 Вітчизняний безпілотник "Фурія" прийнято на озброєння української армії. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"БПАК А1-СМ "Фурія" є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який було прийнято на озброєння української армії", - сказано в повідомленні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"БПАК А1-СМ "Фурія" є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який було прийнято на озброєння української армії", - сказано в повідомленні.
Комплекс БПЛА Катана коштує 10 тис. долл., а комплекс БПЛА Фурія коштує 150 тис.доларів!!!! Ось Вам і корупція на закупівлях!
"зрада ілі нєт".
Це так важливо?
Собака троляча.
А Румунія?
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40884/21-Tischenko.pdf?sequence=1
Ну й вікіпєдія:
Римська імперія на території ******** України.
Північно-Східні кордони Римської імперії.
Починаючи з першого століття н. е. під вплив Римської імперії потрапляють давньогрецькі міста Північного Причорномор'я та Боспорське царство. Римські гарнізони були розміщені у причорноморських містах, зокрема у Тірі, Ольвії та Херсонесі.
Північний кордон Римської імперії у Причорномор'ї проходить по Дунаю, однак на лівому березі Дунаю - на території ******** України - зводиться каструм Аліобрикс, який стає також однією з баз Мезійського флоту Римської імперії та входить до складу провінцій Нижня Мезія та Мала Скіфія. У І-II століттях н. е., за правління імператора Траяна, коли римляни просувалися на північний схід, почалось будівництво Траянових валів.»
оглянуться: смотри!
По небу мчатся
багровые тучи;
воинов кровь
окрасила воздух, -
только валькириям
это воспеть!
Песнь Валькирий, Старшая Эдда
Шо старших браттьов сильно жалько?
Сегодня не на шутку возбудился митрополит Горловский Митрофан на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
Розвідки та коригування вогню по мишебрат"ях при зєлєнському не буде.
Передай по смєнє.
Зєкоманда мабуть не встигає ізвіняцця перед ******: «Ладім *********, Ми нєвіноватиє! Ето всьо Порох с Пастором замутілі !»
Сценарий уже написан.
Припиняйте займатися фігнею.
Читайте закони.