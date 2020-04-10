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 У Москві з понеділка запроваджують пропускний режим, - Собянін

Для того, щоб вийти з дому, жителям російської столиці потрібно буде отримувати QR-код. Без обмежень зможуть пересуватися силовики і представники влади.

Про запровадження пропускного режиму повідомив у зверненні до москвичів мер російської столиці Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

"Наступного тижня будемо поступово вводити пропускний режим. На першому етапі введемо його для поїздок на роботу. На другому етапі - для поїздок з іншою метою. І на третьому етапі - якщо знадобиться - пересування всередині району", - сказав пан Собянін у зверненні до москвичів.

Він уточнив, що про терміни введення кожного етапу буде оголошено додатково.

Раніше джерела повідомили виданню, що для кожного виходу з дому москвичі мають отримувати цифровий код. Так, громадяни повинні будуть отримувати через портал міської влади одноразовий QR-код на поїздки по Москві або за місто, а також постійні коди, щоб піти на роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в РФ виявлено 1786 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих - майже 12 тис., 94 людини - померли

Без обмежень пересуватися містом зможуть власники "певних груп посвідчень", зокрема співробітники силових відомств, уряду, столичної мерії, Держдуми і Ради федерації.

Москвичі, які планують здійснити "тривалі поїздки в місті і за місто" (наприклад, у поліклініку чи на дачу), можуть зробити це "тільки за заявкою у заздалегідь визначену адресу призначення", отримавши одноразовий код на порталі мерії.

Працюючі городяни зможуть переміщатися без обмежень від квартири до офісу за умови попереднього отримання постійного коду.

У Москві за останню добу виявлено 1124 нові випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість тих, які заразилися сягнула 7822. Всього в Росії зареєстровано 11 918 випадків зараження, 94 людини померло.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188297
 
   
 Топ коментарі
 


Скажений Путч

Делали пандемии в РФ Официально признано, что рос.тесты дают большое количество "ложно-отрицательных" реакций. Т.е. нихера вирус не находят. Иностранные тесты в РФ запрещены. Число заразившихся на душу населения в РФ превысило китайский показатель. Протестироваться нереально.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вышел на публику с бейджиком "отгоняющим вирусы". Для тех, кто не смог поверить в это чудовищное мракобесие, Песков ничуть не стесняясь это подтвердил лично.

1. Врачи Питерской больницы публикуют обращение - у них нет никаких средств защиты, а их переводят на прием коронавирусных 2. Губернатор Беглов заявляет, что это вранье, это какие-то провокаторши, а больница всем обеспечена 3. Больница закрыта на карантин - весь персонал заражен

Врачи крупнейшей в Башкирии больницы в Уфе в открытом письме сообщали, что к ним везут с пневмонией и ЗАПРЕЩАЮТ тестировать на ковид. Средств защиты у врачей нет. Сейчас десятки врачей из этой больницы слегли в пневмонией. Больница закрыта на карантин. И так по всей РФ.

Анастасия Васильева, независимый профсоюз Альянс врачей, на пожертвования закупают средства защиты и везут по больницам. Их встречают кордоны ОМОНа, их арестовывают, помощь врачам передавать запрещают Никто не должен знать, что лучшая в мире путинская медицина в чем-то нуждается
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Учитывая,что слабоумные из зеленых соплей ничего лучше,чем копировать помойку не могут, стоит ожидать и в Украине такую тупость.
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Давно пора. Демократия-путь к вымиранию в условиях вирусной атаки.
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Шведы уже сами себе сказали, но поздно. Немцы пока выкручиваются благодаря несравнимым ни с кем возможностям системы здравоохранения и двух по сути "полигонов", на изучение которых брошены лучшие вирусологи страны. Поэтому правительство имеет фору в 10-14 дней для принятия решений.
Это Нью-Йорк......
У Москві з понеділка запроваджують пропускний режим, - Собянін - Цензор.НЕТ 6223

