 Масове експрес-тестування у Львові допомогло виявити латентних хворих COVID-19, - Садовий

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми масово тестуємо людей, у нас є понад 25 000 експрес-тестів", - зазначив він.

Тестують водіїв трамваїв, тролейбусів, автобусів, соціальних працівників, медичних працівників, представників бізнесу, супермаркетів, касирів, повідомив львівської міський голова.

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"Ми домовляємося з керівниками підприємств і організуємо виїзні робочі групи наших медиків, всіх оглядають і люди відразу здають експрес-тест", - сказав Садовий.

На запитання про неточність результатів тестів мер Львова зазначив: "Взагалі експрес-тести використовують коли вже є симптоми, на 4-5 день. Але знаєте, дуже часто людям це потрібно для заспокоєння, тому що страх є великою проблемою для імунної системи".

За словами Садового, таке тестування допомогло виявити кілька випадків захворювань на коронавірус.

"Ми виявили одну працівницю ринку, коли вона навіть не здогадувалася. Виявили працівників медичних установ, людей, які приходять у поліклініку, ми їх також тестуємо, особливо, коли є підозра на запалення легенів. Але потім, звичайно, це все пропускаємо через ПЛР тестування. Є у Львові дві лабораторії і плануємо ще дві лабораторії відкривати", - розповів мер Львова.

У Львівській області на сьогодні офіційно підтверджено 82 випадки захворювання коронавірусом.