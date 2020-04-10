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 Політика України
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 МБАКи "Нікополь" і "Бердянськ", і буксир "Яни Капу", які побували в російському полоні, найближчим часом повернуться з ремонту, - Воронченко

Малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ", і рейдовий буксир "Яни Капу", які побували в російському полоні, найближчим часом повернуться з ремонту до складу ВМС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Зараз, згідно з укладеними договорами, на ДП "Миколаївський суднобудівний завод" триває фінальний етап відновлення МБАКа "Нікополь".

"Підрозділи технічного забезпечення ВМС України завершили перший етап відновлення рейдового буксира "Яни Капу". На державному підприємстві "Миколаївський суднобудівний завод" проведено плановий доковий ремонт МБАК "Вишгород". Артилерійський катер і рейдовий буксир готуються до переходу в пункт постійного базування", - розповів командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор Воронченко.

"На малому броньованому артилерійському катері "Бердянськ", який був вражений засобами ФСБ РФ, завершено всі види експертиз, як з боку наших, так і іноземних фахівців, які представляють Україну в міжнародних судах. У короткі терміни МБАК "Бердянськ" буде поставлено на ремонт", - додав глава національного флоту.

Нагадаємо, МБАКи "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" були захоплені ФСБ РФ в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула кораблі Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188308
 
   
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так в нас влада проросійська.
недаремно, парад відмінили.
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В часи війни це не фєтіш, а гостра необхідність.
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и экипажи уже есть... - те самые ., награжденные медалями и премиями за прошлый поход...
за проявленный героизм...!
Отдохнули наверное уже в подаренных квартирах..
Принимайте катера Герои...!
И снова в поход за Славой...!
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Не кровожадный,но...Реально сухопутные бьются насмерть,погибают,калеки,запытанные насмерть в плену...Тут съездили,ни разу не стрельнули,всё сразу отдали и...такая почесть.№издец...
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да трусы они...
так в войсках и считают...
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Началось? "
Бунт в Ангарске: горит колония, заключённые взывают о помощи, к ним рвётся спецназ"
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Так вернуться,возможно,или уже вернулись?По вчерашним новостям они уже вернулись,или у нас новости не адекватные которым верить могут только дебилы?Или возможно наши новости как синоптики,-,,погоду на завтра скажем послезавтра,,.
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И снова за наш счет? Что с рашки возьмешь? Там и так трудные времена
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