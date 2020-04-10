 У Москві з понеділка запроваджують пропускний режим, - Собянін

Про запровадження пропускного режиму повідомив у зверненні до москвичів мер російської столиці Сергій Собянін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
"Наступного тижня будемо поступово вводити пропускний режим. На першому етапі введемо його для поїздок на роботу. На другому етапі - для поїздок з іншою метою. І на третьому етапі - якщо знадобиться - пересування всередині району", - сказав пан Собянін у зверненні до москвичів.
Він уточнив, що про терміни введення кожного етапу буде оголошено додатково.
Раніше джерела повідомили виданню, що для кожного виходу з дому москвичі мають отримувати цифровий код. Так, громадяни повинні будуть отримувати через портал міської влади одноразовий QR-код на поїздки по Москві або за місто, а також постійні коди, щоб піти на роботу.
Без обмежень пересуватися містом зможуть власники "певних груп посвідчень", зокрема співробітники силових відомств, уряду, столичної мерії, Держдуми і Ради федерації.
Москвичі, які планують здійснити "тривалі поїздки в місті і за місто" (наприклад, у поліклініку чи на дачу), можуть зробити це "тільки за заявкою у заздалегідь визначену адресу призначення", отримавши одноразовий код на порталі мерії.
Працюючі городяни зможуть переміщатися без обмежень від квартири до офісу за умови попереднього отримання постійного коду.
У Москві за останню добу виявлено 1124 нові випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість тих, які заразилися сягнула 7822. Всього в Росії зареєстровано 11 918 випадків зараження, 94 людини померло.
Это Нью-Йорк......
Что будет в Нерезиновой, даже представить страшно......
а лучше ошейник с треккером и пластидом
Скажений Путч
Делали пандемии в РФ Официально признано, что рос.тесты дают большое количество "ложно-отрицательных" реакций. Т.е. нихера вирус не находят. Иностранные тесты в РФ запрещены. Число заразившихся на душу населения в РФ превысило китайский показатель. Протестироваться нереально.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вышел на публику с бейджиком "отгоняющим вирусы". Для тех, кто не смог поверить в это чудовищное мракобесие, Песков ничуть не стесняясь это подтвердил лично.
1. Врачи Питерской больницы публикуют обращение - у них нет никаких средств защиты, а их переводят на прием коронавирусных 2. Губернатор Беглов заявляет, что это вранье, это какие-то провокаторши, а больница всем обеспечена 3. Больница закрыта на карантин - весь персонал заражен
Врачи крупнейшей в Башкирии больницы в Уфе в открытом письме сообщали, что к ним везут с пневмонией и ЗАПРЕЩАЮТ тестировать на ковид. Средств защиты у врачей нет. Сейчас десятки врачей из этой больницы слегли в пневмонией. Больница закрыта на карантин. И так по всей РФ.
Анастасия Васильева, независимый профсоюз Альянс врачей, на пожертвования закупают средства защиты и везут по больницам. Их встречают кордоны ОМОНа, их арестовывают, помощь врачам передавать запрещают Никто не должен знать, что лучшая в мире путинская медицина в чем-то нуждается
Три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.
Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара. Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.»
Mikheil Saakashvili
5 год ·
10 років Смоленської трагедії.
Незадовго до поїздки в Смоленськ Президент Качинський подзвонив мені і наполягав, щоб я летів з ним, оскільки серед офіцерів, загиблих в Катині, було кілька грузинських офіцерів польських збройних сил. Я відповів, що росіяни ніколи б мене не впустили. Через 2 дні я дізнався про трагічну долю мого друга, його дружини і польської делегації. Це був один з найскладніших моментів у моєму житті. Лех Качинський - національний герой Грузії. У 2008 році він пішов на особистий ризик і допоміг врятувати нашу столицю від захоплення Росією. До цього дня я вірю, що те, що сталося в 2010 році в Смоленську, було розплатою Путіна за Тбілісі в 2008 році. Ми будемо вдячні вічно.
вот как итнический рюзьге ( мая бабушка жила в йоршкал-оле и сматрела па телевизару праграму "уремья" на урюзькам изыке), хачю пабывать на великам параде. А где мне взять типерь правильный код.