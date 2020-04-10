 Від початку доби 10 квітня ворог 10 разів порушив перемир'я, одного нашого воїна поранено, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв наші позиції поблизу Опитного, Красногорівки й Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Застосовуючи чергові вогневі засоби, українські захисники жорстко придушили вогневу активність окупантів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили шість обстрілів із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а захисників Новоолександрівки ворог двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

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З напрямку населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го і десять - 82-го калібру, а також вели вогонь із гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поряд з Новотошківським, випустивши вісім мін.

Вдень біля Кримського ворог упродовж півгодини вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сьогодні, в результаті ворожих обстрілів, отримав поранення один з військовослужбовців Об'єднаних сил.

На такі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Відчувши на собі рішучість наших воїнів, окупанти припинили будь-яку активність. Втрати противника уточнюються".