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 В Україні коронавірусом заразилися 334 медпрацівники, - глава МОЗ Степанов

334 медичні працівники захворіли коронавірусною інфекцією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Справді, у нас з 2 тис. 203 захворювань на сьогодні 334 медичні працівники. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати їх засобами індивідуального захисту. Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмів біозахисту, окулярів - все це відразу поставляється в лікарні", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188309
 
 
 Топ коментарі
 
та да...самолетами-вертолетами доставляется а потом машинами-прицепами тыбзится
до больниц доходят объедки...
В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4693
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Це так все було готово до епідемії...
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Замість того, щоб приготуватись, міністр Скалецька відпочила в Санжарах і ще й за це одержала подяку.
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Зато людей госпіталізують примусово. Перетворили лікарні на концтабори, з забором і кордоном поліції.
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Онлайн консультация работает для населения? Дайте ссылку куда зайти. Доставку лекарств через почту сделали, молодцы. Надо попробовать как реально это работает, 35 гривен за услугу не жалко. Цены хорошие
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та да...самолетами-вертолетами доставляется а потом машинами-прицепами тыбзится
до больниц доходят объедки...
В Украине коронавирусом заразились 334 медработника, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4693
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Чуть-чуть поправка,до области объедки,а до мест назначения хрен а до сельской медицины аж страшно озвучивать,просто слов таких даже в кацапском лексионе не найдется.
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страшнее еще что во многих селах медицина осталась в предвыборных обещаниях...и там так все оптимизировали...что и местный фельдшер - диво дивное, а амбулатория за несколько километров... с клизмой и стойкой под капельницу...а нет вру...еще стетоскоп и тонометр механический ...
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А у нас этой так званой медицины вообще нету,одна тетька которая и сама как черт ладана боится этого вируса и все.
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Вот как в больничку идти лечиться - если это главный рассадник заразы. А Степанов возглавил процесс.
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Замість того, щоб приготуватись, міністр Скалецька відпочила в Санжарах і ще й за це одержала подяку.
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А чому Ти ще здоровий?Адже по твоїм заявам ти кождий день шаришся поміж заражених та і ще із без захисту
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Ну вот у нас (в РАЙцентрре),никто не от чего не умер..Общаюсь з друзьями,колегами,соседями,знакомыми-от вируса еще ни кто не здох.
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Сегодня наш мер на всеуслышание обявил о первом заражении,но что самое ужасное что не озвучил фамилию того кого подозревают в болезни.По медицинкой тайне это нормально,но в данный час фамилия возможно заболевшего и будет являться приводом для самоизоляции тех кто из ним контактировал а не искать полиции как прокаженную сифилисную проститутку.
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Ждем медаль герой карантина. Ни один полицейский не заболел, а столько медиков, как то подозрительно. Боятся работать или плохо учились .
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Дык в Монастырыске медсестра после посещения родни, приехавшей из Италии, посетила церковь, потом отпраздновала день варенья на работе.
Медицина у нас на высоте.
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Напевно тому, що поліція не має прямого контакту з хворими на відміну від лікарів. В свою чергу, лікарі, не гинуть від кульових поранень, як копи. Хіба це складно?
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Вчера госпитализировали 45 медиков из Черновцов, которые на работе не имели контактов, за то имели массовое мероприятие.
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То що -- всі лікарі захворіли через "масові заходи"? Ви до цього хилите?
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Не все, но около 100 я уже насчитал- Черновцы, Монастырыска.

Врачи - самые большие разгильдяи в смысле соблюдения норм карантина.
Их губернатор вчера так сказал - всего у нас заразился 51 медик и только 6 из них имели контакты с больными.
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Заражение медработников целиком и полностью на ответственности власти за отсутствие средсв защитьі и тестов для тестироаания потенциальньіх зараженньіх.
Их смерти будут полностью на вашей совести.
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Самое опасное место для людей это больница. А самое безопасное место в мире ( на сейчас) Китай.
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***, выйдем из карантина, живые скелеты, потерявшие половину зубов, потому что стоматологи не работают. А вокруг выживших- сытая нацгвардия , привыкшая к грабежам населения, акульими косяками кружить будет.
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А действительно, почему полицейские не заражаются? Может карманы и деньги граждан не так уж кишат вирусами, как нам рассказывают ?
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Судя по состоянию медицины, медработники заканчиваются (((
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В каждом случае заражения и смерти медработника виноват лично зеленый ишак. Именно он должен был организовать и обеспечить через соответствующие органы инструктаж и материально-защитные средства для предотвращения попадания инфекции в организмы врачей. Но конечно клоуну олигархов не до медицины, у него распилы бюджета, у него телемост с уханьской собачкой, у него любовь со своим новым мужчиной - ермаком и тд.
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Иммунитет укрепляется на чистом воздухе и солнышке, после зимы, пускай и мягкой организмы ослаблены, так вот закрытая "бетонная" конура и мы в ней, ну уж точно не способствуют укреплению иммунитета.
А иммунитет такая штучка, ослаблен он и можно сыграть в ящик деревянный, сильный иммунитет-это покашлять немного всего-то.
Закон природы никто не отменял, выживает сильный и здоровый, а больным и немощным как повезет.
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А скільки ментов захворіло?! Вони ж практично без всякого захисту шаряться по всім бомжатникам і кучкуються у своїх околотках! (маска то не захист! Це вже давно визнали світові спеціалісти)
Якщо жоден не хворий і не є рознощиком, то чому інших практично "закривають" на домашній арешт!
В Україні коронавірусом заразилися 334 медпрацівники, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9032
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