Что будет в Нерезиновой, даже представить страшно......
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кацапы и вымрут. демократия тут не причем. У Москві з понеділка запроваджують пропускний режим, - Собянін - Цензор.НЕТ 1851
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Лучше ввести на россии/на параше чрезвычайное положение и запретить вате выходить на улицы. Пусть 24 онлайн смотрят скобееву.
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та зачипуйте уже их всех наконец,
а лучше ошейник с треккером и пластидом
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При народженні кожному путєноїду виносити вирок умовно 20 років і протягом життя нехай виправляється вєрним служенієм путєну.
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а разрешить мацквабадцам выходить за жратвой планируют?
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Чувствую наши "диджитализаторы хреновы", тоже захотят перенять опыт... Ведь всем пенсионерам уже выдали по смартфону?)
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Учитывая,что слабоумные из зеленых соплей ничего лучше,чем копировать помойку не могут, стоит ожидать и в Украине такую тупость.
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на росии вируса не и быть не может! свободу масквабаду! масква дыши глубже!!
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Скажений Путч

Делали пандемии в РФ Официально признано, что рос.тесты дают большое количество "ложно-отрицательных" реакций. Т.е. нихера вирус не находят. Иностранные тесты в РФ запрещены. Число заразившихся на душу населения в РФ превысило китайский показатель. Протестироваться нереально.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вышел на публику с бейджиком "отгоняющим вирусы". Для тех, кто не смог поверить в это чудовищное мракобесие, Песков ничуть не стесняясь это подтвердил лично.

1. Врачи Питерской больницы публикуют обращение - у них нет никаких средств защиты, а их переводят на прием коронавирусных 2. Губернатор Беглов заявляет, что это вранье, это какие-то провокаторши, а больница всем обеспечена 3. Больница закрыта на карантин - весь персонал заражен

Врачи крупнейшей в Башкирии больницы в Уфе в открытом письме сообщали, что к ним везут с пневмонией и ЗАПРЕЩАЮТ тестировать на ковид. Средств защиты у врачей нет. Сейчас десятки врачей из этой больницы слегли в пневмонией. Больница закрыта на карантин. И так по всей РФ.

Анастасия Васильева, независимый профсоюз Альянс врачей, на пожертвования закупают средства защиты и везут по больницам. Их встречают кордоны ОМОНа, их арестовывают, помощь врачам передавать запрещают Никто не должен знать, что лучшая в мире путинская медицина в чем-то нуждается
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«10 апреля 2020 Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М».
Три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.
Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара. Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.»
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Вот нах оно нам нужно?у нас своих проблем за глаза
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а що з цієї новини має винести пересічний українець? Та яка нам різниця, що там у мацкве? у нас тут своя мацква намалювалась, Зебілоїди коли будем вашого царя виносити на *********?
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Как же так?!! Ведь попы разрешили целоваться взасос?
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Mikheil Saakashvili
5 год ·

10 років Смоленської трагедії.
Незадовго до поїздки в Смоленськ Президент Качинський подзвонив мені і наполягав, щоб я летів з ним, оскільки серед офіцерів, загиблих в Катині, було кілька грузинських офіцерів польських збройних сил. Я відповів, що росіяни ніколи б мене не впустили. Через 2 дні я дізнався про трагічну долю мого друга, його дружини і польської делегації. Це був один з найскладніших моментів у моєму житті. Лех Качинський - національний герой Грузії. У 2008 році він пішов на особистий ризик і допоміг врятувати нашу столицю від захоплення Росією. До цього дня я вірю, що те, що сталося в 2010 році в Смоленську, було розплатою Путіна за Тбілісі в 2008 році. Ми будемо вдячні вічно.У Москві з понеділка запроваджують пропускний режим, - Собянін - Цензор.НЕТ 4812
У Москві з понеділка запроваджують пропускний режим, - Собянін - Цензор.НЕТ 5999
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А Міхо часом Горбачова на Форосі не звільняв?
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Че мелочиться! Давайте сразу карточный!
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Ну пачиму так? Я
вот как итнический рюзьге ( мая бабушка жила в йоршкал-оле и сматрела па телевизару праграму "уремья" на урюзькам изыке), хачю пабывать на великам параде. А где мне взять типерь правильный код.
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