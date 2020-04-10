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Все про:ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) Сенцов (852) ДБР (995)

 Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?"

Олег Сенцов розповів, що сам був поруч із підпаленим під час протестів офісом Партії регіонів, в якому 18 лютого 2014 загинув чоловік.

Про це Сенцов написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Сенцов назвав Чорновол мужньою жінкою та одним із найактивніших борців із режимом Януковича, зазначивши, що її чоловік загинув в АТО, а саму Тетяну ледь не вбили під час Майдану.

"Зараз інші "добрі"люди звинувачують її в навмисному вбивстві людей 18 лютого 2014. Хоча всім давно відомо, що це був нещасний випадок, і загиблий свідомо залишився в підпаленій будівлі, відмовившись її залишити", - написав Сенцов.

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"Я теж був там поруч, хоч і підійшов пізніше, коли офіс Партії регіонів вже димів. Тому що були теж важливі справи у вигляді сутичок із "Беркутом" на розі Шовковичної та Інститутської", - зазначив Сенцов.

Режисер і колишній заручник Кремля зазначив, що тоді була революція, люди боролися за свободу і майбутнє для своєї держави.

"Зараз ми бачимо, як поступово всі ці завоювання Майдану нинішня влада зливає в унітаз. Якби ми тоді програли, то Янукович нас усіх кинув би до в'язниці. І якщо активістів садять зараз, то що це таке, якщо не реванш?" - підсумував він.

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Сенцов про підозру Чорновол: Що це таке, якщо не реванш? 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188281
 
   
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Все на видео понятно. Она подстрекала как минимум,хватит защищать преступницу.
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Ты триколор уже достало из-под дивана?
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Напомни, плиз, какой ты военно-морской ВУЗ заканчивал на России?
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А Сенцов у свій час підтримував зевладу. Сьогодні прийшли до Чергового, а завтра можуть прийти до Сенцова.
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гарне фото, і що саме головне що ці хлопці не пішли проти проти народу України. а твій гєрой Бібіков та сцивоха
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Де він підтримував? Крякнув,то скажи факт підтримки?
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Слушала интервью Алексея Гриценко. Он говорил, что Сенцов готов поддержать на выборах Анатолия Гриценко. Решили этого не делать, так как это помешало бы переговорам по его освобождению. Короче, Сенцов не поддерживал Зеленского. Вспомните встречу в аэропорту после освобождения. Сенцов очень холодно поблагодарил президента...
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На лицо поджог повлекший смерть и за это нужно отвечать. И не надо кричать что активистов трогать нельзя и пусть творят что хотят.
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Вот давай ты и ответишь за поджог. Ведь все равно, кто будет отвечать, правда?
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Какой поджег болезный? Сам офис загорелся! РыгоАналы на проводке сэкономии вот и загорелся!
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Ну да, и видео они смонтировал и признание у Черновол выбили.
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А руснявую мразь Бабикова вам кто подкинул?
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Вас ,мразей рыговских, надо было тогда на фонарных столбах вешать, вы ж шакалы как только зализываете раны вновь пытаетесь укусить.
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Точно, машинка что бабло считает перегрелась.
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Справа про загибель людини в офісі ПР була розслідувана і завершена в 2014 році. Тоді складу злочину не виявили. А через 6 років знову відкрили? Мусить бути ДУЖЕ вагома причина на це, а не тільки бажання керівництва ДБР.
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Пора бороться с короновирусом! С Зеленского Рабиновича и Медвейчука лопатой короны сбивать!
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хм?? а почему не наоборот??лопатой по иплу!!(перечисленным персонажам)чтоб короны невредимыми остались!!?? Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 6448 Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 5143 Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 2694
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Гвоздиками "соточками" покрепче к их головам крепить. Чтобы случайно не слетела хватит с десяток гвоздей.
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Любая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет себя защищать, - сказал когда-то картавый сифилитик Бланк. Черновол этого не знала и вместе со Свинями начала жрать с корыта, позабыв наказать виновных в убийствах Небесной Сотни. Это будет урок следующим поколениям Майдана. Не отдавать власть примазавшимся к Майдану Свиням!
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Не діли українців,бо вони вже знають: де Україна, а де Росія. Так от,від тебе рашкою і пахне!
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Пока Пороха не вернем - ничего хорошего не будет!
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Вот если бы Танюха не бомбила с Пашинским Украину ,не строила с Сеней стену ,если бы они были не только патриотами своего кармана но и патриотами Украины то народ скорее всего бы не позволил их и пальцем тронуть и косо в их сторону посмотреть а так полагаю ВСЕ будут АПЛОДИРОВАТЬ ... Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 9438
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Народ и так все знал и понимал, а остальное типа население - телезомби

Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 2858
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Покажи те,що поклала в карман Таня Чорновіл? А тепер скажи куди поклав чи як клав в карман Порошенко? І скажи,чим ти сам допоміг Україні захиститись від північного Упиря з його скорпіонами,що до сих пір лізуть і переїзжають нахабно через кордон в "гумконвоях смерті"( до речі це так казав сам бойовик Гіві до своїх підлеглих вбивць). Вірніше він говорив так: " Путін шльот нам привет с єтімі подаркамі смерті для хохлов і підарасов....". Ці "слова" баготого коштують. Особливо того,що Росія -це не брат,не товариш,не друг і не добропорядний сусіда...на довгі роки. І хто крякає за "його"- той наш ВОРОГ!
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Показать это не составит труда ,я платил за коммуналку в 2013 году и за продукты в разы и в разы меньше а после художеств этих упырей стал платить в разы и в разы больше ,так вот все эти в разы и в разы они и оказались в ихних карманах ! Если бы ты не был идиотом то понимал бы ,что деньги не исчезают ,они просто из одних карманов попадают в другие .
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после прихода к власти "новых морд" - украинцы заплатили на 10% БОЛЬШЕ комуналки за итогом 2019-2020 отопительного сезона, в сравнении с 2018-2019гг..
И это на фоне снижения цен на газ в ТРИ раза...
так кто и из чего кармана крадет, зебил? Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 1134
Если бы ты не был идиотом то понимал бы ,что деньги не исчезают ,они просто из одних карманов попадают в другие.(с)

