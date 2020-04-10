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 Суспільство, Здоров'я
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 "Нова пошта" затвердила заходи реагування на випадок зараження персоналу COVID-19

З метою гарантування безпеки своїх клієнтів і співробітників, припинення можливості ймовірного поширення коронавірусу через поштові відділення, керівництво найбільшого оператора поштового зв'язку "Нова пошта" затвердив протокол реагування в разі підозри COVID-19 у персоналу.

Алгоритм дій складається з 10 пунктів, обов'язкових до негайного виконання керівниками підрозділів компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Ми поділяємо всю глибину відповідальності за безпеку наших клієнтів і співробітників, які в умовах розвитку епідемії виконують важливу місію, доставляючи населенню життєво-необхідні товари, медикаменти, забезпечуючи безкоштовну логістику обладнання, засобів індивідуального захисту та інших першорядних товарів у медичні установи країни. Саме через це, керівництво "Нової пошти" розробило і затвердило протокол реагування на можливі випадки виявлення інфекції у нашого персоналу. Ця техніка безпеки доведена до кожного структурного підрозділу нашої компанії і починає діяти з завтрашнього дня", - заявив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов.

Відповідно до алгоритму, в разі підозри на коронавірусну інфекцію у співробітника, поштове відділення, в якому він працює, негайно закривається на дезінфекцію терміном на три дні. Сам співробітник відправляється на здачу ПЛР-тесту. Негайно складається карта його контактів першого і другого рівнів. Одночасно, на тестування і двотижневу самоізоляцію зі збереженням 50% окладу відправляється весь персонал відділення. У разі негативних результатів ПЛР-тестування - люди повертаються до роботи.

Про справжні причини закриття відділення клієнтам повідомлять смс-повідомленням. Посилки відправляться на дезінфекцію і через добу перенаправлять до найближчого відділення, про що інформуються одержувачі. Дезінфекційній обробці підлягає вся готівка. По закінченню трьох днів дезінфекції відділення відновлює роботу з новим тимчасовим штатом співробітників.

Така ж логіка дій буде застосована для співробітників терміналів та адресної доставки.

Правила говорять і про те, що в разі підтвердження підозри на COVID-19, компанія зобов'язується повністю піклуватися про хворих співробітників і членів його сім'ї, які проживають на одній території. "Нова пошта" забезпечить супровід лікування через страхову компанію, а його родину безкоштовними ліками, продуктами харчування і товарами першої необхідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188283
 
   
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А як підготувалися інші підприємства?
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добре, як що так завра дві посилки заберу, вірю новинам на цензорі
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Незамедлительно составляется карта его контактов первого и второго уровней.

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Это, несколько сотен человек в день... Охотно верю...
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Ы-ы-ы. Больные заразны еще в инкубационном периоде, до 70% заболевших переносят бессимптомно, т.е. только около 15% заразных могут иметь хоть какие-то симптомы ОРЗ.
Удачи, НП!
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В одном отделении коробка с ручками и надпись- Чистые, а в другом отделении ручка общая, как и до карантина .

НП может рекламировать себя, но контролировать заявленное никто не будет . "Новая почта" утвердила меры реагирования на случай заражения персонала COVID-19 - Цензор.НЕТ 8159
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Отделите сотрудников от клиентов тепличной пленкой. Дешевле выйдет.
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а нечего заглядывать в посылки от али экспресс, так можно и корону и триппер от китайской резиновой тётки зацепить
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Развозку проще сделать, уменьшите тарифы в два раза, при доставке. И много посылок с западной Украины в пленку заматывайте, сегодня крайнюю посылку получил, скажу что ваша безопасность совсем ни о чем, особенно когда пришлось общей ручкой подписывать
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Вместо того чтобы продумать алгоритм как не заразить при упаковке, выдаче в отделении, оплате наликом, вы придумали алгоритм как набрать новый персонал
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