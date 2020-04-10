 Масове експрес-тестування у Львові допомогло виявити латентних хворих COVID-19, - Садовий

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми масово тестуємо людей, у нас є понад 25 000 експрес-тестів", - зазначив він.
Тестують водіїв трамваїв, тролейбусів, автобусів, соціальних працівників, медичних працівників, представників бізнесу, супермаркетів, касирів, повідомив львівської міський голова.
"Ми домовляємося з керівниками підприємств і організуємо виїзні робочі групи наших медиків, всіх оглядають і люди відразу здають експрес-тест", - сказав Садовий.
На запитання про неточність результатів тестів мер Львова зазначив: "Взагалі експрес-тести використовують коли вже є симптоми, на 4-5 день. Але знаєте, дуже часто людям це потрібно для заспокоєння, тому що страх є великою проблемою для імунної системи".
За словами Садового, таке тестування допомогло виявити кілька випадків захворювань на коронавірус.
"Ми виявили одну працівницю ринку, коли вона навіть не здогадувалася. Виявили працівників медичних установ, людей, які приходять у поліклініку, ми їх також тестуємо, особливо, коли є підозра на запалення легенів. Але потім, звичайно, це все пропускаємо через ПЛР тестування. Є у Львові дві лабораторії і плануємо ще дві лабораторії відкривати", - розповів мер Львова.
У Львівській області на сьогодні офіційно підтверджено 82 випадки захворювання коронавірусом.
Богдан Гагалюк просить Андрія Садового розібратися з львівським сміттям.
Про це сьогодні під час сесії Львівської обласної ради повідомив перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.
Богдан Гагалюк зачитав запит на звернення до Львівської міської ради щодо вирішення ситуації із вивезенням сміття зі Львова.
"Зараз передані функції (із вивезення сміття - ред.) на міську владу Львова і є багато звернень та дзвінків із різних регіонів України щодо ТПВ Львова" - пояснив Богдан Гагалюк.
За його словами, сміття зі Львова незаконно скидають на сміттєзвалищах та на території інших місті і сіл України, зокрема, такі випідки були зафіксовані у місті Бережани Тернопільської області, місті Шепетівка Хмельницької області, у Хотині Чернівецької області.
"Прохання до міста Львова налагодити роботу відповідним чином, дати звіт, куди зараз возиться сміття, на які полігони? Ми знаємо, що робота в Львівській області не ведеться належним чином і такі полігони, які приймали сміття раніше, це Миколаїв, Новояворівськ, Самбір, припинили прийняття ТПВ" - додав Богдан Гагалюк.
Зазначимо, з 1 липня 2019 року повноваження з вивозу твердих побутових відходів повернулись від Львівської ОДА до міської ради Львова. Львівська ОДА вивозила сміття з міста з кінця червня 2017 року.
У січні цього року львівське сміття виявили у Хотині, мерія заявила, що покарає львівських перевізників, якщо підтвердиться, що саме вони вивезли відходи до цього міста.
Також у Львові планують розробити сайт про стан вивезення сміття зі Львова.
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🤣
а где был я? а... спал, наверное.
Пробує пробити собі шлях до більшого збагачення!