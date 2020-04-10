 Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?"

Про це Сенцов написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Сенцов назвав Чорновол мужньою жінкою та одним із найактивніших борців із режимом Януковича, зазначивши, що її чоловік загинув в АТО, а саму Тетяну ледь не вбили під час Майдану.
"Зараз інші "добрі"люди звинувачують її в навмисному вбивстві людей 18 лютого 2014. Хоча всім давно відомо, що це був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпаленій будівлі, відмовившись її залишити", - написав Сенцов.
"Я теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс Партії регіонів вже димів. Тому що були теж важливі справи у вигляді сутичок із "Беркутом" на розі Шовковичної та Інститутської", - зазначив Сенцов.
Режисер і колишній заручник Кремля зазначив, що тоді була революція, люди боролися за свободу і майбутнє для своєї держави.
"Зараз ми бачимо, як поступово всі ці завоювання Майдану нинішня влада зливає в унітаз. Якби ми тоді програли, то Янукович нас усіх кинув би до в'язниці. І якщо активістів садять зараз, то що це таке, якщо не реванш?" - підсумував він.
Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
И это на фоне снижения цен на газ в ТРИ раза...
так кто и из чего кармана крадет, зебил?
Если бы ты не был идиотом то понимал бы ,что деньги не исчезают ,они просто из одних карманов попадают в другие.(с)
естественно... это же бАрыга заставлял ватников типа тебя голосовать за монику лоха..
а уж о войне с рашкой такие как ты любители рузького мира - даже не слышали.. "ихитамнет" - верно?
А всем, кто до сих пор верит в сказки про "барыг", которые при предыдущей власти всё разворовали, рекомендую почистить мозги. Можно болгаркой с шлифовальным кругом.
Потому как если "барыги" все разворовали, но оставили преемникам процветающую страну, то что тогда делают "слуги народа"? Как это назвать?
А післязавтра, коли зелена пліснява буде бухати воттку в Ростові, ти опинишся на місці Тетяни вже не випадково, а СИСТЕМНО.
Квартал-95 есть? Есть. "Сватов" по ТВ показывают? Показывают.
Жизнь удалась!
Блин да реванш, реванш...
**** повторять каждый день очевидное...
Путина заведут в Киев, а они все будут талдычить... - "Что это такое, если не реванш?"
Со всем патриотами теперь будут бороться.
С участниками майдана.
А Сенцова посадят теперь уже в Украине.
Агентура россии пришла к власти.
портнов, лукаш, венедиктова, медведчук, дубинский, бужанский.
ФБ