 Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Наша боротьба з коронавірусом триває. Упродовж тижня наші літаки доставляють із Китаю і Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні і на вихідних. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тис. багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня.
Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо зміни державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19 і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще - надання грошової допомоги сім'ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 млрд гривень буде направлено нашим пенсіонерам", - повідомив президент.
Зеленський підкреслив, що пріоритетом залишається і проєкт "Велике будівництво". Він стимулюватиме розвиток економіки і створить в Україні тисячі нових робочих місць.
Президент також висловив підтримку вчителям із проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".
"Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків і школярів. Помилитися - не страшно. Страшно - за все своє життя не створити нічого. Страшно - це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священним обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", - сказав Зеленський.
Ну, сейчас высрет мендельша, типа купил на пару тысяч гривень что-то...
Дебилы, *****!
и в связи с обосратием Кацапии по нефти, скорее всего, не прокацапская.
"Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/v3188280
Кому - что, а этому только про коронавирус трепаться!
Дайте ему уже эту корону хоть кто-то!!!!
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вот она сотка!
на 01.01.2020 - 11,3 млн пенсов т.е по 2 655, 00 на нос... да???
карманы пришили?
и все же...
быть нищим в молодости - тяжело
быть нищим в старости - смертельно!
а вообще... есть такие которым и в старости помощь не нужна - они бодры и оптимисты, а есть и молодые - нытики и неумехи, лентяи и захребетники...так что для полемики есть место)))
Они как раз меньше остальных нуждаются в материальной помощи в карантин. Так как сидят дома и расходы у них меньше чем обычно.
Больше всего материально пострадали предприниматели, чей бизнес по-сути закрыт на карантин. Миллионы людей остались без средств к существованию.
Еще миллионы жили с заработков за границей. Им то что делать?
Врачей поддержи, баран!
Кроме пенсионеров никто не люди?
Четверть страны не работает , четверть в отпусках за свой счет, четверть пенсионеры, четверть бюджетники, которые работают но ничего не производят, в том числе клоун с прислугой урода
Другое дело, что из бюджета она стала в свой фонд получать меньше. Но это уже другая история.
хватит врать!
Президент был избран для честной работы, а не для перереза6ия ленточек и организации фондов имени себя
Самый большой мировой обещюн!
что для них изменилось? пенсию перестали платить или что?
они и так дома сидели.
это работающие люди все потеряли, зп нет.
по-моему, это именно работающим людям и детям помогать надо, т.к. пострадали именно они.