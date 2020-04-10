 Поліція склала 4 тисячі протоколів за порушення карантину, - Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"В Україні від початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. У цей же час у Франції оштрафовано близько 500 000 громадян, а в Іспанії - 400 000. Більшість українців дотримується карантину", - сказав Геращенко.

За словами заступника міністра МВС, люди почали дбати про себе, оточення, усвідомлювати, що найкращий спосіб боротьби з COVID-19 - карантин та обмеження соціальних контактів.

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Геращенко зазначив, що злочинність знизилася на 25-30%.

"Ми думаємо, що це пов'язано з тим, що злочинці теж люди і хочуть зберегти своє здоров'я. Зараз не працюють кафе, ресторани і дискотеки, тому менше конфліктів, викликаних алкогольним сп'янінням. Зниження квартирних крадіжок, оскільки люди сидять вдома. Сподіваємося, що в травні Україні вдасться вийти з карантину, а нам - утримати рівень злочинності під контролем", - зазначив він.