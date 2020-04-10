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 Суспільство, Здоров'я
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 Масове експрес-тестування у Львові допомогло виявити латентних хворих COVID-19, - Садовий

У Львові для масового тестування використовують експрес-тести. Це вже допомогло виявити кількох заражених.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми масово тестуємо людей, у нас є понад 25 000 експрес-тестів", - зазначив він.

Тестують водіїв трамваїв, тролейбусів, автобусів, соціальних працівників, медичних працівників, представників бізнесу, супермаркетів, касирів, повідомив львівської міський голова.

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"Ми домовляємося з керівниками підприємств і організуємо виїзні робочі групи наших медиків, всіх оглядають і люди відразу здають експрес-тест", - сказав Садовий.

На запитання про неточність результатів тестів мер Львова зазначив: "Взагалі експрес-тести використовують коли вже є симптоми, на 4-5 день. Але знаєте, дуже часто людям це потрібно для заспокоєння, тому що страх є великою проблемою для імунної системи".

За словами Садового, таке тестування допомогло виявити кілька випадків захворювань на коронавірус.

"Ми виявили одну працівницю ринку, коли вона навіть не здогадувалася. Виявили працівників медичних установ, людей, які приходять у поліклініку, ми їх також тестуємо, особливо, коли є підозра на запалення легенів. Але потім, звичайно, це все пропускаємо через ПЛР тестування. Є у Львові дві лабораторії і плануємо ще дві лабораторії відкривати", - розповів мер Львова.

У Львівській області на сьогодні офіційно підтверджено 82 випадки захворювання коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188259
 
   
 Топ коментарі
 
Жаль, очень жаль, что год ому назад не было таких тестов, что бы можно было бы выявить латентных больныз ЗЕлёной плесенью.
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петя свалил с поста президента и во Львове мусор исчез.
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Ща земрази направят к нему прокуратуру. Разговорился понимаешь ли...
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петя свалил с поста президента и во Львове мусор исчез.
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Масове тестування це єдиний спосіб побороти коронавірус! Бо всі інші способи - неефективні!
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12 мар. 2020 г.

Богдан Гагалюк просить Андрія Садового розібратися з львівським сміттям.

Про це сьогодні під час сесії Львівської обласної ради повідомив перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.
Богдан Гагалюк зачитав запит на звернення до Львівської міської ради щодо вирішення ситуації із вивезенням сміття зі Львова.
"Зараз передані функції (із вивезення сміття - ред.) на міську владу Львова і є багато звернень та дзвінків із різних регіонів України щодо ТПВ Львова" - пояснив Богдан Гагалюк.
За його словами, сміття зі Львова незаконно скидають на сміттєзвалищах та на території інших місті і сіл України, зокрема, такі випідки були зафіксовані у місті Бережани Тернопільської області, місті Шепетівка Хмельницької області, у Хотині Чернівецької області.
"Прохання до міста Львова налагодити роботу відповідним чином, дати звіт, куди зараз возиться сміття, на які полігони? Ми знаємо, що робота в Львівській області не ведеться належним чином і такі полігони, які приймали сміття раніше, це Миколаїв, Новояворівськ, Самбір, припинили прийняття ТПВ" - додав Богдан Гагалюк.
Зазначимо, з 1 липня 2019 року повноваження з вивозу твердих побутових відходів повернулись від Львівської ОДА до міської ради Львова. Львівська ОДА вивозила сміття з міста з кінця червня 2017 року.
У січні цього року львівське сміття виявили у Хотині, мерія заявила, що покарає львівських перевізників, якщо підтвердиться, що саме вони вивезли відходи до цього міста.
Також у Львові планують розробити сайт про стан вивезення сміття зі Львова.
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Ща земрази направят к нему прокуратуру. Разговорился понимаешь ли...
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Латентные больные.. Я похоже тоже такой и нас таких боюсь пара миллионов.. Мы должны справится с этой заразой!
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Колись на очі попалось таке : поки не було інтернету,тільки сім"я знала,що ти д*вб*й*б....
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Дэвочка,учи уроки онлайн, может поумнеешь...

🤣
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Жаль, очень жаль, что год ому назад не было таких тестов, что бы можно было бы выявить латентных больныз ЗЕлёной плесенью.
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массовое тестирование во Львове?
а где был я? а... спал, наверное.
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Навряд у Львові тестуватимуть російськомовних. Массовое экспресс-тестирование во Львове помогло выявить латентных больных COVID-19, - Садовый - Цензор.НЕТ 996
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тест для определения кацапа: скажи ПАЛЯНИЦЯ Массовое экспресс-тестирование во Львове помогло выявить латентных больных COVID-19, - Садовый - Цензор.НЕТ 1003
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А як вони кажуть? Було якось, спитали одну - пляниця. Ще є варіанти?
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А Ви водій маршрутки чи продавець супермаркету?
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Ну, садовой, члены его семьи, и его жополизы с подельниками.
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А у чому прикол цих карантинів вихідного дня? Хто знає?
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Я про періодичні додаткові обмеження. Спочатку на Західній Україні тепер в Одеській області і Одесі.
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Ну в будні люди працюють, а от у вихідні можна і поменше ландати, у нас незважаючи на перше місце по короні в Україні, купа молоді гуляє.
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Адкватне рішення, хоч із запізненням але молодці !!!
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есть еще одна не менее прекрасная история с поставками. Как сообщил Politico, на прошлой неделе представитель администрации Трампа обратился за помощью по закупке спецсредств для медиков к коллегам из Таиланда. Тайцы с изумлением выслушали просьбу Белого дома, сообщив им о том, что партия точно таких же поставок из США в данный момент направляется в Бангкок. Помощники Трампа офигели, когда узнали о таком обмене и немедленно приостановили все поставки из США. Больше того, Берлин говорит, что США конфисковали 200 тыс масок (FFP2 и FFP3) в аэропорту Бангкока, которые были заказаны для берлинской полиции. Маски были изготовлены на фабрике 3M (американская компания) в Китае. Берлин говорит, что это «современное пиратство», и призывает правительство Меркель решить эту проблему с США. Они так же перехватили медикаменты купленные для Канады, чем вызвали беспокойство Джастина Трюдо. По данным Forbes, около 280 миллионов масок на складах в США были приобретены иностранными покупателями только в понедельник. Представитель FEMA заявил, что агентство «активно не поощряло и не препятствовало американским компаниям осуществлять экспорт за рубеж. Теперь они опомнились и начали ко
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я думал, это только у нас такие долбо*пы
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А несколько ранее массовый опрос народа на выборах позволил выявить кучу латентных п...ров, вроде партийцев Садового.
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Латентный это слово из гей-тусовок и ********-сборищь.
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Садовий -це латентний прідерок фрідмана!

Пробує пробити собі шлях до більшого збагачення!
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