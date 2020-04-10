 Чорновол пред'явили підозру за 8 статтями Кримінального кодексу - від убивства до перешкоджання діяльності Партії регіонів

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Чорновол зазначила: "Щедро. Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжливими обставинами - вища міра покарання (довічно);
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів - 3 роки;
3) ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини - 5 років;
4) ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості - 5 років;
5) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами - 10 років;
6) ст.125 умисне легке;
7) ст. 126 побої і катування з обтяжуючими обставинами - 5 років;
8) ст. 294 організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей -15 років".
Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
"Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежі у будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.
Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (при міністрі МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причини загибелі підтверджені матеріалами справи і в цьому немає сумнівів.
Таким чином, підстав для висування підозри навіть у не навмисному вбивстві цієї особи думку немає".
Говоря сегодня о Черновол, Порошенко охарактеризовал её как "героя АТО, мать двух детей и активистку Майдана".
Активистку.
Майдана.
Назвал преследование "победой "Антимайдана" и сил реванша".
Звучит и вроде бы и правильно и зазывно и верно, только вот плевать.
И реально плевать хочется на Черновол и на Порошенко, которые использовали народ тогда на Майдане, на трупах патриотов взобравшись на властный Олимп.
А сейчас, когда такие же как они их начинают пожирать они снова решительно вознамерились стать за широкую спину народа снова рассказывая о реванше.
О каком реванше вы говорите Петр Алексеевич?
О том реванше, что при вас Медведчук и Ахметов увеличили свои капиталы до максимальных значений?
Про распилы которые устраивало все ваше окружение? Все эти Черноволы, Пашинские, Арахамии, Бирюковы, Свинарчуки и прочая падаль которая рвала Украину в клочья в то время как лучшие ее сыны гибли на фронте?
Кем вы тогда были? И чей это был реванш, когда вы запустили Роттердам +?
Не жалко Черновол, абсолютно не жалко.
Обидно только, что судить ее будут те кого самих судить надо было вместо того чтобы страну грабить.
Но вы же тогда Петр Алексеевич на взлете были. Вы же тогда считали, что продать врагу возможность и дальше грабить родину - это очень прибыльно!
Заработали?
А теперь те кого вы не удушили, так как руки грабежом были заняты - задушат вас.
Задушат те кто, считают Украину недоразумением и каждый день делают все чтобы она исчезла с карты мира.
Вот в этом действительно есть некое "ужасное символическое значение", что революцию делают патриоты, а сливки снимают подонки.
David Kohan