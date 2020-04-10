 "Я не поважаю Чорновол, але починати "посадки" з неї вважаю несправедливим і цинічним", - Гриценко

Про це політик заявив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не закон - це реванш. Тетяну Чорновол як людину я не поважаю. Під час двох останніх виборчих кампаній вона (разом із Луценком, Ар'євим, Вінником, Бригинцем, Палієм, Цибульком та іншими порохоботами) на всіх каналах оббріхувала мене і лила бруд і безпідставні звинувачення у всіляких злочинах.

Але - якщо нинішня влада вирішила розпочати "посадки" саме з Тетяни, то це я вважаю несправедливим, цинічним і підступним дійством", - написав Гриценко.

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Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.