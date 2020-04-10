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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:смертність (67) COVID-19 (3471)

 Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч осіб

Кількість померлих від COVID-19 у всьому світі вже перевищила 100 000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Станом на 19:30 п'ятниці кількість летальних випадків серед заражених коронавірусом сягнула 100 260. Загальна ж кількість інфікованих COVID-19 у світі становить 1 647 635 осіб.

Слід зазначити, що кількість тих, хто вже одужали від цієї хвороби становить 369 116.

Лідерами за кількістю хворих на даний момент є США (478,109), Іспанія (157,053) й Італія (147,577).

В Україні станом на п'ятницю лабораторно підтверджено 2204 випадки коронавірусу, з яких - 69 летальних. Кількість тих, хто в Україні вже видужав - 61.

Читайте також: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають жінки, частка осіб старших ніж 50 років становить 87%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188301
 
 
 Топ коментарі
 
Пох на коронавирус.От голода смерть реальнее. От недомедицины - она еще реальнее. Перезапугали так, что уже не страшно. Зеля, ты бы на велосипед пересел .Будь ближе к людям.
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Ничего не поделаешь мы все умрём ,так уж устроен Мир . От коронавируса в мире уже умерли более 100 тысяч человек - Цензор.НЕТ 5287
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сколько от рашизма фашизма сталинизма умерло..
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Муссолини всего ничего убил, причем тут фашизм? Путин - на порядков 2 больше.
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на думку видатного вченого, нобелівського лауреата Івана Павлова, джерелом фашизму став більшовицький переворот у Росії: до нього «фашизму не було», і опісля нього більшовики сіяли «по культурному світові не революцію, а з величезним успіхом фашизм»
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а тут ще й думати треба???
це як думати що Сралін хотів "звільнити" Європу, судячи по 4млн. голів особового складу і техніки - як у решти світу по числу/можливостях
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Жаль, что среди умерших нет зеленого дегенерата который уничтожил украинскую экономику за 10 мес бездарного правления
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Ничего не поделаешь мы все умрём ,так уж устроен Мир .
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Пох на коронавирус.От голода смерть реальнее. От недомедицины - она еще реальнее. Перезапугали так, что уже не страшно. Зеля, ты бы на велосипед пересел .Будь ближе к людям.
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В больнице в совке только заразить могут - ну, либо, реже, само пройдет - полежать в корридоре и домой.
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Стал быть, экономится ок. 4000 л/мин кислорода! Фигня, все там будем...
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нё верю, маловато будет - даешь 10млн.. но в любом случае коронка - заразней.
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все данные из Интернета, там же пишут, что туберкулёз заразней
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Зараз саме час кинути сили на виработку закона о сжиганіі сухой трави.
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Зеля, нас будет засуха и неурожай, суд по аномально теплой зиме. Ты там в закромах родины зерно хоть какое - нибудь оставил, или Радуцкий и пшеничку подчистую вывез? Из 20 объявлений : * Продам молоко*, только одно осталось. Люди скот порезали. То ли кормить нечем, то ли продать негде, штрафы в 17000 гривен - бабушкам не по карману.
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Не знаю, кто вывез, но - да, пшенички нетути. Остались кошкины слёзки.
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А что по саннормам надо предпринимать для блокировки заражения?
Запрет на посещения парков,лесов и рыбальских мест это что является ********* местами?Разрешения для нацгвардии шуровать по карманах является тоже борьбой из вирусом?
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Разрешения для нацгвардии шуровать по карманах-- это прибавка к жалованию. Для этого их выпустили в поля пастись. Если бы карантина не было, были бы митинги и акции протестов - они бы там ошивались. А сейчас карантинными денежками семейный бюджет пополняют.
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На рыбалку теперь НИЗЗЗЯЯЯ, там можно заразиться и заразить других, "общественное" место всё-таки.
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Главное слово в этом предложении это по всему миру. Люди не поддавайтесь панике, 1.6 млн.землян из почти 8 млрд. человек заболело. ГЛАВНОЕ УСПОКОЙТЕСЬ, НАМ ВЫНОСЯТ МОЗГ. Теперь задумайтесь с какой целью?
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во времена "испанки" то же был момент, когда заболел "всего" 1,6 миллиона землян. А через год стало 500 миллионов. История дураков ничему не учит?
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Ніде не афішували, так к короновірус, смертність в Україні!
Тільки за 2018 рік в Україні з різних причин померло більш ніж півмільйона чоловік! (574571 чол.)
Найбільше від хвороб системи кровообігу - 387тис.
Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 7052
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и шо, эти цифры из "другой оперы", они были, есть и будут. Не о них речь!
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