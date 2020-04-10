 Уроки з Кремля. Як онлайн-уроки роблять з українських школярів юних путінців. ВIДЕО

Поки соцмережі гудуть про помилки вчителів на онлайн-заняттях, найгірше відбувається після їхнього завершення. Бо на медведчуківських каналах між онлайн-уроками підліткам запихають у голови альтернативну гібридну історію про поганий МВФ, клятих американців, а ще нацистів і маргіналів на Євромайдані та іншу російську пропаганду.
Чому влада не бачить нічого поганого в тому, що помічники російських пропагандистів влазять у голови українським дітям? Як вони заманюють дітей айфонами у "русский мир"? Та чи можна із цим щось зробити?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Це жарт такий?
Пропаганда - надміцна зброя, і чк-нквс-кгб-фсб використовується вже століття.
Неужели сразу это было кому-то непонятно ?
Но все они принадлежат Медведчуку или другим представителям ОБЗЖ
согласен, шо двумя из этих трёх управляет по факту патриот Украины Ермак,
а УНИАНом Беня.
ты слепой или дебил ?
Слів нема. Саме матюччя. Зебіли, починайте - "вот и хорошо! низкий поклон бубочке за восстановление союза! кончилось время нациков и бендер, тапеича наш русский мир - любо, братцы, любо! ржать, жрать, срать - а шо исьтьчо русскому чилавеку надоть?"
Ну вы сделали мой день!!
Еще и украинских полярников приплели...
Белые медведи в антарктике у украинских полярников
А пингвинов куда деть ? , в Африку?
НАЙСТРАШНІШИЙ УКРАЇНЕЦЬ! Або неказка про Кощія Безсмертного
это он при вас развернулся
и получил госзаказ на трансляцию кацапской пропаганды детям.
2. У кого он покупал каналы при Порохе ?
2. Дебил, я не спрашивал, какие каналы. Я спросил, у кого он их купил.
Если ты, даун, не знаешь, то в Украине, в отличие от твоей Кацапии, покупка телеканала не требует согласования с Президентом Украины.
Уже возник скандал в научных и преподавательских кругах, речь идет о кардинальном сокращении преподавания Украинского языка и литературы! Вот вам яркий пример наступления на Украинский язык, на нашу историю, традиции и культуру! Эти онлайн уроки, выкупленные вражескими пропагандистскими телеканалами Медведчука - часть общего плана по тотальному наступлению на все Украинское!
А не вигнав, бо він свій вдоску, як і олігарх фірташ, до якого на стрілку він їздив в Австрію. Тому не сидять і інші бариги, бо комусь пізніше треба буде і петю садити. Саме краще, коли дохнуть патріоти та недолугі, які вважають, що Майдан, це Революція Гідності, яких потім можна застрелити чи посадити, або купити на службу. Правда, Цензор.Нет? 23 роки брехні і грабунку. Болить, курва....
гнилой жидовский клоун уже давно продался кацапам.