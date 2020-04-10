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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (164) Слуга народу (789) Качура (40)

 У нас є сильні кандидати в мери Харкова, Одеси, Львова і Дніпра. Десь ми будемо перемагати, десь займатимемо друге-третє місце, - "слуга народу" Качура

У партії "Слуга народу" допускають, що мери деяких міст на майбутніх місцевих виборах балотуватимуться від цієї політичної сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів народний депутат Олександр Качура.

"Ми будемо приймати рішення залежно від ситуації в кожному окремому регіоні. Я не виключаю того, що хтось із діючих мерів", які поки що не є членами нашої партії, балотуватиметься від "Слуги народу. Якщо вони не замішані у жодних скандалах, за ними немає жодного негативу, можливо, вони слідуватимуть тому образу кандидатів, який ми бачимо", - зазначив Олександр Качура.

"Мер без депутатського корпусу і секретаря ради - англійська королева, вибачте. Якщо виграють мери-самовисуванці, ми будемо з ними співпрацювати в будь-якому випадку. Це легітимно обрана влада. Моє бачення, що ми повинні висувати сильних кандидатів у кожному населеному пункті... Якщо людина справді вірить у свою перемогу, хороший фахівець, ми підтримаємо такого кандидата, якщо він сильний і виявив бажання конкурувати з мером, який перебуває на своїй посаді хоч і15 років", - додав також нардеп.

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При цьому він висловив упевненість, що "Слузі народу" за результатами виборів вдасться зібрати більшість у місцевих радах.

"Десь ми будемо перемагати, займатимемо друге-третє місце. Тут на перший план виходять все-таки персоналії, а не партія. Тут абсолютно інший порядок денний і виборча кампанія. ... Ми створимо в будь-якому випадку в тій чи іншій раді конструктивну більшість для того, щоб ухвалювати необхідні цій територіальній громаді рішення. Незалежно від того, яка буде політична сила. Тому що на місцевому рівні політизація мінімальна. Тут раціональний порядок денний. Люди справи. Вони будують лавочки на окрузі, встановлюють урни. Це робота не політика, а господарника", - резюмував Качура.

Водночас, він вважає, що у партії є сильні кандидати в мери Харкова, Одеси, Львова і Дніпра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188279
 
 
 Топ коментарі
 
Он чувак неоднозначный, но не полный же дебил )))
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Надо быть полным идиотом,что бы расчитывать на светлое булующее свящавшись с обосра*шимися во всем зебиоами
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Он чувак неоднозначный, но не полный же дебил )))
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133133 - раньше тоже так думал....

