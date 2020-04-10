 В Україні коронавірусом заразилися 334 медпрацівники, - глава МОЗ Степанов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".
"Справді, у нас з 2 тис. 203 захворювань на сьогодні 334 медичні працівники. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати їх засобами індивідуального захисту. Кожен день прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмів біозахисту, окулярів - все це відразу поставляється в лікарні", - сказав він.
до больниц доходят объедки...
Медицина у нас на высоте.
Врачи - самые большие разгильдяи в смысле соблюдения норм карантина.
Их губернатор вчера так сказал - всего у нас заразился 51 медик и только 6 из них имели контакты с больными.
Их смерти будут полностью на вашей совести.
А иммунитет такая штучка, ослаблен он и можно сыграть в ящик деревянный, сильный иммунитет-это покашлять немного всего-то.
Закон природы никто не отменял, выживает сильный и здоровый, а больным и немощным как повезет.
Якщо жоден не хворий і не є рознощиком, то чому інших практично "закривають" на домашній арешт!