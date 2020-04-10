 Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Наша боротьба з коронавірусом триває. Упродовж тижня наші літаки доставляють із Китаю і Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні і на вихідних. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тис. багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня.

Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо зміни державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19 і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще - надання грошової допомоги сім'ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 млрд гривень буде направлено нашим пенсіонерам", - повідомив президент.

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Зеленський підкреслив, що пріоритетом залишається і проєкт "Велике будівництво". Він стимулюватиме розвиток економіки і створить в Україні тисячі нових робочих місць.

Президент також висловив підтримку вчителям із проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

"Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків і школярів. Помилитися - не страшно. Страшно - за все своє життя не створити нічого. Страшно - це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священним обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", - сказав Зеленський.