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 Політика України
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Все про:ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) ДБР (995) Лерос Гео (89)

 "Слуга народу" Лерос: ніхто не лізе на корупціонерів при владі. Справа Чорновол - помста за вигнання Януковича

Депутат "Слуги народу" Гео Лерос не розуміє, чому не сидять організатори вбивства Небесної Сотні, але при цьому хочуть посадити Тетяну Чорновол, і відчуває в тому, що відбувається "присмак поребрика".

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не розумію, чому почали садити за вбивства на Майдані з Тетяни Чорновол. Не розумію, тому що не сидять організатори вбивств Небесної сотні, при цьому посадити хочуть тільки Чорновол і навіть довічно", - написав Лерос.

За словами депутата, до Тетяни можна по-різному ставитися через її складний характер, але слід визнати, що вона була одним із рупорів Революції Гідності, а її чоловік загинув на війні.

"Ця ситуація більше схоже на помсту і розправу за ганебне вигнання оточення Януковича з країни. Адвокат Януковича, а сьогодні перший заступник ДБР Бібіков, вочевидь, бачить Революцію Гідності інакше, ніж українські патріоти", - написав Лерос.

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Депутат назвав те, що відбувається, прикладом вибіркового правосуддя.

"Переслідують тих, хто втратив владу і кого не складно добити, але ніхто не полізе на корупціонерів при владі, таких, як глава офісу, у якого не дарма тепер з'явився новий політтехнолог, який раніше був політтехнологом Януковича", - додав Лерос.

"Тепер зрозуміло, хто змінює український порядок денний і хто організовує цензуру. Цей присмак поребрика стає дуже виразним", - підсумував він.

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії Регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос.

Слуга народу Лерос: ніхто не лізе на корупціонерів при владі. Справа Чорновол - помста за вигнання Януковича 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188302
 
   
 Топ коментарі
 
Тим більше, що «Дєло Гладковського-Свинарчука», виявилось ФЕЙКОМ:
"Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича - Цензор.НЕТ 5609
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Дмитро Ярош разом з Юрієм Бутусовим та 44 іншими особами.1 год

Путінські підстилки з ДБР оголосили підозру Тані Чорновол... За Майдан!Зеленський, як завжди, коли треба висловлювати позицію - мовчить...Ну-ну...
З Божою поміччю, дочекаємося завершення карантину і нагадаємо очманілим від влади паяцам, хто є в Україні господарем своєї долі на своїй землі.
А раптом, зелені владоможці забажають пришвидшити процес, що ж - пандемія не стане на заваді для дій патріотів України.
Адже, «на війні як на війні»...
#Зе_END
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Ща рыги покажут как надо в тюрьму садить))) ща все революционеры хреновы получат за то что 5 лет воровали да в носу ковырялись вместо реформ. Суды то теперь честные, прокуратура честная. Сам Петя говорил. Вот и получите
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винторогая чушка а чего ж раньше при Пете такого не было, а козлик как цап??
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ты бы лучше пример привел,чего зелебеня,пусть даже по ошибке,умудрился сделать по закону...
начиная с роспуска прошлой рады...
так шо не надо про законы и суды.
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Так самого Порошенка не посадять - він з Зелею домовився.
А так по суті ви праві. Прикро, що залишаються свідки порошенківці. Треба раціонально мислити, а не бути сектантом. Типу, що все порох зробив = добро, всі хто проти = зло. Це секта.
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коррупция уже прёт из всех дыр, но 73% нарида этого не хотят не видеть, ни слышать
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Це всього лише психологія, одне мене радує, що психологія любові до Зе має тимчасову естрадну природу, тому їх діти вже точно не будуть фанатіти від Зе (максимум коритись - просто як владі). Як діти бітломанів чхали на бітлів, а до того - Елвіса.
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чтото давно нет зебилов в чате в большом количестве-ау где вы?где ваши коронные фразы почему не звучат уже или горло сорвали 73% а ?-"Свинарчуки за грати"-порохоботы-соевый-мародер-Мальдивы-Липецкая фабрика-"тоговля на крови"- колитесь чего приуныли?
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Они на карантине уволенные, или за свой счёт сидят, и думают как же детей накормить билетиками на Шапито 95 или кловунадой Шапито 95 по Г+Г
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Леросу, як такий принциповий, чому в слузі регіоналів?
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"Депутат "Слуги народа" Гео Лерос не понимает....", але за бенедіктову голосує...
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ось так буває коли революцію не довести до кінця...повилазила вся гниль у вигляді портнових і ви знаєте,у них вийде,тому що судді в Україні одна з ними банда.
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Interesno kto postavil Bibikova(po litovski eto slova zvucit necenzurno jesli zdelat perevod "Слуга народу" Лерос: ніхто не лізе на корупціонерів при владі. Справа Чорновол - помста за вигнання Януковича - Цензор.НЕТ 7071 ) vo vlast?Nado uze zavtra ego uvolit,a to on za rasku uze raboatajet
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потому что не наказанное зло провоцирует рецидив.
надо было на столбах развешивать
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Уже от Зеленского воротит, как от Януковича.
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символическое значение" и всё это - дело руких неких "адвокатов Януковича".

