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 Суспільство
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 Поліція склала 4 тисячі протоколів за порушення карантину, - Геращенко

Від початку карантину правоохоронці склали 4000 адміністративних протоколів на громадян, які не дотримуються режиму обмежень.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"В Україні від початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. У цей же час у Франції оштрафовано близько 500 000 громадян, а в Іспанії - 400 000. Більшість українців дотримується карантину", - сказав Геращенко.

За словами заступника міністра МВС, люди почали дбати про себе, оточення, усвідомлювати, що найкращий спосіб боротьби з COVID-19 - карантин та обмеження соціальних контактів.

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Геращенко зазначив, що злочинність знизилася на 25-30%.

"Ми думаємо, що це пов'язано з тим, що злочинці теж люди і хочуть зберегти своє здоров'я. Зараз не працюють кафе, ресторани і дискотеки, тому менше конфліктів, викликаних алкогольним сп'янінням. Зниження квартирних крадіжок, оскільки люди сидять вдома. Сподіваємося, що в травні Україні вдасться вийти з карантину, а нам - утримати рівень злочинності під контролем", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188272
 
   
 Топ коментарі
 
4 тисячі незаконних протоколів оформила поліція авакова! Авакова у відставку, за попрання Конституції України, за виконання злочинних наказів та антиконституційних рішень влади!
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Пандемия коронавируса породила тоталитаризм во всём мире.
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4 тисячі незаконних протоколів оформила поліція авакова! Авакова у відставку, за попрання Конституції України, за виконання злочинних наказів та антиконституційних рішень влади!
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Геращенко з карантину вийде ще більш відкормленим. Вже порахував штрафи.
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Зато Зеля из карантина выйдет с полинялым рейтингом.А к осени вообще станет не легитимным.
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Что при совке,что при карантине всегда отличались мусора.Тут не параша,вам всегда прилетит ответа.Нужно служить а не прислуживать.Новый майдан не за горами,опять в парашу победите.
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Не доработали...надо бы и родственников усопших штрафовать, раз покойные от штрафа уклонились....все дыры в бюджете залатаем.
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Мафія Авакова в дії, реформи провалені,ментов наплодили більше ніж порушників країна перетворюється в расею
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Заставь дурака Богу молиться,так он лоб разобьет.Как говорил аваков-мусора не люди
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Что б вы на корупционеров так живенько составляли.
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А можно узнать, что там с делом Кулебы, тот, который в Чабанах аварию совершил. Геращенко несколько раз менял текст публикации, кто там виноват, интересно, судья тоже так поступил?
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Пандемия коронавируса породила тоталитаризм во всём мире.
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Нашей полиции много ума не надо, знать достаточно всего два "математических" действия - отнять и поделить.
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Др конца карантина будет столько протоколов, что судебные процессы затянутся до конца года и 3/4 из них полиция проиграет
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