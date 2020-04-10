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 Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії. ФОТО

Наказом Міністерства оборони №115 від 09.04.20 за результатами успішних державних випробувань безпілотний авіаційний комплекс розвідки і коректування вогню артилерії А1-СМ "Фурія" прийнято на озброєння української армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Вітчизняний безпілотник Фурія прийнято на озброєння української армії 01

"БПАК А1-СМ "Фурія" є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який було прийнято на озброєння української армії", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188311
 
   
 Топ коментарі
 
Они приходят это крещение ещё с 14-го года. Слава волонтерам аеророзвідки!
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Отлично, только для начала этим фурия нужно провести боевое крещение по казармам и артскладам братушек зебилов в лугандоне
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Комплекс БПЛА Катана коштує 10 тис. долл., а комплекс БПЛА Фурія коштує 150 тис.доларів!!!! Ось Вам і корупція на закупівлях!
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Комплекс БПЛА Катана коштує 10 тис. долл., а комплекс БПЛА Фурія коштує 150 тис.доларів!!!! Ось Вам і корупція на закупівлях!
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За те саме, що і в Касьянова - за комплекс БПЛА (два БПЛА і пульт управління)
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Igor L

Комплекс БПЛА Катана коштує 10 тис. долл., а комплекс БПЛА Фурія коштує 150 тис.доларів!!!! Ось Вам і корупція на закупівлях!
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А ти чого підтявкуєш?
"зрада ілі нєт".
Це так важливо?
Собака троляча.
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Мне тоже не понравилось. "Валькирия" было бы лучше.
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Валькирия, щас не не хочу влезать в топомонику,ну Vulva сразу приходит на мысль.
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Шо-то ты в гинекологию ударился....Валькирии - Девы Одина, летающие над полем боя. Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 6841
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Фурії-богині помсти в римській міфології.
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Я знаю. Але Скандiнавска мiфологiя набагато блiжче до Украiнi, ниж Римска.
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Це нічого, що римські легіони пройшли через територію нинішньої України, до Кавказу?
А Румунія?
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Так. Але Русь була заснована вiкiнгами, не римлянами.
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«Перша руська держава середньовіччя виросла з поєднання багатьох елементів. Варяги були лише елементом серед багатьох, однією історичною силою серед інших. Руська історія тільки через варягів є така сама фікція, як руська історія без варягів».
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Українська частка історії Риму.


http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40884/21-Tischenko.pdf?sequence=1

Ну й вікіпєдія:
Римська імперія на території ******** України.
Північно-Східні кордони Римської імперії.
Починаючи з першого століття н. е. під вплив Римської імперії потрапляють давньогрецькі міста Північного Причорномор'я та Боспорське царство. Римські гарнізони були розміщені у причорноморських містах, зокрема у Тірі, Ольвії та Херсонесі.
Північний кордон Римської імперії у Причорномор'ї проходить по Дунаю, однак на лівому березі Дунаю - на території ******** України - зводиться каструм Аліобрикс, який стає також однією з баз Мезійського флоту Римської імперії та входить до складу провінцій Нижня Мезія та Мала Скіфія. У І-II століттях н. е., за правління імператора Траяна, коли римляни просувалися на північний схід, почалось будівництво Траянових валів.»
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Але чи було якесь государство на террiторii ******** Украiнi пiд час Римской Iмперii?
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матерятся- лезут всякие с запахом бояры орут что они воины Одина с крестами от кирюхи Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 7762
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На сегодня единственные Воины Одина - это те, шо с Тризубом
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Страшно теперь
оглянуться: смотри!
По небу мчатся
багровые тучи;
воинов кровь
окрасила воздух, -
только валькириям
это воспеть!

Песнь Валькирий, Старшая Эдда
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Ничего не страшно,надо только прозреть,и понять где твой враг.
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Если тебе кто-то сказал, шо ему не было страшно в бою - тебе соврали. Страшно всем. Как индивидуал реагирует на страх - вот это другой вопрос.
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«ФУ́РІЯ, Кожна з трьох богинь помсти в давньоримській міфології.»

Шо старших браттьов сильно жалько?
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Отлично, только для начала этим фурия нужно провести боевое крещение по казармам и артскладам братушек зебилов в лугандоне
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Они приходят это крещение ещё с 14-го года. Слава волонтерам аеророзвідки!
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Значит надо кучу дешевых камикадзе выпускать...
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Ну парочку гранаток на отцепке посилят
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Похоже, появление Фурии очень пришлось не по вкусу холуям россии в даунбасе и их приспешникам из УПЦ МП. Потому списывают на наши беспилотники свои провокации и преступления против гражданского населения оккупированных территорий:
Сегодня не на шутку возбудился митрополит Горловский Митрофан на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
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Дуже добре. Але при зєлєнському це може бути використане лише для перевірки відведення українських військ.

Розвідки та коригування вогню по мишебрат"ях при зєлєнському не буде.
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Скажи своєму куратору,гнидо паРАШЕНська,що він дебіл,як і все фєсєбє. Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 4127
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глянь те как риговская свинособака мимикрирует под украинца
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Лелека - назва мирного безпілотника. Чипляти до "лелеки" якісь вибухові цяцьки - знущатись над цим чарівним словом, бруднити казку. Нехай "фурія" робить своє, а "лелека" робить своє))
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Чувак, «Лелека», це армійський безпілотник військової аеророзвідки.
Передай по смєнє.
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Ото пішла робота Турчинова.
Зєкоманда мабуть не встигає ізвіняцця перед ******: «Ладім *********, Ми нєвіноватиє! Ето всьо Порох с Пастором замутілі !»

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Я надеюсь создателей этого беспилотника не арестуют за нанесения вреда лучшим друганам и поклонникам Партии Регионов.
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Зєля може зарубити і це виробництво. Зєля досі не дає операторам потренуватись керувати партії турецьких ударних Байкантарів. Вони досі стоять в ангарах в Хмельницькій обл. не затребувані.
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5лет испытаний в частях их уже счёт пошёл на 100 штук - только приняли Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 8683
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Предлагаю переименовать орел и решка на монетах в зраду и перемогу, тем более что орел и решка пошло от царских монет - орел - российский герб, решка не помню. После переименования в любой непонятной ситуации бросаем монетку и получаем ответ: зрада или перемога Отечественный беспилотник "Фурия" принят на вооружение украинской армии - Цензор.НЕТ 3540
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Орел, то вкрадений у Австрії герб (як водиться у кацапів). Та й у монголів було щось таке.
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не московский мутант геральдический менялся с каждым цорём или цорицей Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії - Цензор.НЕТ 1986
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30 марта министр обороны Таран заблокировал работу офиса Реформ, в круг деятельности которого входила разработка всего, что перечислено в скрине. В том числе и подготовку по стандартам НАТО. Читайте информацию в ФБ от руководителя Офиса.

Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії - Цензор.НЕТ 1909
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АРМІЮ ГОТУЮТЬ ДО ПРИДУШЕННЯ МАЙДАНУ. 10 квітня 2020 року, сталося безпрецендентне нехтування правами ВСІХ військовослужбовців з боку Президента України: ним було підписано зміни до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ"
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Читаю про запровадження в містах комендантської години. Ви серйозно? Це нічого, що комендантська година вводиться лише під час режиму надзвичайного стану, який викликаний масовими порушеннями громадського порядку?
Припиняйте займатися фігнею.
Читайте закони.

Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії - Цензор.НЕТ 868
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