 У Москві з понеділка запроваджують пропускний режим, - Собянін

Про запровадження пропускного режиму повідомив у зверненні до москвичів мер російської столиці Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

"Наступного тижня будемо поступово вводити пропускний режим. На першому етапі введемо його для поїздок на роботу. На другому етапі - для поїздок з іншою метою. І на третьому етапі - якщо знадобиться - пересування всередині району", - сказав пан Собянін у зверненні до москвичів.

Він уточнив, що про терміни введення кожного етапу буде оголошено додатково.

Раніше джерела повідомили виданню, що для кожного виходу з дому москвичі мають отримувати цифровий код. Так, громадяни повинні будуть отримувати через портал міської влади одноразовий QR-код на поїздки по Москві або за місто, а також постійні коди, щоб піти на роботу.

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Без обмежень пересуватися містом зможуть власники "певних груп посвідчень", зокрема співробітники силових відомств, уряду, столичної мерії, Держдуми і Ради федерації.

Москвичі, які планують здійснити "тривалі поїздки в місті і за місто" (наприклад, у поліклініку чи на дачу), можуть зробити це "тільки за заявкою у заздалегідь визначену адресу призначення", отримавши одноразовий код на порталі мерії.

Працюючі городяни зможуть переміщатися без обмежень від квартири до офісу за умови попереднього отримання постійного коду.

У Москві за останню добу виявлено 1124 нові випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість тих, які заразилися сягнула 7822. Всього в Росії зареєстровано 11 918 випадків зараження, 94 людини померло.