 Пропоную парламенту подумати про введення кримінальної відповідальності за спалювання сухої трави, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до українців у п'ятницю 10 квітня.

"Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до 6 тис. грн. Водночас я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - сказав він.

Зеленський вказав, що цього року кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася на 30%.

"Ваше "байдуже" - це пожежі на території в 20 тис. гектарів. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше "байдуже" цілодобовим гасінням пожеж займається 3,5 тис. людей і тисячі одиниць техніки ДСНС. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть із супутників НАСА", - підкреслив він.

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