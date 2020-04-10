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Все про:Зеленський (5033) пожежа (2086) кримінальна відповідальність (133)

 Пропоную парламенту подумати про введення кримінальної відповідальності за спалювання сухої трави, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді подумати над введенням кримінальної відповідальності за спалювання сухої трави, що призводить до масштабних пожеж в екосистемах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до українців у п'ятницю 10 квітня.

"Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до 6 тис. грн. Водночас я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - сказав він.

Зеленський вказав, що цього року кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася на 30%.

"Ваше "байдуже" - це пожежі на території в 20 тис. гектарів. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше "байдуже" цілодобовим гасінням пожеж займається 3,5 тис. людей і тисячі одиниць техніки ДСНС. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть із супутників НАСА", - підкреслив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188299
 
 
 Топ коментарі
 
"А давайте-ка запретим сжигать сухую траву!" - и, придумав этот мудрый приказ,Зеленский еще раз затянулся влажной травой, подумав про себя: "Все-таки я - гений!"
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И эт правильно, пора от травки отказаться. Только кокс
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Вопрос
- а вы за контрабанду ввели уголовку?
- а за Коллаборационизм?
- а зе незаконное обогащение?
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Певна річ, бо якщо спалити всю траву, то що вони всім цим "урядом" курити будуть: кожного дня що не рішення -- то цирк на дроті...
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ну а хле? без этого никак Украина не победит коронавирус,да и ВВП после запрета вырастет на 40% однозначно.главное в это верить
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Предлагаю парламенту подумать О ликвидации ГБР и аресте коррупционеров братьев Ермаков -- Зеленский
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ага, а за воровство казны - залог в 0,1% от наворованного... напоминает 30-е годы
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Тупая голова. У нас уже есть законы, их тупо нужно исполнять и наказывать нарушителей.
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Кретин !!!!!

