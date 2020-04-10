EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини
  1640  11
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2563) Київ (7648) Кличко (1094) комендантська година (8) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 У Києві не запроваджуватимуть на вихідних комендантську годину, - Кличко

При цьому в столиці збільшать кількість патрулів, які стежитимуть за тим, як кияни дотримуються обмежень.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України. Це - не в компетенції місцевої влади", - написав він.

За словами мера, правоохоронці на вихідних будуть нести посилену службу. Кількість нарядів поліції збільшать у громадських місцях, парках і скверах.

Читайте також: Цими вихідними буде збільшено кількість нарядів поліції для патрулювання в парках, скверах і громадських місцях Києва, - Кличко

"Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати. На сьогодні правоохоронці склали вже 705 адмінпротоколів стосовно порушників. І стягнули до бюджету понад 130 000 гривень", - додав Кличко.

Раніше пресслужба Волинської ОДА повідомила, що з 11 квітня в області запроваджується режим максимального обмеження пересування. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка на Волині просять не виходити з дому і придбати необхідні продукти і ліки заздалегідь.

Також стало відомо, що на Закарпатті на вихідних офіційно заборонили виходити на вулицю. Так, буде заборонено пересування в громадських місцях з 11 квітня 13:00 години до 6:00 години ранку понеділка 13 квітня.

У Києві не запроваджуватимуть на вихідних комендантську годину, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188307
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Штрафами пустой бюджет не спасешь. Воровать надо меньше.
 показати весь коментар
 
 
Это он намекает, что в других городах местная власть превысила полномочия и забила на преЗЕдента?.... В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко - Цензор.НЕТ 6070
 показати весь коментар
 
 
Да потому что нет законного основания. Так можно после побега зеленой шмали, через несколько месяцев, загреметь за превышение власти!
 показати весь коментар
 
 
Ну просто дебилизму нету предела.Так днем заразу разносить разрешается а от и до запрещается.Хотя удивляться и нечему,что кацапы придумали то в Украине становится Законом.
 показати весь коментар
 
 
какой же ты добрый Виталька за что нам таким непослушным такие поблажки
 показати весь коментар
 
 
Твої патрулі і розносять вірус.Вони єдині хто скрізь шастає.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору