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 Політика України
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 Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський. ВIДЕО

У традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що робить влада для боротьби з COVID-19 в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Наша боротьба з коронавірусом триває. Упродовж тижня наші літаки доставляють із Китаю і Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні і на вихідних. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тис. багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня.

Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо зміни державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19 і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще - надання грошової допомоги сім'ям лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 млрд гривень буде направлено нашим пенсіонерам", - повідомив президент.

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Зеленський підкреслив, що пріоритетом залишається і проєкт "Велике будівництво". Він стимулюватиме розвиток економіки і створить в Україні тисячі нових робочих місць.

Президент також висловив підтримку вчителям із проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".

"Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків і школярів. Помилитися - не страшно. Страшно - за все своє життя не створити нічого. Страшно - це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священним обов'язком написати гидоту на адресу українських вчителів", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188280
 
 
 Топ коментарі
 
Офис Зеленского прислал в качестве помощи больницам Одесской области 100 тысяч листовок по профилактике коронавируса.
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Это ещё нужно уметь так за 10 месяцев угробить экономику и так укрепить коррупцию.
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Офис Зеленского прислал в качестве помощи больницам Одесской области 100 тысяч листовок по профилактике коронавируса.
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Та кто бы сомневался Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4806
Ну, сейчас высрет мендельша, типа купил на пару тысяч гривень что-то...
Дебилы, *****!
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зато вова помог италии врачами ведь у него там домик))
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Спочатку змініть бюджет, не набридло ділити те, чого немає.
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так ясно шо - диктатура.

и в связи с обосратием Кацапии по нефти, скорее всего, не прокацапская.
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А цей спіч-перл блазня помітили? Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6259
"Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/v3188280
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Вот сволочь, этот малорос.
Кому - что, а этому только про коронавирус трепаться!
Дайте ему уже эту корону хоть кто-то!!!!
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Coronavirus Cases:
1,638,216
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Deaths:
100,090
Recovered:

369,017
вот она сотка!
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это бабло надо сейчас вкладвать в бизнес и производство что бы создавать рабочие места а не палить хер знае на что, тупанутая власть, продавать землю и кредиты брать это намного проще
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скоко-скоко пенсионерам? 30 млрд ?
на 01.01.2020 - 11,3 млн пенсов т.е по 2 655, 00 на нос... да???
карманы пришили?
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пенсов больше чем работающих,будущий електорат готовят поэтому деньги и выбрасывают проедать)) в нормальных странах думают о кормильцах =бизнесе и их налогах,их нужно основательно поддерживать при таком скудном бюджете))
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согласен...чтоб помогать старикам молодые должны работать, платить налоги и просто иметь возможность помогать немощным и больным.. а значит работа, бизнес, рынок услуг и сельхоз. продукции (как и помощь аграриям - весна не будет вечной.. надо пахать-сеять)
и все же...
быть нищим в молодости - тяжело
быть нищим в старости - смертельно!
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первая часть- согласна)) во второй можно полемизировать что такое нищий для молодежи и какие старики умирают с голоду т.к. потребности разные)))
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вторая часть - классика из прошлого века))) ( с ней не поспоришь! )))) но можно оспорить)))
а вообще... есть такие которым и в старости помощь не нужна - они бодры и оптимисты, а есть и молодые - нытики и неумехи, лентяи и захребетники...так что для полемики есть место)))
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Это ещё нужно уметь так за 10 месяцев угробить экономику и так укрепить коррупцию.
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Зедараст розраховує, що його пенси врятують?
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Выглядит как попытка купить пенсионеров.

Они как раз меньше остальных нуждаются в материальной помощи в карантин. Так как сидят дома и расходы у них меньше чем обычно.
Больше всего материально пострадали предприниматели, чей бизнес по-сути закрыт на карантин. Миллионы людей остались без средств к существованию.
Еще миллионы жили с заработков за границей. Им то что делать?
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Замість того, щоб підтримати підприємців, які платять податки, щоб потім було щось платити пенсіонерам, воно собі рейтинг за рахунок виплат намагається підняти.
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Зебил, поддерживать надо сейчас тех, кто потерял работу! Что от той тысячи гривен пенсионерам? Вовочка хочет подтянуть свой просевший рейтинг за счет пенсионеров?
Врачей поддержи, баран!
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Кому 1000 грн. помогли в нашей стране удержаться у власти Никому
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Зеленский, а что будем делать с Эрмаком, почему молчим!?
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За твоїми обіцянками і епідемія закінчиться. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8740
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Ужас, это безумие.
Кроме пенсионеров никто не люди?
Четверть страны не работает , четверть в отпусках за свой счет, четверть пенсионеры, четверть бюджетники, которые работают но ничего не производят, в том числе клоун с прислугой урода
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Не можу зрозуміти приколів з пенсіонерами, що в їх житті помінялось зараз, пенсія як була так і ж, а ось про молодь що втратила заробіток і має дітей на утриманні дбати будуть?
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долларовый миллионер владимир зеленский внес в фонд борьбы с коронавирусом 0,00 грн. поэтому грабить с друганами короновирусный общак будет безбожно.
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А сколько потратил Порошенко? То что покупает фонд его жены не в счет, этот фонд финансируется с бюджета.
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С бюджета финансируется фонд президента. Ни Порох ни его дена им не рулят
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Не ври. Жена Пороха как рулила своим фондом, так и рулит.
Другое дело, что из бюджета она стала в свой фонд получать меньше. Но это уже другая история.
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16 грудня 2019 року М. Порошенко написала заяву про звільнення з посади голови УКФ

