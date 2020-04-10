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 Політика України
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Все про:Вакарчук (179) мінські угоди (1789) Голос партія (162) Єрмак Андрій (238)

 Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає консультативну раду з представниками окупованих територій інструментом, за допомогою якого Росія намагається затягнути війну.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я користуюсь з будь-якої можливості донести до міжнародних партнерів України: консультативна рада — це інструмент не для закінчення, а для затягнування війни, який намагається застосувати Росія. Це спроба ускладнити всі процеси і послабити українську позицію", — написав Вакарчук.

Цю думку він озвучив під час онлайн-дискусії, яка відбулася напередодні, "Чи змінюється переговорна позиція України?", організованої Atlantic Council.

"Немає сенсу вести переговори з маріонетками Кремля. Говорити про закінчення війни можна виключно з тим, хто її розпочав і може закінчити, — з Росією", — додав Вакарчук.

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"І першим кроком цих домовленостей може бути виключно тривале припинення вогню — не на тиждень, а на рік. Будь-які політичні домовленості — тільки після цього.", — підсумував він.

Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188286
 
   
 Топ коментарі
 
Все равно говорит он и его партия правильные вещи и не нужно тут кидаться на них. Вам абы кидаться. Пусть каждая партия выскажется за зеленую змеиную власть и приведет их в сознание, а то вообще чокнулись.
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ну Петя же сидит в Раде, такие же 8% набрал. Даже рыги есть в Раде. Чем Вакарчук хуже ?
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вылез голосящий ты нашь Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8503 зашкварий ты минский мля Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5708
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вылез голосящий ты нашь Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8503 зашкварий ты минский мля Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5708
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Жив був Вакарчук. Ні риба ні м'ясо, й на ковбасу не годний. Нащо він в Раді?
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Все равно говорит он и его партия правильные вещи и не нужно тут кидаться на них. Вам абы кидаться. Пусть каждая партия выскажется за зеленую змеиную власть и приведет их в сознание, а то вообще чокнулись.
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ну Петя же сидит в Раде, такие же 8% набрал. Даже рыги есть в Раде. Чем Вакарчук хуже ?
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Коли ця влада щось каже -розумій все по іншому і чим більше запевнює,тим скоріше це зробе!.
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Огонь на границе с Московией, будет до тех пор,пока украинцы не поймут,что нужно стремиться быть в другом союзе,который был до превращения Московии в Расию Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5476
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И Донбасс оккупированный пусть остаётся как есть ,только нужно отгородиться и отправлять туда тех хохлов ,которые лижут яйца представителям московской орды,а также тех кто ненавидит всё украинское. Политические договоренности возможны после того, как на Донбассе год не будет огня, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2601
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Мне нравятся твои песни, но после того, как ты полез в политику ты себя полностью дискредитировал. Жаль, просрал карьеру
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Святослав!
Начинать "политические" переговоры нельзя до той поры пока не будут выброшены граждане курятника за пределы Украины, пока граница не будет контролироваться НАШИМИ войсками, пока не будут осуждены и расстреляны "смотрящие" за ОРДЛО лица.
А потом уже не будет необходимости вести какие-либо "политические" переговоры.
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Ох же путинососам Вакарчук и не нравится...
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Щас от Славика и у сои и у зебилов бомбонет. 😷
По теме: сказал правильно. Только не на год а лет на 5. И стену вдоль линии без кпп. А через 5 лет и посмотрим что с лугандонами делать
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На Донбасі, та і не тільки там, не буде вогню війни тільки в одному випадку...
Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8191 Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3055
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