 Ціни на продукти не ростуть вже тиждень, - НБУ. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в економічному огляді Національного банку, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній тиждень в середньому ціни на продукти харчування припинили рости, а на деякі з них, в тому числі на овочі - знизилися. Ослаблення ажіотажу сприяло уповільненню зростання цін на гречку та інші крупи", - сказано в документі.

В НБУ привели дані моніторингу, згідно з яким ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за тиждень з 3 по 9 квітня порівняно з попереднім тижнем сукупно не змінилися в ціні (подорожчання на 0%).

Ціни на хліб порівняно з минулим тижнем знизилися на 0,1%, на м'ясопродукти - на 0,1%, на кисломолочну продукцію - на 0,3% тощо.

Читайте також: Мережі супермаркетів знизять торгову націнку на продукти або повністю відмовляться від неї, - голова Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Гречана крупа за тиждень подорожчала на 0,3%, тоді як ячна, вівсяна крупи і пшоно подешевшали.

Також знизилися ціни на овочі борщового набору - всього на 1,6% порівняно з попереднім тижнем. Яблука подешевшали на 0,2%, банани - на 0,9%, проте продовжили дорожчати лимони (на 8% до попереднього тижня), що відображає вплив меншого врожаю в Туреччині і високий попит на них.

Моніторинг ґрунтується на онлайн-цінах у супермаркетах України.

В огляді наголошується, що ціни на ліки припинили зростання, паливо дешевшає, і це може бути пов'язано зі зміцненням національної грошової одиниці. Водночас ресторанні страви з доставкою дорожчають на тлі стійкого попиту.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Цены на хлеб по сравнению с прошлой неделей снизились на 0,1%, на мясопродукты - на 0,1%, на кисломолочную продукцию - на 0,3%, и так далее.

Гречневая крупа за неделю подорожала на 0,3%, тогда как ячневая, овсяная крупы и пшено подешевели.

Также снизились цены на овощи борщевого набора - всего на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. Яблоки подешевели на 0,2%, бананы - на 0,9%, однако продолжили дорожать лимоны (на 8% к предыдущей неделе), что отражает влияние меньшего урожая в Турции и высокий спрос на них.

Также на Цензор.НЕТ: Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine

Мониторинг основан на онлайн-ценах в супермаркетах Украины.

В обзоре отмечается, что цены на лекарства прекратили рост, топливо дешевеет, и это может быть связано с укреплением национальной денежной единицы. В то же время ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса.