да какая трава, когда ГРИВНЯ ГОРИТ ясным пламанем !!!!!!!!!
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а я поддерживаю, пора поджигунам в сраки насовать!
одно другому не мешает - бороться можно и с поджигателями и коррупционерами.
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Убрали поле. Малехо потюковали солому. Что с оставшейся делать?
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А что делают во всем мире, неужели устраивают пожары? А может выжигают поля и леса с животными?
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"Смешалось в кучу кони, люди" Леса с животными причём? После уборки трактор обпахивает поле и поджигается стерня. Паздбища выжигают от старой травы. Вы гуляли по сосновому лесу, где 20 см. слой иголок? Через этот ковёр ни одна травинка не пробьётся.
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Весь вопрос, что бы наказывать поджигателей, это вы мешаете в кучу. Сжигать так, если закон позволяет, кто вам мешает?
А наказывать за бесконтрольное поджигание, когда потом горят поля , с гнездами птиц, с животными, когда огонь перебрасывается на леса.
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"А давайте-ка запретим сжигать сухую траву!" - и, придумав этот мудрый приказ,Зеленский еще раз затянулся влажной травой, подумав про себя: "Все-таки я - гений!"
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і взагалі, треба у нього спитати - ти коли останній раз траву палив?
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И эт правильно, пора от травки отказаться. Только кокс
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А валежник? Собирать можно? Не пойму.
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Молодець!Сіно накопичене за 3-4-5 років буде полихати як зараз Чорнобиль,хрен зупинеш,разом з лісами та селами.
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в мене на ділянці луг з камшами, і о диво ніхто нічого не палить, а тростина кожен рік оновлюється, бо стара трава до літа упріє
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Розповісте,коли загориться.Ви навіть не уявляєте про що мова .
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ага ага, розумнику, не уявляю, прям таки так
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Предлагаю провести эксперимент. Срежте камыша. Свяжите сноп. И положите на землю. Что с ним будет через год? Камышовые крыши поздно осенью кроют, за пол года все упревают - стропила стоят голые. Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4704
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А тут все просто, на крыше камыш проветривается и лежит плотным слоем, там минимум контакта с водой даже при дожде, а на уровне земли- роса, грибки, плесень. Я в агросекторе и строительстве не первый год, нех меня учить вязкой снопов.
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Моя речка Катька в камышах похоронена. В болото превращается. Отам и гниёт. Если не выжигать трясиной станет. Уже асфальт переполз ко двору подбирается. С клещами в сухой траве и камышом не на картинках знакомы.
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Не камыш ее сделает трясиной, а наносные породы. вообще по моему здесь главная тема не заросли в речках/ставках, а когда тупо обычную мелкую траву жгут
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А у нас вечно какие-то мрази запалят .То заборы горят, то подстанция, то животные.
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Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - подытожил Аваков.
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а в закон про траву тоже 6000 поправок будет?
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главное - закон хороший
а то что служки уродливые, плохие и продажные, это другой вопрос...
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А как на счет сухой ваты? Придется жечь её без "решения парламента"? А, шмаркля? Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1315
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Пане Презіденте,а скільки у Вашої Мами із Татом сухої трави на балконному огороді ,якої як що не спалиш то і зорати не зможеш?
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Следующая идея торчала - срок за пердёж на улице. Можно ещё штрафовать за отсутствие термометра в заднице. О! Так я президент почти. У меня ещё столько гениальных идей что Зеленский молча сосет не сплевывая.
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Зеленский уходит в какой-то СЮР ,вместо того чтобы паковать пачками оллигархов ,барыг ,судей ,таможенников, прокуроров он решил бороться с поджигателями травы ...похоже дело кончится досрочными выборами президента . Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3772
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Вопрос
- а вы за контрабанду ввели уголовку?
- а за Коллаборационизм?
- а зе незаконное обогащение?
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уголовную ответственность за несоответствие занимаемой должности..
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" "Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 тыс. гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА", - подчеркнул он."Источник: https://censor.net.ua/n3188299 э нет пане ПреЗЕдент- это ВАШЕ " КАКАЯ РАЗНИЦА"
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10.04.20 19:51 Кабинет Министров держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения и в регионах Украины. К тушению пожаров привлечено 380 лиц и 100 единиц техники, среди которых 3 самолета и 2 вертолета", Источник: https://censor.net.ua/n3188291
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уже настало время зеленого дебила привлекать к уголовной ответственности за разграбление страны
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это, хорошее дело!
и нужно, что бы этот закон работал!
питарасы сжигают все живое, устраивают пожары...
я бы просто - ловил скотов и прикапывал! Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2852
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вот он наконец при деле,а то совсем не понятно было чем он год занимается,теперь хоть видно,что важными делами...сухой травой...
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Ослику хвостик припалили.... проснулся !!!
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И расстрел - за гос. измену и сепаратизм. И пожизненное за взятки в особо крупных размерах . Слабо, клоун?!
Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2802
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Фундаментальный вопрос, ну и дурак вы ваше высокородие...
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не можешь прекратить - возглавь. иногда нужно сжигать, значит, надо делать это правильно.
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Шоу сиплого довгоносика.Він мабуть не розуміє,що пожар може бути наприклад від блискавки. Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6284
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Але щось не чути від нього про запобіжні заходи. Наприклад відкриті простори з високою травою викошувати восени, або вирубка сухостою восени і взимку. На такі заходи знадобилось би менше людей і техніки ніж ---" 3,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники "--- цитата. І працювали б вони спокійно, а не в авральних умовах. Для простої заборони великого розуму не треба, лише гаркнути, от і все керування.
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и за продажу стратегичесского запаса масок, респираторов, антисептиков и защитных костюмов, штраф пол минимальной зарплаты
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Зеленое дерьмо, а можно уголовную ответственность за вывоз масок во время епидемии? И еще за необспечение врачей необходимыми защитнымки костюмами?
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Уголовная ответственность за сжигание травы и амнистия на выведенный капитал - Вова жжет.
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Точно, блин, клоун. О чем ты думаешь, убогий? Чем твоя слабая голова занята?
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А якщо менти або митники палитимуть конфісковану "траву"? Які санкції будуть?
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Я поняла, какое призвание у этого малороса!
Оно должно быть дворником или медбратом.
Большего ему доверять нельзя!
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Из-за вашего "безразлично" - о чем это он? Спорит с голосами в своей голове? Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8088
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Кто о чем а Зе о травке Больше некому Спаситель хренов наш а за Черновол ответишь по полной Предлагаю парламенту подумать о введении уголовной ответственности за сжигание сухой травы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4999
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Зеленський знає толк у спалюванні трави.
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*******, напиши заяву и уйди - люди поймут и, возможно, простят...
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Так, з мотлохом з балконів, вже впорались, шановні Українці, тепер всі на захист трави,пардон сухої УРЯ!
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- Доктор, мне уже 42 года, и я девственник.
- Вам это мешает?
- Лично мне нет, но мои дети недоумевают, откуда они взялись.
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Предлагаю ввести уголовную ответственность за тупые нереализованные с прошлого года обещания зеленского!
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Судя по возмущённым визгам **********, именно они сухую траву и поджигают.
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а еще они тебе срут в штаны пока ты куняешь под забором))))))
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Гарик)))
Согласись что стыдно сейчас себе признаться что повелся на этот бред НАРКОЛЫГИ?))))
И шо весна уже....а картошку нихто не посадив))))))
Тико по губам вам провели....легенько...як по роялю)))))
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