Говоря сегодня о Черновол, Порошенко охарактеризовал её как "героя АТО, мать двух детей и активистку Майдана".

Активистку.

Майдана.

Назвал преследование "победой "Антимайдана" и сил реванша".

Звучит и вроде бы и правильно и зазывно и верно, только вот плевать.

И реально плевать хочется на Черновол и на Порошенко, которые использовали народ тогда на Майдане, на трупах патриотов взобравшись на властный Олимп.

А сейчас, когда такие же как они их начинают пожирать они снова решительно вознамерились стать за широкую спину народа снова рассказывая о реванше.

О каком реванше вы говорите Петр Алексеевич?

О том реванше, что при вас Медведчук и Ахметов увеличили свои капиталы до максимальных значений?

Про распилы которые устраивало все ваше окружение? Все эти Черноволы, Пашинские, Арахамии, Бирюковы, Свинарчуки и прочая падаль которая рвала Украину в клочья в то время как лучшие ее сыны гибли на фронте?

Кем вы тогда были? И чей это был реванш, когда вы запустили Роттердам +?

Не жалко Черновол, абсолютно не жалко.

Обидно только, что судить ее будут те кого самих судить надо было вместо того чтобы страну грабить.

Но вы же тогда Петр Алексеевич на взлете были. Вы же тогда считали, что продать врагу возможность и дальше грабить родину - это очень прибыльно!

Заработали?

А теперь те кого вы не удушили, так как руки грабежом были заняты - задушат вас.

Задушат те кто, считают Украину недоразумением и каждый день делают все чтобы она исчезла с карты мира.

Вот в этом действительно есть некое "ужасное символическое значение", что революцию делают патриоты, а сливки снимают подонки.
David Kohan
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Все дело в том, что в Украине никто из сторонников зеленского-петушария-жопоблока не выйдет бороться за ценности этих политсил. Элохторат этих мразей - тупорылое и жадное быдло, которое считает, что им все должны и за них кто-то должен делать. Поэтому это хорошая новость для свидомых граждан Украины, поскольку все эти зеленые попугаи и кацапские петушки боятся гражданского общества, как черти ладана. Так что в бой!
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Немає ніяких «цінностей», тому і не вийде ніхто!
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Как глупцам промыли мозг дебильным сериалом Слуга Народа. Сразу же ведь было понятно для чего это сделано.
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Прикро, що багато українців радісно зхавали це кацапське лайно, яке навіть не приховує що воно - кацапське... Ось це найприкріше.
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Тому що не вміють думати. Не читають книжок. Немають логіки і ведуться на пропаганду, таку, як Слуга Народу. Зняли серіал, щоб просунути Зеленського.
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А чому немає обшуків і відкриття справ проти Портнова, Медведчука, Бойка, Лукаш, Єрмака, Бєні ....!? ВОНИ НАЙКРАЩІ!
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