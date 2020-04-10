 Політичні домовленості можливі після того, як на Донбасі рік не буде вогню, - Вакарчук

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я користуюсь з будь-якої можливості донести до міжнародних партнерів України: консультативна рада — це інструмент не для закінчення, а для затягнування війни, який намагається застосувати Росія. Це спроба ускладнити всі процеси і послабити українську позицію", — написав Вакарчук.
Цю думку він озвучив під час онлайн-дискусії, яка відбулася напередодні, "Чи змінюється переговорна позиція України?", організованої Atlantic Council.
"Немає сенсу вести переговори з маріонетками Кремля. Говорити про закінчення війни можна виключно з тим, хто її розпочав і може закінчити, — з Росією", — додав Вакарчук.
"І першим кроком цих домовленостей може бути виключно тривале припинення вогню — не на тиждень, а на рік. Будь-які політичні домовленості — тільки після цього.", — підсумував він.
Начинать "политические" переговоры нельзя до той поры пока не будут выброшены граждане курятника за пределы Украины, пока граница не будет контролироваться НАШИМИ войсками, пока не будут осуждены и расстреляны "смотрящие" за ОРДЛО лица.
А потом уже не будет необходимости вести какие-либо "политические" переговоры.
По теме: сказал правильно. Только не на год а лет на 5. И стену вдоль линии без кпп. А через 5 лет и посмотрим что с лугандонами делать