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Енто кто же тебе дураку сказал ,что я защищаю Зеленского и его действия ? Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 7Нет конечно ,но они не сотворили и одной сотой того ЗЛА которого наделали Барыга и его банда. Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 3267
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зебилы уже отказываются от своего выбора - моники зелоха? Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 1046
естественно... это же бАрыга заставлял ватников типа тебя голосовать за монику лоха..
а уж о войне с рашкой такие как ты любители рузького мира - даже не слышали.. "ихитамнет" - верно?
Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 5846
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Ну если бы ты дураком не был то скорей всего бы понимал ,что голосование за Зеленского это было прежде всего голосование против Барыги ,его банды и того, что они творили ! Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 7304и ДА ,я голосовал за Зеленского во втором туре и проголосовал бы так снова .
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та вони чудово це розуміють - але НІКОЛИ цього не визнають ..))
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Патриоты своего кармана? Ну посмотри на дом, где Черновол живет. Просто офигеть как много у неё в этом кармане. Вот только не надо начинать "да у неё таких домов как грязи", для начала она по моральным качествам для этого не подходит. Членограй оманский зажал втихую от общественности домик в Италии, а Черновол просто не сможет этого сделать. Специфическое заболевание.
А всем, кто до сих пор верит в сказки про "барыг", которые при предыдущей власти всё разворовали, рекомендую почистить мозги. Можно болгаркой с шлифовальным кругом.
Потому как если "барыги" все разворовали, но оставили преемникам процветающую страну, то что тогда делают "слуги народа"? Как это назвать?
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Завтра на її місці можеш опинитися ти. Випадково.
А післязавтра, коли зелена пліснява буде бухати воттку в Ростові, ти опинишся на місці Тетяни вже не випадково, а СИСТЕМНО.
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то вата.. она до сих пор всем доказывает что при яныке - процветала
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Це видно з лексики дешевого баклана.
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Та ладно ,я уже был на её месте Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 1609пару лет назад ко мне в дом ворвалась рота мусоров ,провели шмон ,вывезли аппаратуру ,и пытались предъявить угрозу убийством какой-то Барыжной погани из Рады Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 2503но жизнь показала ,что у меня зубки поострей и коготки подлинней и теперь когда за ними уродами приходят у меня праздник !
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Вважай що це була репетиція. Наступного разу прийдуть, скажімо, електрики і без пред'яв перемыстять тебе на ліхтар. Добре якщо за ноги. Наберися терпіння і чекай.
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Может быть Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 8501но при моём складе характера я скорей всего буду в числе электриков. Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 1146
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ти дешевий баклан типу даунецької "шістки". І тобі в камері швидко пояснять хто ти є насправді.
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Это совершенно нереальный сценарий Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?" - Цензор.НЕТ 7146ибо я таких глистов как ты и людей гораздо ,гораздо ,гораздо круче тебя мудака,на х*ю пачками наворачивал а правилам поведения в камере меня обучали лет с пяти два моих замечательных дяди у которых общий срок отсидки был в районе 40 лет Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?" - Цензор.НЕТ 7146поэтому это скорей не мне тюрьмы а тюрьме меня стоит опасаться .
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Заліь під шконку і звідти кукурікай. Чмо - воно і в Африці чмо. Недолюдок. Виставляй, виставляй себе на посміховисько. пєтух, або у кращому разі шнирь.
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Как-то ты разволновался Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?" - Цензор.НЕТ 9125правду не любишь и сразу включается ватное быдло Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?" - Цензор.НЕТ 9125но мне то на твои истерики тьфу и растереть ,мы ведь оба знаем ,что кукарекать у параши если что придётся именно тебе а вот я буду решать как близко ты будешь у той параши и как долго. Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?" - Цензор.НЕТ 6532
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Соціальне дно. Спілкуйся з недолюдками твого рівня.
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Ааа так вот оно в чём дело,ты на самом дне ,как у Максима Горького Сенцов про підозру Чорновол: "Що це таке, якщо не реванш?" - Цензор.НЕТ 6866ну тогда понятно
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Если во время войны выбрали президентом зеленую соплю ,то ожидаемо и вести себя оно будет как сопля дрожащая(сделает шо скажут) , кто ее высморкал ,тот в нужное время ,в нужном месте о землю хлопнет .
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Наверное, сопля уже обратилась: дядя Петя, шо делать ?
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Во время войны выбрали Петю, если ты забыл. Который обещал закончить АТО за неделю, всем воинам "тыщу в день", а сам по факту поехал в Минск и подписал капитуляцию.
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Все, до единого, последние действия the вызывают недоумение и массу вопросов! Похоже, что начался эксперимент по подготовке общественного мнения к предстоящему переходу the на другую работу - на посаду президента РФ. А чего, они друг друга стоят! И как похожи!!!
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А сторонникам Зеленского насрать.
Квартал-95 есть? Есть. "Сватов" по ТВ показывают? Показывают.
Жизнь удалась!
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меня одного это раздражает уже - "Что это такое, если не реванш?"
Блин да реванш, реванш...
**** повторять каждый день очевидное...
Путина заведут в Киев, а они все будут талдычить... - "Что это такое, если не реванш?"




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я думаю, что Танька им триста лет не нужна, им нужны деньги, которые она возможно поимела за замятие того инцидента с её избиением!!!
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Чем-то обосновать вот этот бред ты можешь?
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где люди которые разбили ей лицо, сломали нос и заказчики!??? Было немного шумихи вокруг этой темы,а потом всё растворилось в пространстве!! она их публично простила??? Мне всё равно, но это такое дело, что просто так к ней с обыском приходить не имело ни какого смысла!!
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Стерненку хотят объявить подозрение.
Со всем патриотами теперь будут бороться.
С участниками майдана.
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Небестную сотню объявят преступниками.
А Сенцова посадят теперь уже в Украине.

Агентура россии пришла к власти.

