Все про:обмін (651) Великдень (111) Росія (26829) полонені (793) Резніков (27)

 Чекаємо від Росії підтвердження про обмін, який має відбутися до 17 квітня, - Резніков

Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваними особами, який має відбутися до 17 квітня. Обміну "всіх на всіх" не буде, інформація про кількість людей на обмін "змінюється щомиті".

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Принципово в середу, я вважаю, що ми домовилися, прозвучала дата - не пізніше 17 квітня, щоб до Великодня, щоб ці свята наші люди могли зустріти на підконтрольній Україні території... Ми очікуємо остаточно підтвердження від російської сторони, точної кількості і точних прізвищ, які вони готові включити в обмін", - сказав Рєзніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія з якихось причин призупинила переговори про звільнення українських політв'язнів, - Полозов

За його словами, Україна "щодня чекає остаточного підтвердження, що представник ОБСЄ, пані Хайді Грау нам повідомить офіційно, що вона отримала такі письмові підтвердження".

"Але сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвищ, ні цифр, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня", - зазначив Резніков.

Читайте також: На переговорах у Мінську домовилися провести обмін утримуваними особами не пізніше Великодня, - Офіс президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188314
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Усик - ватное ничтожество с отбитой мозговой извилиной.... Что с него возьмёшь?
 показати весь коментар
 
Ае кого Украина хочет отдать в обмен и на кого?Дайте народу список...
 показати весь коментар
 
 
Какой обмен?Чхать они там ве хотели. Знаете, какая у них первоначальная социальная ячейка общества?....
 показати весь коментар
 
"Жду привета, как соловей - лета". А как ждёт лета соловей-разбойник? Седой Урал Искусственный Интеллект
 показати весь коментар
 
поменять машину ермака на машину путина
 показати весь коментар
 
приурочить к пейсаху решение офиса?
привязывать рейтинги даунов к церковным праздникам коломойский надоумил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В документах ОБСЕ стоит обмен с одной из сторон конфликта. Там нет РФ . Поправте заголовок.
 показати весь коментар
 
 
Во всех обменах меняют украинцев на украинцев. Исключение, когда Гадю на ГРУшников поменяли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору