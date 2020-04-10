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 Політика України
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Все про:Гриценко Анатолій (335) ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) ДБР (995)

 "Я не поважаю Чорновол, але починати "посадки" з неї вважаю несправедливим і цинічним", - Гриценко

Анатолій Гриценко вважає підозру Тетяні Чорновол з боку ДБР реваншем, який не має нічого спільного з дотриманням закону.

Про це політик заявив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не закон - це реванш. Тетяну Чорновол як людину я не поважаю. Під час двох останніх виборчих кампаній вона (разом із Луценком, Ар'євим, Вінником, Бригинцем, Палієм, Цибульком та іншими порохоботами) на всіх каналах оббріхувала мене і лила бруд і безпідставні звинувачення у всіляких злочинах.

Але - якщо нинішня влада вирішила розпочати "посадки" саме з Тетяни, то це я вважаю несправедливим, цинічним і підступним дійством", - написав Гриценко.

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Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Я не поважаю Чорновол, але починати посадки з неї вважаю несправедливим і цинічним, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188287
 
   
 Топ коментарі
 
панталоний тебя кто то уважает а ? уссатый балабол "Я не уважаю Чорновол, но начинать "посадки" с нее считаю несправедливым и циничным", - Гриценко - Цензор.НЕТ 6656
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Это как всегда, попу вазелином мажет при любой власти.
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Сказал моральный авторитет, которого все уважают.
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Гриценко, тебя даже твоя жена не уважает, - хайло закрой... мудень
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Самое ужасное это то что свита делает короля, Мне даже где-то жаль Зеленского
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Гриценко , а ты сам себя уважаешь или кто нибудь тебя уважает , кроме тоей мамы ?
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Думаю, пора расформировывать ГБР. Эта структура совершенно себя не окупает и не оправдывает надежды общества на установление настоящей справедливости. ГБР - не для нашей страны. Результат их деятельности совершенно провальный. Думаю, в ближайшее время нужно ожидать возобновление преследования Порошенко. Одиозные руководители сменяют один одного, последняя - просто проф. непригодна, но поставлена руководить. Президент таким образом, откровенно издевается над обществом. Одни за Порошенко гоняются, другие за Черновол... Ребята откровенно выполняют команды "фас" от теневых руководителей, откровенно расправляясь с оппозицией или настоящими патриотами, много сделавшими для своей страны, при этом ничего не предпринимая против настоящих предателей и преступников. Они совершенно не выполняют те функции, для выполнения которых их создавали. Это все за наши с вами деньги и благодаря нашему слепому доверию президенту, который его совершенно не оправдал и уже не оправдает. Президент окружил себя ворами и торговцами гос. должностями, которые являются его личными друзьями. И теперь ему трудно что-то с этим поделать. Уровень его умственного развития находится на такой ступени, что у него не хватает понимания даже, кого из спецов куда можно поставить. Это все печально, и тем более безысходно, что все нормальные люди все понимают, но ничего сделать не могут, так как от нас мало что зависит. Мы больше чем раньше, бесправны и беззащитны перед лицом такой многоглавой Фемиды. Наверху большинство начисто лишены таких качеств как честь и совесть и эта дивиация сделала из них рабов его величества американского доллара, который один стоит в их глазах, заслоняя все остальное.
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Татььяну может сажать и не стоит, а вот лечить ей буйну головушку давно пора.
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Аналогично Толя. Таня есть гавно. Помню как она к добровольцам приезжала, когда те поезла в лугандон не пускали
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Гриценко, ты-же **** обосранная, целый полковник, почему ты, шакал, ни одного дня не был в АТО? Ты, падло, должен был быть там в первых рядах, а вместо тебя пошли необстреляные молодые ребята, никогда и АКМ не державшие в руках и сложили свои головы за Украину. Ты, падло, такой смелый, что тебя защитиле эти пацаны. Позор тыбе, падаль трусливая. "Я не поважаю Чорновол, але починати "посадки" з неї вважаю несправедливим і цинічним", - Гриценко - Цензор.НЕТ 5316
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Так топити за ЗЕ!леного клоуна і так ріденько вср@тися - це може лише Тоха Гриценко. "Я не поважаю Чорновол, але починати "посадки" з неї вважаю несправедливим і цинічним", - Гриценко - Цензор.НЕТ 9432
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Парахаботы абизяют а я так что то там пагавкивал . Ты же рекордсмен по продаже техники ...
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