 МБАКи "Нікополь" і "Бердянськ", і буксир "Яни Капу", які побували в російському полоні, найближчим часом повернуться з ремонту, - Воронченко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Зараз, згідно з укладеними договорами, на ДП "Миколаївський суднобудівний завод" триває фінальний етап відновлення МБАКа "Нікополь".

"Підрозділи технічного забезпечення ВМС України завершили перший етап відновлення рейдового буксира "Яни Капу". На державному підприємстві "Миколаївський суднобудівний завод" проведено плановий доковий ремонт МБАК "Вишгород". Артилерійський катер і рейдовий буксир готуються до переходу в пункт постійного базування", - розповів командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор Воронченко.

"На малому броньованому артилерійському катері "Бердянськ", який був вражений засобами ФСБ РФ, завершено всі види експертиз, як з боку наших, так і іноземних фахівців, які представляють Україну в міжнародних судах. У короткі терміни МБАК "Бердянськ" буде поставлено на ремонт", - додав глава національного флоту.

Нагадаємо, МБАКи "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" були захоплені ФСБ РФ в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула кораблі Україні.

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