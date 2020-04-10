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 Політика України
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Все про:ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) ДБР (995)

 Шкіряк підтримав Чорновол: "Бібіков! Я теж був на Майдані! Приходь і за мною!"

Радник глави МВС Зорян Шкіряк виступив проти кримінального переслідування екснардепа, журналіста-розслідувача Тетяни Чорновол.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шкіряк заявив: "Бібіков! Я теж був на Майдані!! Приходь і за мною, чекаю! Тетяно, тримайся! Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

Шкіряк підтримав Чорновол: Бібіков! Я теж був на Майдані! Приходь і за мною! 01

Нагадаємо, 10 квітня екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188274
 
   
 Топ коментарі
 
Шкиряк залишився людиною, а не зебілом.
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преЗЕдент в это время кацапов в саунах развлекал и на корпоративах у рыгов ногами дрыгал.
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Грядет раскол у власти ,а там и Зеле писец , не на тех он поставил
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а что за шалупень такая, бибиков?
чей холоп будет? неужто бубчки членограя?
ну нет инстинкта самосохранения у этой шалупени)))))
сегодня ты типа следователь,а завтра глядишь раз и

бибика сам подследственный)))))
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І прийдуть. Ну як такого олігофрена забути...
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Не, ну а када ищё приключится оказия засветиться обоим любителям катать бабцу на казённый счёт Зорину и Шкиряку?
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Якщо за Шкiряком прийдуть, чи буде Зорян мовчати?
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Чорновол мозок слідчому буде виїдати чайною ложкою чи китайськими палочками?
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Ну так если черт сказал, то и шкирят тут же 😷
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Довибирались. Лошари не соромно ? Невірю що 73 всі розумововідсталі. Мабуть соромно мягко гаваря.
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