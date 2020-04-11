 Зарплата всіх держслужбовців з 1 квітня не перевищує 47 тис. грн, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Затягнути паски мають всі державні службовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і посади, їхня зарплата не перевищує 47 тис. грн. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку України, ЦВК і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", - сказав Зеленський у відеозверненні до українців.

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