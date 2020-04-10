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 Події, Здоров'я
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 У Чернівецькій області померло 2 пацієнтів, у яких діагностували COVID-19, - ОДА

10 квітня в медичних установах Буковини померло ще двоє пацієнтів, у яких діагностували коронавірусну інфекцію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

66-річна мешканка села Тереблече, що в Глибоцькому районі, захворіла 26 березня. 4 квітня стан жінки погіршився, її госпіталізували в реанімаційне відділення Глибоцької центральної районної лікарні. Швидкий тест на COVID-19 виявився позитивним. У хворої була двостороння нижньодолева бронхопневмонія і стенокардія. 9 квітня діагноз "коронавірус" підтвердили лабораторно. 10 квітня хвора померла.

У Путильській центральній районній лікарні помер 78-річний чоловік. Він потрапив до медичного закладу 8 квітня, був на кисневої дотації. Швидкий тест на COVID-19 показав позитивний результат. Чоловік мав онкологічне захворювання і нещодавно переніс операцію. Його аналізи з лабораторного центру про наявність чи відсутність коронавірусу ще чекають.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188275
 
 
 Топ коментарі
 
Если описанное в этой статье правда, то смертность будет очень высокой...
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Ну як - 26-го -03 по 04-04 те дома - ВСІМ пофуй....- ну а потім по - протоколу....- і ніякої відповідальності, чи чогось іншого
А лічити хоть намагались - хоч як - і чому не з 26-го якщо і "пневмонія" та "стенокардія" Маемо те що "будували - всі разом...
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Ну онко цей вірус ловит чітко, а от жінка могла б ще пожити, стенокардія це таке.
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Це відносно молоді люди, їх ще можна було врятувати!
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Если описанное в этой статье правда, то смертность будет очень высокой...
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а представьте шо делается в районах...
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Ну онко цей вірус ловит чітко, а от жінка могла б ще пожити, стенокардія це таке.
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У больной была двусторонняя нижнедолевая бронхопневмония и стенокардия. Источник: https://censor.net.ua/n3188275
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Звісно що пневмонія, вона ж не в кардіо лежала.
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"Серце" це завжди проблема ...- просто списувати "свою " безпорадність наша "медицина" буде легко та просто - на все тільки не на...
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Стенокардія в 66 років у кожного другого.
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Ну як - 26-го -03 по 04-04 те дома - ВСІМ пофуй....- ну а потім по - протоколу....- і ніякої відповідальності, чи чогось іншого
А лічити хоть намагались - хоч як - і чому не з 26-го якщо і "пневмонія" та "стенокардія" Маемо те що "будували - всі разом...
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а чем их лечить , если нихяу лекарств нету в больницах...
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Гірка провда тому, як виявляють і лікують народ в далеких селах і містечках, а не в стольному граді Києві, сумно, як люди помирають і влада кожного дня звітує і обіцяє, як все добре і все є.
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Он вище в Бостууги почитайте, як лікують в Києві.
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Нужно простовсемпереболетьивыработатьобщийимунитет, ето просто насморк, как нам тут рассказывают некоторые.
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Там 2 штампа- природний и искуственно вырощенный гибрид- короновируса и бактерии Синти. Если у тебя нет хронических заболеваний, которые ослабивают иммуную систему ты переболеешь природним вирусом га раз - два! Ты можешь даже это не почувствовать, просто переходив на ногах.
Другое дело- онко больные, у которых вместе с химиотерапией уничтожена вся Иммуная система!!!! А если подхыатишь вирус #2, гибрид Синти и Короновируса- то тебе ничего не поможет, Синти- синтетическая неживая бактерия, выращенная искусственно для уничтожения нефтянных пятен! Весь вопрос, какая тварь генетически модифицировала коронную вирусную инфекцию , сделав универсальный гибрид, который попадает как через слизистую, так и через открытые раны и пищевой трак, при том, что ее не берут никакие антибиотики! Она просто за четыре дня, через встроенную цепочку РНК бактерии тупо сжирает организм изнутри, а особенно легкие!
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скончался 78-летний мужчина, дай Бог дожить еще
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