 "Слуга народу" Лерос: ніхто не лізе на корупціонерів при владі. Справа Чорновол - помста за вигнання Януковича

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому почали садити за вбивства на Майдані з Тетяни Чорновол. Не розумію, тому що не сидять організатори вбивств Небесної сотні, при цьому посадити хочуть тільки Чорновол і навіть довічно", - написав Лерос.

За словами депутата, до Тетяни можна по-різному ставитися через її складний характер, але слід визнати, що вона була одним із рупорів Революції Гідності, а її чоловік загинув на війні.

"Ця ситуація більше схоже на помсту і розправу за ганебне вигнання оточення Януковича з країни. Адвокат Януковича, а сьогодні перший заступник ДБР Бібіков, вочевидь, бачить Революцію Гідності інакше, ніж українські патріоти", - написав Лерос.

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Депутат назвав те, що відбувається, прикладом вибіркового правосуддя.

"Переслідують тих, хто втратив владу і кого не складно добити, але ніхто не полізе на корупціонерів при владі, таких, як глава офісу, у якого не дарма тепер з'явився новий політтехнолог, який раніше був політтехнологом Януковича", - додав Лерос.

"Тепер зрозуміло, хто змінює український порядок денний і хто організовує цензуру. Цей присмак поребрика стає дуже виразним", - підсумував він.

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії Регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос.