 Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в ГБР, комментируя заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который предложил первому замглавы ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Чорновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили в ДБР, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який запропонував першому заступнику глави ДБР покинути держслужбу, назвавши обшуки у екснардепа Чорновол і висунення їй підозри неадекватними і ганебними.

"ДБР перебуває поза політикою", - сказали в ДБР.

"Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними й ухвалюють рішення виходячи із зібраних доказів та обставин справи", - зазначили в Бюро.

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.