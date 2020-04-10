 Чорновол пред'явили звинувачення за 8 статтями: за перешкоджання Партії регіонів і за масові вбивства

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Чорновол зазначила: "Щедро. Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами - вища міра покарання (довічно);
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів - 3 роки;
3) ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини - 5 років;
4) ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості - 5 років;
5) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами - 10 років;
6) ст.125 умисне легке;
7) ст. 126 побої і катування з обтяжуючими обставинами - 5 років;
8) ст. 294 організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей -15 років".
Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
самый мерзкий червяк в правосудии - это Портянка и Лукаш..
Hellis@13Hellis_13 3 ч
эээээ...... оооо...... мляяяя......
Александровскую больницу "минировал" помощник депутата "Слуги народа" Коли Тищенко, который "Коля Оболонский" и ... кум Андрея Ермака.
Ждем, когда полиция извинится за то, что так быстро его нашла.
Я считаю---ты виновит, иди и сиди )))
У тебя столько же аргументов называть ее преступницей, сколько у меня называть тебя преступником.
Или ты зебил, что не понимаешь этого?
Наша гениальная прокуратура занимается не только Таней Черновол или Петром Порошенко. Это всё мелочи.
У них есть уже дело на Байдена.
Осталось только послать спецназ к нему домой, чтобы предъявить ему обвинения.
Они же гении сыска.
Руководитель ГБР в не закона.
Кстати, в какой палате для Танюхи придумали эту статейку - ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года?))
Кримінальний кодекс України
Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій.
шизофренничать.
Вам за це доведеться відповісти. По-різному. Але кожному.
Зеля покроет себя несмываемым позором на десятки лет и ему все вернется бумерангом.
Даже Юрик Луценко это понял и не посадил Лукаш - а надо было бы.
солидная организация теперь занимается (во время войны и пандемии) какой-то "муйнёй"...а пан Президент тем временем продолжает штамповать "видосики"...(с телесуфлёром...)))
жалкое зрелище...
Ну, з неї станеться.