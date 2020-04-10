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 На Хмельниччині перший летальний випадок від COVID-19: померла співробітниця лікарні

У Хмельницькій області 10 квітня зареєстровано перший летальний випадок внаслідок захворювання COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами дослідження референс-лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, посмертно підтверджено діагноз COVID-19 у співробітниці Хмельницької районної лікарні, яка перебувала на лікуванні в цьому ж медичному закладі", - сказано в повідомленні.

На даний момент встановлено коло контактних осіб, вирішується питання щодо проведення їм ПЛР-дослідження.

Нагадуємо, станом на 9:00 п'ятниці, 10 квітня, в Хмельницькій області було зафіксовано 16 випадків COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188295
 
 
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И все посмертно,где тесты минмутноздрав?
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була тут новина,що через аптеки будуть продавати їх..
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ця смерть сталась ще позавчора. І ще експрес-тест, взятий в цеї санітарки з-за життя, показав коронавірус. Вчора прийшов результат тесту ПЛР. Заразилась вона від сина, який приїхав з Польщі.
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Мабуть це не один такий синок недоумок в Україні.
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