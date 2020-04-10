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 Економіка
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Все про:НБУ (677) продукти (216) ціни (275)

 Ціни на продукти не ростуть вже тиждень, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

За останній тиждень ціни на продукти в Україні перестали рости, а на овочі навіть знизилися.

Про це йдеться в економічному огляді Національного банку, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень в середньому ціни на продукти харчування припинили рости, а на деякі з них, в тому числі на овочі - знизилися. Ослаблення ажіотажу сприяло уповільненню зростання цін на гречку та інші крупи", - сказано в документі.

В НБУ привели дані моніторингу, згідно з яким ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за тиждень з 3 по 9 квітня порівняно з попереднім тижнем сукупно не змінилися в ціні (подорожчання на 0%).

Ціни на хліб порівняно з минулим тижнем знизилися на 0,1%, на м'ясопродукти - на 0,1%, на кисломолочну продукцію - на 0,3% тощо.

Читайте також: Мережі супермаркетів знизять торгову націнку на продукти або повністю відмовляться від неї, - голова Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Гречана крупа за тиждень подорожчала на 0,3%, тоді як ячна, вівсяна крупи і пшоно подешевшали.

Також знизилися ціни на овочі борщового набору - всього на 1,6% порівняно з попереднім тижнем. Яблука подешевшали на 0,2%, банани - на 0,9%, проте продовжили дорожчати лимони (на 8% до попереднього тижня), що відображає вплив меншого врожаю в Туреччині і високий попит на них.

Моніторинг ґрунтується на онлайн-цінах у супермаркетах України.

В огляді наголошується, що ціни на ліки припинили зростання, паливо дешевшає, і це може бути пов'язано зі зміцненням національної грошової одиниці. Водночас ресторанні страви з доставкою дорожчають на тлі стійкого попиту.

Ціни на продукти не ростуть вже тиждень, - НБУ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Цены на хлеб по сравнению с прошлой неделей снизились на 0,1%, на мясопродукты - на 0,1%, на кисломолочную продукцию - на 0,3%, и так далее.

Гречневая крупа за неделю подорожала на 0,3%, тогда как ячневая, овсяная крупы и пшено подешевели.

Также снизились цены на овощи борщевого набора - всего на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Яблоки подешевели на 0,2%, бананы - на 0,9%, однако продолжили дорожать лимоны (на 8% к предыдущей неделе), что отражает влияние меньшего урожая в Турции и высокий спрос на них.

Ціни на продукти не ростуть вже тиждень, - НБУ 02

Также на Цензор.НЕТ: Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine

Мониторинг основан на онлайн-ценах в супермаркетах Украины.

В обзоре отмечается, что цены на лекарства прекратили рост, топливо дешевеет, и это может быть связано с укреплением национальной денежной единицы. В то же время ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса.


Ціни на продукти не ростуть вже тиждень, - НБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188265
 
 
 Топ коментарі
 
Кого ты пытаешься нае... наобмануть?
В своё время Наполеон сказал умный вЭщЪ. Точную формулировку не помню но суть такова, что он может обмануть много кого, но только не хозяйку, которая каждый день ходит на рынок.
Так вот был я вчера в "Сільпо" и сырники там подорожали. А ещё днём раньше мне гордо сказали, что в их отделе не дорожало ничего. Отака правда, малята! Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 6681
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Месяц назад всё подросло на 30-50+ %. Теперь откатилось на 0.3% Явная перемога.
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Гетьман Не Один 15.95%™

Пам'ятаєте минулого року, як ПП лінчували за ціну цибулі? сьогодні зайшов в два магазини ціна від 25 до 29 грн. і "всьо тіхо і міло", всі довольні і раді, поховалися медіахвойди і прод.патрулі, Міхорехворматори і інша нечисть.

Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 4486
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Катопля здорожчал трохи.. решта фігня.. може й переживемо
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Картошку брал в АТБ по 13 гр сегодня -- реально подешевела
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Хорошая картошка в АТБ? Мы не берем там овощи вообще. И в супермаркетах тоже. Мы брали по 13 гривен "американку" - привозили на бусе люди из села. Несмотря на то, что эта картошка очень хороша в любом виде, все-равно внутри попадается черная. В итоге. после чистки, стоимость увеличивается). но... ничего страшного в общем)Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 4710
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Сегодня брали реально хорошая . Неделю назад брали по 21 гр за кг то же хорошая !
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Не знаю, я картоплю не купляю, в мене своя, просто ціну бачив.
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Сподіваюся особисто тобі від цього легше стає. Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 809


