 У нас є сильні кандидати в мери Харкова, Одеси, Львова і Дніпра. Десь ми будемо перемагати, десь займатимемо друге-третє місце, - "слуга народу" Качура

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів народний депутат Олександр Качура.

"Ми будемо приймати рішення залежно від ситуації в кожному окремому регіоні. Я не виключаю того, що хтось із діючих мерів", які поки що не є членами нашої партії, балотуватиметься від "Слуги народу. Якщо вони не замішані у жодних скандалах, за ними немає жодного негативу, можливо, вони слідуватимуть тому образу кандидатів, який ми бачимо", - зазначив Олександр Качура.

"Мер без депутатського корпусу і секретаря ради - англійська королева, вибачте. Якщо виграють мери-самовисуванці, ми будемо з ними співпрацювати в будь-якому випадку. Це легітимно обрана влада. Моє бачення, що ми повинні висувати сильних кандидатів у кожному населеному пункті... Якщо людина справді вірить у свою перемогу, хороший фахівець, ми підтримаємо такого кандидата, якщо він сильний і виявив бажання конкурувати з мером, який перебуває на своїй посаді хоч і15 років", - додав також нардеп.

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При цьому він висловив упевненість, що "Слузі народу" за результатами виборів вдасться зібрати більшість у місцевих радах.

"Десь ми будемо перемагати, займатимемо друге-третє місце. Тут на перший план виходять все-таки персоналії, а не партія. Тут абсолютно інший порядок денний і виборча кампанія. ... Ми створимо в будь-якому випадку в тій чи іншій раді конструктивну більшість для того, щоб ухвалювати необхідні цій територіальній громаді рішення. Незалежно від того, яка буде політична сила. Тому що на місцевому рівні політизація мінімальна. Тут раціональний порядок денний. Люди справи. Вони будують лавочки на окрузі, встановлюють урни. Це робота не політика, а господарника", - резюмував Качура.

Водночас, він вважає, що у партії є сильні кандидати в мери Харкова, Одеси, Львова і Дніпра.

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