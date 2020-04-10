 Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.
Станом на 19:30 п'ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом сягнула 100 260. Загальна ж кількість інфікованих COVID-19 у світі становить 1 647 635 осіб.
Слід зазначити, що кількість тих, хто вже одужали від цієї хвороби становить 369 116.
Лідерами за кількістю хворих на даний момент є США (478,109), Іспанія (157,053) й Італія (147,577).
В Україні станом на п'ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, з яких - 69 летальних. Кількість тих, хто в Україні вже видужав - 61.
це як думати що Сралін хотів "звільнити" Європу, судячи по 4млн. голів особового складу і техніки - як у решти світу по числу/можливостях
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Запрет на посещения парков,лесов и рыбальских мест это что является ********* местами?Разрешения для нацгвардии шуровать по карманах является тоже борьбой из вирусом?
Тільки за 2018 рік в Україні з різних причин померло більш ніж півмільйона чоловік! (574571 чол.)
Найбільше від хвороб системи кровообігу - 387тис.