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Все про:заробітна плата (718) Зеленський (5040) чиновник, урядовець (550)

 Зарплата всіх держслужбовців з 1 квітня не перевищує 47 тис. грн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що з квітня зарплата всіх державних службовців в Україні не перевищує 47 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Затягнути паски мають всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їхня зарплата не перевищує 47 тис. грн. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", - сказав Зеленський у відеозверненні до українців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188298
 
   
 Топ коментарі
 
Мудило, так ты ж договаривай, что это только на время карантина, который через месяц закончится. Забывчивый ты наш.
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Интересно, а можно подать в международный суд на Президента и его ОПГ, за грабеж и издевательство? Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5548
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А мне кажется Зеленский не ворует в отличие от других президентов
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Тепер зрозуміло, для кого саме "скінчилася епоха бідності"...
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Генеральный генеталий "Почты", фалос "Непонятно чией зализныци", министр нищеты и министр марального упадка (как и все министры) вроде не госслужащие, они и дальше могут получать такую зарплату.
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Как Криклий захочет. И куда захочет.
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це така "інвестиція"...треба ж комусь наглядати...в сауні...
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А премии в 300% у помощников мера Киева, как за март.
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так они в три смены не давая отдыху рукам.
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Мудило, так ты ж договаривай, что это только на время карантина, который через месяц закончится. Забывчивый ты наш.
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Где-то в Америке грустно вздохнула маманя Коболева
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Он гендиректор предприятия 100% акций которого принадлежит государству.
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и незаменимому коболю урежишь? та ну нах...й
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так ставку может и урежут...хотя...по договору на 5 лет там величина зарплаты постоянна - хоть пандемия, хоть война , хоть кризис, хоть...шо ))))
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"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тыс. грн. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", Источник: https://censor.net.ua/n3188298

Зебіли, як там оченятка ваши? Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5401 Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5401 Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5401
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на лобі. косять під раків. свистіть скоро почнуть.....
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Пояса где им затягивать?))
Это как кому, мультимиллионеру Авакову до одно места такое, а серьезные специалисты разбегутся, хотя зачем они вам, схемы пилить и получать в конверте от олигарха зарплаты не нужны
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а козлоболев не госслужащий и зарплата 1000000
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"Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн."


