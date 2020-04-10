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 Політика України
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 Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол

У Державному бюро розслідувань заявляють, що відомство працює поза політикою.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявили в ГБР, комментируя заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который  предложил первому замглавы ГБР покинуть госслужбу, назвав обыски у экс-нардепа Чорновол и выдвижение ей подозрения неадекватными и постыдными.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили в ДБР, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який запропонував першому заступнику глави ДБР покинути держслужбу, назвавши обшуки у екснардепа Чорновол і висунення їй підозри неадекватними і ганебними.

"ДБР перебуває поза політикою", - сказали в ДБР.

"Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними й ухвалюють рішення виходячи із зібраних доказів та обставин справи", - зазначили в Бюро.

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188288
 
 
 Топ коментарі
 
Бу-га-га!!!!!! Просто юмористы. Конечно же вы не занимаетесь политикой, как и правосудием. Вы занимаетесь заказами, ублюдки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ага... все верят в это конечно.
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Вас просто повішають... без політики... просто віьмуть і повішають. Бо ви ******. Це я вважаю все одно що прийшли до мене , бо я пробув на Майдані від 24.11 до 24.02.
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Ой ВєЙ и шо вы мне тут развешиваете спагетти итальянской кухни на мои несчастные уши Ми не займаємося політикою, - ДБР про підозру Чорновол - Цензор.НЕТ 1748
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Ну так займитесь бриллиантовыми прокурорами, раз вы не занимаетесь политикой, брехло!
А обвинять именно политических оппонентов в том, что Стерненко выжил при третьем покушении, и убил бывшего десантника-киллера - это как раз политическое преследование! Т.к. каждый имеет право на защиту своей жизни любым способом, согласно Конституции и законам Украины, при нападении группой лиц, невзирая на тяжести, которые он может нанести нападавшим!
А Черновл - это вообще треш! Кроме нее там вообще никого не было! Она одна подпаливала рыгов, чтоб они сдохли все!?
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