EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  17236  330
Матеріали за темою:
Все про:ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) ДБР (995)

 Чорновол пред'явили підозру за 8 статтями Кримінального кодексу - від убивства до перешкоджання діяльності Партії регіонів

Тетяна Чорновол, якій 10 квітня ДБР оголосило про підозру, оприлюднила список усіх статей, які їй інкримінуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Чорновол зазначила: "Щедро. Мені інкримінують за Майдан:

1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами - вища міра покарання (довічно);

2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів - 3 роки;

3) ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини - 5 років;

4) ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості - 5 років;

5) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами - 10 років;

6) ст.125 умисне легке;

7) ст. 126 побої і катування з обтяжуючими обставинами - 5 років;

8) ст. 294 організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей -15 років".

Читайте також: Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол

Чорновол предявили підозру за 8 статтями Кримінального кодексу - від убивства до перешкоджання діяльності Партії регіонів 01

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188292
 
 
 Топ коментарі
 
Партия Регионов должна быть запрещена, она преступна, она проголосовала за расстрел Майдана. И те кто препятствовал деятельности этих преступников - Герои Украины. А те кто судит героев - антиукраинские преступники.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Прокурор Сергей Горбатюк :
"Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежі у будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.
Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (при міністрі МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причини загибелі підтверджені матеріалами справи і в цьому немає сумнівів.
Таким чином, підстав для висування підозри навіть у не навмисному вбивстві цієї особи думку немає".
 показати весь коментар
 
 
"Слуга народа" Лерос: никто не лезет на коррупционеров при власти. Дело Чорновол - месть за изгнание Януковича
 показати весь коментар
 
А нефиг было цацкаца с Януковичем и его шоблой! Еще Ющенко, имея за спиной поддержку Майдана, должен был врываться на плечах отступающего противника в его траншеи и рубить головы направо и налево. И Порошенко, имея поддержку Майдана, должен был действовать по законам военного времени и расстреливать предателей и дезертиров. В том числе должен был расстрелять Зеленского после первой же неявки в военкомат по повестке.
 показати весь коментар
 
 
О це ...Шах..для **********...Браво... В десяточку..!!!!! Саме цікаво що тобі ні хто не відповість у них сук завдання інше...
 показати весь коментар
 
А в тебе яке...? Дурню молоть чи ....може тобі талеточку...чи масочку....)))))
 показати весь коментар
 
Люди , навіщо ви окупантів привели до влади ?
 показати весь коментар
 
 
Пішов на...поляко-мокашнин..)))) ЩО там в Москві ще трупіки не валяються на вулицях материка стабільності...???
 показати весь коментар
 
нов ******** заворушились.... Що падли діло пахнет говенцем ..Пахан дав наказ рвати сраку... ..яж казав що ХЛОві кінець прийде в цьому році...
 показати весь коментар
 
 
Бібіков , у мен вдома ще залишилися штанив яких я простояв весь Майдан. Можеш прийти і забрати.
 показати весь коментар
 
 
Ти на майдані.??()))) Та ти евнух головку свого господаря ХЛА полірував коли Українськи народ пи..див свою зажравшуюся владу...)))
 показати весь коментар
 
Худобина зелена голос подала.. Ну хоть поржеш напевно. Ти ж для цього обирав Віслюка і Свиней наріда?
 показати весь коментар
 
ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года Источник: https://censor.net.ua/n3188292 Чорновол пред'явили підозру за 8 статтями Кримінального кодексу - від убивства до перешкоджання діяльності Партії регіонів - Цензор.НЕТ 7536
 показати весь коментар
 
я не симпатик Татьяны Черновол ну это уже перебор всё чемодан вокзал Ростов
 показати весь коментар
 
 
Что ей еще не приписали шо и убийство Кеннеди прилепили
 показати весь коментар
 
 
Знав, що зелена влада дебільна, але не знав, що настільки.
 показати весь коментар
 
 
Дивне враження від коментів - за призначення, які робить зеленський, винний Порошенко. Чи ви не подуріли?
 показати весь коментар
 