портнов, лукаш, венедиктова, медведчук, дубинский, бужанский.
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Наверное и коммунистовЪ разрешатЪ, чтобы олигархов любили как членов политбюро,потом появиться карательный орган, которым будут заправлять не украинцы Сенцов о подозрении Чорновол: "Что это такое, если не реванш?" - Цензор.НЕТ 7577
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Ну не нравится зеленой мрази жить в Украине и быть Украинцами. Им комфортнее жить в хохляндии и быть хохлами - холопами русни.
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Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол", - написал Аваков на своей странице в соцсети Facebook.
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Феноменом Зеленского заинтересовались психиатры
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В годы совдепии на стадионе "Шахтёр" выступал со своей программой Кашпировский,и на украинскому телевидение на эту передачу пригласили главного психиатра Украины,которая говорила видя массовый гипноз на стадионе,что Донецкая область готова принять Фюрера и не ошиблась с населением юго востока Украины
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Хотя всем давно известно, что это был несчастный случай, и погибший сознательно остался в подожженом здании, отказавшись его покинуть, - написал Сенцов
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Ці "нєдодєланние" ще додумаються загиблих Героїв Майдану посмертно засудити. Те що твориться можна назвати біснуватим правосуддям.
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Україна потрапила в пазурі антиукраїнського антидержавного антиконституційного організованого диверсійного ворожого до Державності України... кодла. Те,що все почало проводитись вже нахабно та активно,то свідчить лише про одне: в Україні запущено процес ліквідації безпекових основ та єдності суспільного ладу. В умовах війни- це звичайна диверсія для розхитування спокійного суспільного та життєвого просторів,внесення сумнівів,заміну ознак безпеки,суверенності, державності та віри людей у справедливість і державний розум. Думається,що за цією госпожою стоять інші впливові ворожі особи,які почали новий етап наступу на патріотичний дух українців. Лікування одне: зміна недержавності на державність. Іначе скоро ми не те що пенсій не отримаємо,а і взагалі гарантій нам не буде,бо вже відсутні самі ознаки Державності і Безпеки. По простому: насувається Анархія,Махновщина! Ну,а як відомо,Махно по первам служив Москві,за що і отримав першим орден від Леніна...за розвал відновленої тоді незалежності і державності України.І це факт.
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Реванш. Нага влада задовільняє фуйлові хотєлки.
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Тебе друзья привет передают с Алфы Центавры.
ФБ
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Ну и комментарии. Имейте хоть уважение перед украинским режиссером с таким списком наград.
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Предыдущий президент рассказывал, что он так все перестроил от веры, армии, языка до судов, законов, медицины, образования и т.д. что откат назад физически невозможен. ( Врал наверное)
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Такая тема просто так, на голом месте, не раздувается. Люстрация, господин президент, это не "гасло", это жизнь. Украинцы хотят жить, сильно хотят, не доводите до очередных противостояний государство-гражданин. Гражданин, по украинской традиции, сменит власть. Вам поверили и очень надеемся, что не ошиблись. Ошибки, если не сказать сильнее, при назначении государственных руководителей (различных рангов), ставят под сомнение ваше желание перезагрузки всех ветвей власти. Есть Пискун - нет Пискуна, а но вот (из номера 95 квартала).
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Такая тема просто так, на голом месте, не раздувается. Люстрация, господин президент, это не "гасло", это жизнь. Украинцы хотят жить, сильно хотят, не доводите до очередных противостояний государство-гражданин. Гражданин, по украинской традиции, сменит власть. Вам поверили и очень надеемся, что не ошиблись. Ошибки, если не сказать сильнее, при назначении государственных руководителей (различных рангов), ставят под сомнение ваше желание перезагрузки всех ветвей власти. Есть Пискун - нет Пискуна, а но вот (из номера 95 квартала).
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Сенцов молодец. Один из немногих, кто не молчит. Это какой-то откровенный сюр.
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Це не реванш . Це окупація . Народ сам вибрав .
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запізнився він трохи - реванш відбувся одразу , ще в березні 2014 ...
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Почему и зачем. Как вариант - доверять этой власти нельзя. Владимиру Александровичу все таки надо начать люстрацию, чиновники подставляли и будут подставлять, т.к. другого выхода у них просто нет, ведь если сегодня они не переведут "стрелки" то завтра могут прийти и к ним. Система внутренней безопасности государственной власти работает против президента, а выводов пока нет. Уже срезал потенциальных помощников, а мог бы и уцепится, раскрутить клубочек до конца, ведь этими ниточками ему плетет веревочку.
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Реванш начался ещё год назад, когда вернулся "інвестор" (как говорят шлюхи с 1+1) гражданин Ізраиля, и вернул в Украину портнова, гарантировав при этом ему 100% безопасность.
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