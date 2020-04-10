 У Чернівецькій області померло 2 пацієнтів, у яких діагностували COVID-19, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
66-річна мешканка села Тереблече, що в Глибоцькому районі, захворіла 26 березня. 4 квітня стан жінки погіршився, її госпіталізували в реанімаційне відділення Глибоцької центральної районної лікарні. Швидкий тест на COVID-19 виявився позитивним. У хворої була двостороння нижньодолева бронхопневмонія і стенокардія. 9 квітня діагноз "коронавірус" підтвердили лабораторно. 10 квітня хвора померла.
У Путильській центральній районній лікарні помер 78-річний чоловік. Він потрапив до медичного закладу 8 квітня, був на кисневої дотації. Швидкий тест на COVID-19 показав позитивний результат. Чоловік мав онкологічне захворювання і нещодавно переніс операцію. Його аналізи з лабораторного центру про наявність чи відсутність коронавірусу ще чекають.
А лічити хоть намагались - хоч як - і чому не з 26-го якщо і "пневмонія" та "стенокардія" Маемо те що "будували - всі разом...
Другое дело- онко больные, у которых вместе с химиотерапией уничтожена вся Иммуная система!!!! А если подхыатишь вирус #2, гибрид Синти и Короновируса- то тебе ничего не поможет, Синти- синтетическая неживая бактерия, выращенная искусственно для уничтожения нефтянных пятен! Весь вопрос, какая тварь генетически модифицировала коронную вирусную инфекцию , сделав универсальный гибрид, который попадает как через слизистую, так и через открытые раны и пищевой трак, при том, что ее не берут никакие антибиотики! Она просто за четыре дня, через встроенную цепочку РНК бактерии тупо сжирает организм изнутри, а особенно легкие!