 
Наконец-то дошли руки до лечения танюхи. Медицина в Украине идёт на поправку.
 показати весь коментар
 
как вы нежно о своей гоноррее, "танюха".. выздоравливайте.
 показати весь коментар
 
какие будут доказательства ..открытый суд с присяжными в он-лайн трансляции ...хотя думаю у партии регионов много целей тогда ..На майдане не только Черновол была ..Яценюк Кличко Тягныбок Турчинов ...Мустафа Наем вообще то на мозоли овощу наступал ..а дело Бубенчика алкаша юридического забыли ?А Вовку Парасюка тогда первым ловить надо и вообще там во всем студенты виноваты их беркут недобил .... так что смотрим дальше пока прошел только год
 показати весь коментар
 
ЩО ВИПЕРДИШИ *********...))))) КАЦАПСКЬКІ ТВАРЮКИ...КОСИТЕ ПІД ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ .. ПРОВЕРОЧКА.ДЛЯ ВСІХ ВАС.. )))))) СЛАВА УКРАЇНІ!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ. пУТИН- ХЛО...ХТО ЗГОДЕН ????? ПИШИМ ВІДДПОВІТ НА ПРИВІТАННЯ...
 показати весь коментар
 
 
По словам экс-президента, предъявление подозрения Черновол, имеют "ужасное символическое значение" и всё это - дело руких неких "адвокатов Януковича".

Говоря сегодня о Черновол, Порошенко охарактеризовал её как "героя АТО, мать двух детей и активистку Майдана".

Активистку.

Майдана.

Назвал преследование "победой "Антимайдана" и сил реванша".

Звучит и вроде бы и правильно и зазывно и верно, только вот плевать.

И реально плевать хочется на Черновол и на Порошенко, которые использовали народ тогда на Майдане, на трупах патриотов взобравшись на властный Олимп.

А сейчас, когда такие же как они их начинают пожирать они снова решительно вознамерились стать за широкую спину народа снова рассказывая о реванше.

О каком реванше вы говорите Петр Алексеевич?

О том реванше, что при вас Медведчук и Ахметов увеличили свои капиталы до максимальных значений?

Про распилы которые устраивало все ваше окружение? Все эти Черноволы, Пашинские, Арахамии, Бирюковы, Свинарчуки и прочая падаль которая рвала Украину в клочья в то время как лучшие ее сыны гибли на фронте?

Кем вы тогда были? И чей это был реванш, когда вы запустили Роттердам +?

Не жалко Черновол, абсолютно не жалко.

Обидно только, что судить ее будут те кого самих судить надо было вместо того чтобы страну грабить.

Но вы же тогда Петр Алексеевич на взлете были. Вы же тогда считали, что продать врагу возможность и дальше грабить родину - это очень прибыльно!

Заработали?

А теперь те кого вы не удушили, так как руки грабежом были заняты - задушат вас.

Задушат те кто, считают Украину недоразумением и каждый день делают все чтобы она исчезла с карты мира.

Вот в этом действительно есть некое "ужасное символическое значение", что революцию делают патриоты, а сливки снимают подонки.
David Kohan
 показати весь коментар
 
 
ОЦЕ ГІРКА ПРАВДА.. НО Я ЗАВЖДИ БУДУ БОРОТИСЬ ЗА СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ. З УСІМА ЇЇ ВОРОГАМИ. І ПЕРЕМОЖУ..СЛАВА УКРАІНІ!!!!
 показати весь коментар
 
Предатель и чмо Зе-ответка как народу за безмозглость,так и власти,бывшей.Которые пришли во власть на крови патриотов,и продолжали дело Януковича.
 показати весь коментар
 
ЩО ВИПЕРДИШИ *********...))))) КАЦАПСКЬКІ ТВАРЮКИ...КОСИТЕ ПІД ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ .. ПРОВЕРОЧКА.ДЛЯ ВСІХ ВАС.. )))))) СЛАВА УКРАЇНІ!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ. пУТИН- ХЛО...ХТО ЗГОДЕН ????? ПИШИМ ВІДДПОВІТ НА ПРИВІТАННЯ...
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору