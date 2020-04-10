 Пожежі по всій Україні гасять 380 осіб і майже 100 одиниць техніки, радіація в Чорнобильській зоні у межах норми, - Шмигаль

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів тримає на контролі ситуацію з пожежами в зоні відчуження і в регіонах України. До гасіння пожеж залучено 380 осіб та 100 одиниць техніки, серед яких 3 літаки і 2 вертольоти", - написав прем'єр.

За словами Шмигаля, в зоні відчуження навколо Чорнобиля здійснюють посилений дозиметричний контроль, і радіація перебуває в межах норми.

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Прем'єр-міністр нагадав, що Мін'юст розробив законопроєкт про збільшення штрафів за випалювання сухостою, і незабаром документ буде передано до Верховної Ради.

"ДСНС і органи місцевої влади мають встановити цілодобовий моніторинг у природних екосистемах, щоб не допустити поширення пожеж. ОДА та КМДА мають заборонити розведення багать у лісових масивах та випалювання сухої рослинності і сміття", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

5 квітня там знову зафіксували займання. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.

Зловмисника, із вини якого вигоріли 5 га в Чорнобильській зоні, встановлено. Йому вручили підозру.

Станом на п'ятницю, 10 квітня, боротьба з пожежею в лісництвах у зоні відчуження продовжується шосту добу. Згідно з прогнозами, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря має потрапити в столицю, але загрози здоров'ю киян воно не несе.