 Зарплата всіх держслужбовців з 1 квітня не перевищує 47 тис. грн, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Затягнути паски мають всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їхня зарплата не перевищує 47 тис. грн. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", - сказав Зеленський у відеозверненні до українців.
Зебіли, як там оченятка ваши?
Это как кому, мультимиллионеру Авакову до одно места такое, а серьезные специалисты разбегутся, хотя зачем они вам, схемы пилить и получать в конверте от олигарха зарплаты не нужны
карантин жеж не?
как я рад за госслужащих, за их 47к в месяц
...
Саме так зєлєнский переміг бурштинову мафію.
І саме так він бореться з втратами на фронті.
ЗАМОВЧУВАННЯМ.
Но - ВСЕ!
Почему такой разрыв, откуда такие расчеты?!
Зарплаты госслужащих платятся из бюджета и разрыва такого большого от минималки быть просто НЕ может!
...
Мне важно сколько я получаю
***..совок ватно-зеленый
Відкрий сайт назк на початку травня і подивись повідомлення про суттєві зміни топ чиновників.