хватит врать!
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То ли дело ахметов, новинский, медведчук - меценаты шлют маски и костюмы, тесты и ивл - бесконечно сообщают об этом на своих каналах! А откуда ж деньги они взяли? Да все там же! Грабили Украину все 30 лет беспрестанно, пилили бюджет и отжимали у государства предприятия на шару, доили и продолжают доить наши недра.
Президент был избран для честной работы, а не для перереза6ия ленточек и организации фондов имени себя
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ну так фигли твой президент ничего не делает, обладая все полнотой власти?
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"Борець"! Хочь раз зараз кваліфікованого лікара послухай. Зупинись. Не роби проблем, щоб їх переборювати. А краще йди геть, бо буде підсрачник.
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Хочеш предложить лечение COVID подорожником?...дык он исчо ни вырос
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Дык, нет. Хотя бы разок послушать Комаровского, который что такое эпидемия, что такое карантин, и прочее поясняет. А он 20лет в инфекционке проработал. И, кстати, тоже как и я не знает такого способа лечения чего-то как карантин или деньги. Все больше к медицинским протоколам склоняется.
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Зачем пенсионеров поддерживать, они потеряли работу? Или выборы заставляют постоянно заботится о электорате.
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Пенсы могут быть самым большим его лохторатом и поэтому Зебил будет обещать много и часто!
Самый большой мировой обещюн!
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Когда Петя сидеть будет? Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6476 в тюрьме нифатает рабочих рук Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2132
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Да, Зеленский так и не посадил ни Петю, ни Свинарчуков. Поэтому и теряет поддержкку народа.
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Идиотина, их надо поддерживать даже не сегодня, а вчера. И вне зависимости от коронавируса. Хватит этой саморекламы. Займись реальным пересмотром того, что вы за этот карантин натворили и дай задний ход большинству твоих нелепых телодвижений, мудозвон.
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называется: расставим своих людей на основные места и хором сдадим страну Путину

Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1692 Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9879
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а в чем смысл помощи пенсионерам?
что для них изменилось? пенсию перестали платить или что?
они и так дома сидели.
это работающие люди все потеряли, зп нет.
по-моему, это именно работающим людям и детям помогать надо, т.к. пострадали именно они.
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кацап. так ти сроду не робив..за що тобі гроші..все рівно пропьеш..
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та никак он не понял, понималка не выросла.
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прекрасные речевые обороты "за що тобі гроші" і "все рівно пропьеш" (пропьэш, мля Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9731) выдает в тебе набутылочника Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 млрд гривень, 30 млрд з нього направимо на підтримку пенсіонерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5813
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Геббельс, ад ему в печенку, был относительно честным человеком. Ну, против зё, почти честным
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я навіть знаю, що то за пенсіонер бородатий
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"30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский." - 2 727,27 грн. на каждого пенсионера. по 1 000 грн. возможно раздадут, а остальное украдут и спрячут в офшорах.
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30 млрд на 10 млн, ...это будет... это будет ... Нет. нам та не жить...
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У пенсионеров в связи с коронавирусом упали пенсии? Нет, сколько платили - столько и платят. Помогать нужно предпринимателям, чей бизнес сильно просел в связи с введением карантина.
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Предпринимателям помогать бесполезно - они понимают кто такой вовочка! А вот пенсы будут в эйфории от шарового бабла!
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а на развитие малого бизнеса дали аж 2 ярда и то так что денег люди не берут.
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Этот мудак сам может хоть 3 слова сказать? Постоянно читает с готового, похоже, что реально кретин безмозглый.
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Да действтельно по от правительства ЗЕ просто неоценимая.Два часа назад выбирал его пенсию,так уж проинлексвали ее из длпрлатами,допомоги,аж на 80 гивен.А в банкомате минимальная сумма снятия 100 гривен.
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Из помощи пенсионерам--маски продали,цены подняли,по квартирам пенсионеров арестовали без права выхода. Все к чему не прикасается царь-Мидарас,все в дербмо превращает.
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