даже думал что он патриот....
НО посмотрел несколько ТВ передач с Львова - вата, ватой без принципов этот Садовой...
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не знаю....
у нас если ты просто не явный сумасшедший, то простые дыбилы тебя избирают презиком...
а если просто дурак, то попасть в мэры раз плюнуть - лишь бы по ТВ часто показывали..
Поэтому вопрос сложный...
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Его "24 канал" уже месяца три зеленою задницу вылизывает.
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Он и раньше был с гнильцой, не весь контент, конечно, но все же.
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Качура - портновское чмо. Вся гниль повылезала наружу. Зельц, похоже, уже вообще мало что контролирует. Наезд на Чорновол дорого ему обойдется.
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ага...
удается как то этому Садовому везде пролезть без мыла...
Вернется Янык - он снова будет мэром....
путин оккупирует и Садовой снова мэр.. - будет сотрудничать с НКВД...
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Парі на 100Є! Але де там! Ви "чесні" словом, а на ділі хамовато відігризнетесь і програне не віддасьте!
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таких практично уже немає - це як би повязку на лобі - " Я зЄ Ідіот" Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 2272
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пару % завжди найдеться - це як "похибка" - даунбасія цьому доказ
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Меров Киева и Черновцов выдвигайте - очень достойные слуги.
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Чернівецький не піде, він алкоголік а не ідіот.
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А Кличко - з точністю до навпаки.
Піде, значить.
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Не можу давати оцінку Кличку, я не киянин.
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Кличко в мери піде, а от партія в нього своя. Він вже наче почав її відроджувати
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Я би тоді сказав так - ти тоді " алкоголіків" не бачив Реально ... У нього "цукор" із самого дитинства
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Та я його знаю з дитинства, діти дружили колись, любе він цю справу.
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Хоча до нього більше питань по його постійним подорожам.
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І я його знаю- особисто , так само як і покійного - Царство йому небесне, його Батька - Павла... Гарна була Людина - хоча і із " міському партії" (такі часи були) прийняв МіскВиконком - но "хапугою" не був ніколи ...
Відности алкоголю - то я як у анекдоті - якщо ні , то або хворий, або сволота...
Но він не "алкаш" - це реально
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невже такі "камікадзе" знайдуться - вы себе льстите "слуги" гребаные...
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Надо быть полным идиотом,что бы расчитывать на светлое булующее свящавшись с обосра*шимися во всем зебиоами
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Вы хотели написать "ЗЕмбрионами"!. Ох, уж этот Т9))))
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Зебилами.Но так тоже хорошо-смесь зеленых о рыгионав-ЗЕМБРИОНЫ
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Ужгородський Богдан Андріїв точно буде "слугою", бо теска Богдана Андрія)))
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Размечтался!) К тому времени врядли кто то вменяемый захочет обмазаться в зеленом?) Аферисты и неучи разваливают страну!!!
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Да идти теперь от вашей дерьмобратии подобно политической смерти))) размечтался идиот
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Ну Гепа и Труханов понятно, а кто еще?
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"Я не исключаю того, что кто-то из действующих мэров будет баллотироваться от "Слуги народа", которые пока что не являются членами нашей партии. "Источник: https://censor.net.ua/n3188279
А мэры об этом знают? Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 3030 Интересно, кто из них решиться вымазаться в зеленом дерьме
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"Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа". Вони самогубці?
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Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура

так і буде.. Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 1510
поясню чому.

деяким реальним кандидатам вигідно буде мати серед суперників 'слугу'..
точно не виграє,але голоси у інших відтягне... Некоторые из действующих мэров городов пойдут на местные выборы от "Слуги народа", - Качура - Цензор.НЕТ 1638
тому будуть розказувати 'слугам'про їх майже перемогу))
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Тот кто пойдет под флагом ЗЕ, или идиот.. Или, идиот)))
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ой не факт, что приСлуги каломойши дотянут до след выборов. особенно если будет дефолт.
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..таких як Садовый в Укнаїні дуже багато,наприклад, мер НовоЇ Каховки. 15 років сидить в кріслі...і дуже хоче залишитись в ньому.
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Ха-ха-ха. Ніхто з мерів від Слуги народу на вибори не піде. Це буде означати 100% провал.
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К осени,за принадлежность к СН-пи....ть будут.😁
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да идите вы нахрен зебики долбанные...развели цирк....в топку.
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Ещё в Луцке есть слуга Коломойского, Игор Палица.
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Когда палица был в Одессе вата моментально получала по зубам )))
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Ну и Беня когда то типа помогал армии.
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Дурний думкою багатіє! А взагалі не здивуюсь, після торішніх виборів, цей нарід не передбачений, зебілів забагацько
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Оооо я нашел замену нашему одесскому Трухе...Это Сергей Кивалов ...его надо срочно в Зе команду ))))
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Якщо садік буде висуватися від слуг чорта, то пролетить ще швидше, ніж від самопомочі.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, вілкули, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
зебіл не зрадник...зеБіл просто клоун і блазень, політичний НУЛЬ...і 73% від всіх виборців України (а це приблизно 5 млн. людей) зараз в цьому переконуються...і, надіюсь, зроблять висновки...
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ттипа "слуга народа" це повний провал,
вони свій шанс втратили і йдуть лісом у ростов..
як і петя..
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Телефонували з опитуванням. В Дніпрі, в мери - Бужанького хочуть виставляти.
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Слуги у Львові не переможуть . Це шляхетне місто .
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Ага: Добкін,Рабіновіч,Герман і КАламойскій (Харків,Одеса,Львів,Дніпро). Всьо, на Київ кандідата нема.
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Гнида зелена надіється на перемогу у Львові?
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