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Та мені якось байдуже. Просто порівняй ціни місяць тому і зараз!
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Это юмор такой. Лук за месяц вырос В ТРИ РАЗА, картошка - в 2, чеснок - в 2, лимон - в 2. Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 417
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може порівняємо.. картопля -13, часник з лимоном то для баранів, шо думають, що вони їх спасуть,
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Не порядок. Завтра начнут, вас услышали.
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Месяц назад всё подросло на 30-50+ %. Теперь откатилось на 0.3% Явная перемога.
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Кого ты пытаешься нае... наобмануть?
В своё время Наполеон сказал умный вЭщЪ. Точную формулировку не помню но суть такова, что он может обмануть много кого, но только не хозяйку, которая каждый день ходит на рынок.
Так вот был я вчера в "Сільпо" и сырники там подорожали. А ещё днём раньше мне гордо сказали, что в их отделе не дорожало ничего. Отака правда, малята! Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 6681
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Та хз, може і смачні. Якщо я куплю сирники в Сільпо, мені дружина їх на голову наліпить.
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не знаю, как в Сельпо. Возможно, они мягкие и нежные, с привкусом ванилина... А вот в Велмарте - ужас! Ими можно гвозди забивать)) Предпочитаем сырники, одадьи, хачапури и блины... делать сами) Сырники - обязательно из домашнего творога, который сегодня на вес золота).
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До карантину від виробника можна було купити за 65 грн кг. Сьогодні в АТБ я купував по 45 грн 400 грамів.
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Творог? В прошлое воскресенье - 70 гривен за кило. Безумно вкусный! Можно кушать кусками, ничего не добавляя).
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до арахис жареный солёный у меня подорожал с 8 с копейкой до 9 с гаком. Отваливай!
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"За последнюю неделю цены на продукты в Украине перестали расти, а на овощи даже снизились."
Тот кто написал эту х..ю наверное не ходит в АТБ(или другие СМ)....рынки не работают-закрыты.
этим и пользуются торгаши..... Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 2977
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У АТБ сьогодні на деякі продукти були акції, що є у їхньому мобільному додатку.
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Гетьман Не Один 15.95%™

Пам'ятаєте минулого року, як ПП лінчували за ціну цибулі? сьогодні зайшов в два магазини ціна від 25 до 29 грн. і "всьо тіхо і міло", всі довольні і раді, поховалися медіахвойди і прод.патрулі, Міхорехворматори і інша нечисть.

Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 4486
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А ты тупеешь очень быстро.
Я рад, Украина очищается
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Дед, как на работу добираешься? А, умнеющий пэнсионэр-олигарх?
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Признание. Не нужно.
Я знал, что ты тупее всех тупых.
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Це про тебе. Подивися в дзеркало і побачиш свою хамську кацапську морду.
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У меня фамилия украинская, а вот ты посмотри в зеркало, в паспорт и пойми, ты отпрыск с мокшанских болот.
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Прізвище зараз нічого не говорить, а ще кацап не національність, а стан твоєї гнилої душі.
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Очень даже говорит, гены страшная вещь. Ты отпрыск кацапов и не верю я в твои душевные состояния.
Да, и видел я твои лайки сепарам, за которые ты потом извинялся и прочее видел, что говорит за тебя, что ты брехло и сторонник кацапни
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от вас?та не...пока только сортируем Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 7925.даем возможность каждому проявиться.
ты можешь в очереди не стоять-уже давно идентифицирован
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І будете жити у Румунії, а не в Чернівцях.
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ти не повіриш - вони як сьогоднішній "Короно"... Одне радуе - я від них не залежу - едине , як той казав - "За Державу "обідно"
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Ну так сколько же им расти , ценам этим Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 2679 ..? Они поднялись на 50 , а то и 100% и перестали расти . Шо ж им , каждый день расти , до бесконечности .? Когда то они и должны же были остановиться . Это мы сейчас и наблюдаем , но хиба от того полегчало . ?
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Эх-х , да ,, были времена Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 8649 ... А какой СУПЕРЗРАДИЩЕЙ тогда ( в 2017 г ) это казалось . Петро лично цены подымал , на цыбулю ,, ********** не даст соврать Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 455 ... !!

Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 6511 .
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Це де така ШАРА - де такий комунізм ... КОЛИСЬ був
В Чернівцях ціна БОРЩОВого сьогодні яу у Лондоні ...реально Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 1796
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Это данные за 2017 й год . Опубликованные кАналом Интер , а апреле того года . Цены на продукты не растут уже неделю, - НБУ - Цензор.НЕТ 3512 .
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Вы из Черновцов?) Шо там у Вас за мэр (Каспрук Олексій Павлович), что такое вытворяет с людьми? Или все с ним согласны?) Я серьезно.
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подивіться джерело "онлайн супермаркети"))))....ціни не підтверджені покупкой,на парканах також багато чого можна прочитати..
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Не знаю.
Картошку давно брал вообще.
В АТБ - то мусор в перемешку с гнилью, а не картошка.
А в варусе начали фасовать и хрен его поймёшь, что туда накидали.
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Кому ви ці байки травите.Уже нема куди рости бо вже виросли у кілька разів. Імбир 900!!! грн( було до 100 грн).,лимон 100 +(було до 30 грн), а в аптеках різні трав яні чаї лікувальні купив упаковку за 25 грн. через два дні уже ціна була 50 грн. І так можна продовжувати до безкінечності з цим списком. Є чим хвалитися зниження цін на 0.3% совісті у вас немає.
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молодці, головне у всьому бачити позитив. А коли ціну зростатимуть кожного тижня, а можливо і дня, десь о 10 ранку кожного дня можна буде казати так : ціна на картоплю залишається незмінною з 00:00
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Що в нас дійсно не росте ні тиждень,ні два,ні місяць,ні рік,так це пенсії і інші соц виплати.Вони залишились не змінними. Так треба писати.
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