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Власть, помоему, пытается не дать обанкротится таким как ты.Интересно как бы ты отреагировал если бы Зеленский повысил корупционерам зарплаты.?
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а не госслужащих))) ноль целых шиш десятых ))))
карантин жеж не?
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а як там з ЧЛЕНАМИ на#бательных "советов" "леЩЕНКІВ" всяких ...**** відкрив кредитну лінію , їх то точно не образять вони ж не "чиновники" ...вони просто глисти
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а у остальных зп просто нет.
как я рад за госслужащих, за их 47к в месяц
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Утипути как бедненькие они теперь то жить будут, совсем печаль-беда. От нарід простой, тот зажирел на карантине.
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А в жопе у них гнид не слипнется ??? ЛЮДЯМ ПРОСТЫМ ДАЙТЕ ХОТЬ ПОЛОВИНУ ПОЛОВИНЫ !!!
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У них и отбирают чтобы у людей не отбирать.
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Вова,зарплата большинства тобою названных чиновников определяется Законами Украины.То есть ты прямо предлагаешь нарушать законы,пусть и хреновые,но законы.В какой подворотне твой диплом юриста нарисовали?
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Не диплом настоящий только получил он как и место в КВН через постель! Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2810
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Значить більше ніхто й ніколи не взнає реальних цифр по зарплаті чиновників. Тема закрита.
Саме так зєлєнский переміг бурштинову мафію.
І саме так він бореться з втратами на фронті.
ЗАМОВЧУВАННЯМ.
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ну а что ожидали от него, ведь даже на его выступления ходили те кому ещё совок в голове, ну по краиней мере в странах Балтии на концерты шли ватники приехавшие из рашки как туристы и местная шваль с совком в голове и всё.
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Уважаемый Президент Украины,пожалуйста озвучте тарифы полных зарплат а не ставок начинаючи из зарплаты секретаря сельского совета.Ведь вся эта ветка кормится из бюджета.
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Он ничего не сказал о надбавках и премиях в 700%.
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Я полностью согласен, зарплаты должны быть достойными!
Но - ВСЕ!
Почему такой разрыв, откуда такие расчеты?!
Зарплаты госслужащих платятся из бюджета и разрыва такого большого от минималки быть просто НЕ может!
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Т.е. Бубочка депутатов и свяких членов рад не приписывает к госслужащим - они просто, небожители и никому, ничего не должны!
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...Журналисты зафиксировали, как друг Емца грузил в свою машину дефицитные тесты на коронавирусЧасть медицинских товаров, закупленных Украиной у Китая, возил в своей машине бывший глава аптечной сети «Биакон» Михаил Царенко, не имеющий должности в Минздраве, но называющий Илью Емца своим другом. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» Радио Свобода.Издание напомнило, что 23 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в страну самолетом из КНР доставлены тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и прочее.25 марта журналисты увидели, как часть этих тестов выгружают из машины Центра общественного здоровья.Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9363Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 4811Читайте также: Зеленський доручив розібратися, чому на Миколаївщині досі не виявлено жодного випадку коронавірусуТовары медицинского назначения распределялись по машинам «Медспецтранса» и Михаила Царенко.Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 7112Ранее его видели у Минздрава с маской на затылке. Известно, что мужчина закончил медколледж и до 2010 года являлся одним из руководителей аптечной сети «Биокон». В 2012 году в качестве главы «Киевзеленстроя» стал фигурантом скандала о закупке итальянских каштанов «Бриоти» суммой на 4 миллиона гривен, но оказавшимися каштанами обычного конского сорта.
...
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ото справжні "слуги народу"...схоже тепер ця назва буде надалі в Україні лайкою... Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1792
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По европейским меркам, она не должна превышать 8 минимальных зарплат. У нас разве минималка 6 тыс гривен?
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це шутка юмора....зарплату можна 47000 прописати,а премію до неї будуть додавати 1000%?
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вертье ещё вофкам с особым произхождением, если вофка лысый боролся с богатыми, то этот с большими зарплатами , у них одна мысль, как отобрать и поделить и *****, не на минуту не думает, что надо делать чтоб всем были высокые и человеческие зарплаты. Конечно своих избранных это не касаеться. Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 6032
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Так. Років без права дострокового звільнення треба дати.
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Нічого він їм не зріже. Він щось виконав з того що обіцяв? Це простим людям пасок на шиї затягне.
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47 тыщь? Всего лишь?????? Ой! Кормилец! Да как же так!? Да как прожить на такие грошИ?
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нахер оно мне надо-сколько ктото получает
Мне важно сколько я получаю
***..совок ватно-зеленый
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С 1 апреля десять дней прошло, а оно уже зарплаты посчитало...
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Все правильно. Знайомій судді майже в два рази скоротили оклад.
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Ви прийміть закон про банки і заставте повернути награбоване олігархів.А це все показуха і не більше
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звичайний черговий "відосик"...правда "тесли" вже немає...тому імпровізація... Зарплата всех госслужащих с 1 апреля не превышает 47 тыс. грн, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5977
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Да чтоб ты съел, да только не п#здел, хорош уже лапшу на уши людям вешать, ведь все уже знаем, какой ты брехливый, если ты считаешь себя не лохом, то не думай, что люди лохи.
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Не передохнут за месяц, все равно после снятия карантина все вернется как и было.
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47 тисч???? За що цим дармоїдам стільки багато? Пенсіонери он за 2 тисячі живуть...
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це мабуть в "слуг народу" такий прожитковий "мінімум"...
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мабудь тепер пан Ермак залишиться без "Бентли" чи "Бугатти"...а здавалося -ще так трошки...а тут "БАЦ"...и коронавирус...
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голодающие зебилоиды, идите к своему клоуну домой. у него много еды.
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Вова ти сам віриш в цю брехню?
Відкрий сайт назк на початку травня і подивись повідомлення про суттєві зміни топ чиновників.
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А кто его слушать будет? Это как, на время эпидемии недоплачивать, а потом всю сумму сразу отдать, одним платежом. И прямым перечислением на офшорные счета, типа в конверте?
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