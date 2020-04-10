 "Нова пошта" затвердила заходи реагування на випадок зараження персоналу COVID-19

Алгоритм дій складається з 10 пунктів, обов'язкових до негайного виконання керівниками підрозділів компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Ми поділяємо всю глибину відповідальності за безпеку наших клієнтів і співробітників, які в умовах розвитку епідемії виконують важливу місію, доставляючи населенню життєво-необхідні товари, медикаменти, забезпечуючи безкоштовну логістику обладнання, засобів індивідуального захисту та інших першорядних товарів у медичні установи країни. Саме через це, керівництво "Нової пошти" розробило і затвердило протокол реагування на можливі випадки виявлення інфекції у нашого персоналу. Ця техніка безпеки доведена до кожного структурного підрозділу нашої компанії і починає діяти з завтрашнього дня", - заявив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов.

Відповідно до алгоритму, в разі підозри на коронавірусну інфекцію у співробітника, поштове відділення, в якому він працює, негайно закривається на дезінфекцію терміном на три дні. Сам співробітник відправляється на здачу ПЛР-тесту. Негайно складається карта його контактів першого і другого рівнів. Одночасно, на тестування і двотижневу самоізоляцію зі збереженням 50% окладу відправляється весь персонал відділення. У разі негативних результатів ПЛР-тестування - люди повертаються до роботи.

Про справжні причини закриття відділення клієнтам повідомлять смс-повідомленням. Посилки відправляться на дезінфекцію і через добу перенаправлять до найближчого відділення, про що інформуються одержувачі. Дезінфекційній обробці підлягає вся готівка. По закінченню трьох днів дезінфекції відділення відновлює роботу з новим тимчасовим штатом співробітників.

Така ж логіка дій буде застосована для співробітників терміналів та адресної доставки.

Правила говорять і про те, що в разі підтвердження підозри на COVID-19, компанія зобов'язується повністю піклуватися про хворих співробітників і членів його сім'ї, які проживають на одній території. "Нова пошта" забезпечить супровід лікування через страхову компанію, а його родину безкоштовними ліками, продуктами харчування і товарами першої необхідності.