 Пропоную парламенту подумати про введення кримінальної відповідальності за спалювання сухої трави, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до українців у п'ятницю 10 квітня.
"Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до 6 тис. грн. Водночас я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - сказав він.
Зеленський вказав, що цього року кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася на 30%.
"Ваше "байдуже" - це пожежі на території в 20 тис. гектарів. Це в чотири рази більше пожеж в українських лісах. Через ваше "байдуже" цілодобовим гасінням пожеж займається 3,5 тис. людей і тисячі одиниць техніки ДСНС. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть із супутників НАСА", - підкреслив він.
да какая трава, когда ГРИВНЯ ГОРИТ ясным пламанем !!!!!!!!!
одно другому не мешает - бороться можно и с поджигателями и коррупционерами.
А наказывать за бесконтрольное поджигание, когда потом горят поля , с гнездами птиц, с животными, когда огонь перебрасывается на леса.
а то что служки уродливые, плохие и продажные, это другой вопрос...
- а вы за контрабанду ввели уголовку?
- а за Коллаборационизм?
- а зе незаконное обогащение?
и нужно, что бы этот закон работал!
питарасы сжигают все живое, устраивают пожары...
я бы просто - ловил скотов и прикапывал!
Оно должно быть дворником или медбратом.
Большего ему доверять нельзя!
- Вам это мешает?
- Лично мне нет, но мои дети недоумевают, откуда они взялись.
Согласись что стыдно сейчас себе признаться что повелся на этот бред НАРКОЛЫГИ?))))
И шо весна уже....а картошку нихто не посадив))))))
Тико по губам вам провели....легенько...як по роялю)))))