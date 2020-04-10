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 Суспільство
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 У Тернополі заборонили роботу ломбардів, ринків і будівельних магазинів

Вирішено заборонити продаж кави та інших гарячих напоїв, що готуються в кавових апаратах, у магазинах і на території Тернопільської громади (крім розташованих на території АЗС).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Тернопільському штабі боротьби з коронавірусом.

Тернопільський міський штаб по боротьбі з коронавірусом сьогодні вирішив заборонити роботу ринків, ломбардів, будівельних магазинів, крім роботи доставки оптових продажів.

"Заборонити продаж кави та інших гарячих напоїв, що готуються в кавових апаратах, у магазинах і на території Тернопільської громади (крім розташованих на території АЗС)", - сказано в повідомленні.

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При цьому штаб вирішив дозволити діяльність підприємців, що працюють у сфері будівництва, реконструкції та ремонту за умови виконання протиепідемічних заходів - на відкритому повітрі за умови перебування на об'єкті не більше 10 осіб одночасно, в засобах індивідуального захисту, після проведеного температурного скринінгу.

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Також у місті дозволяється перебування в одному легковому автомобілі не більше 2 осіб (один спереду та один ззаду) або в межах членів однієї сім'ї.

Раніше Тернопільська міськрада повідомляла, що влада не буде запроваджувати комендантську годину в найближчі вихідні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188256
 
 
 Топ коментарі
 
Как так? Жулька и жена Разумкова без выручки останутся! Открыть немедленно ломбарды!
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Judge Dredd@Dredd_Director 17 ч

Поліція почала провокувати на порушення карантину.
В Тернополі вони замовили онлайн квіти, які забрали через віконце магазину, після чого відразу склали протокол по ст.44-3.
На щастя, суд став на сторону продавчині.
Спливають в пам'яті слова Арсенборисича: "Мусора - не люди!"
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ВАНУ не любят в Тернополе,что ли? Зачем бабушку делать бедной на горе украинцев?
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ВАНУ не любят в Тернополе,что ли? Зачем бабушку делать бедной на горе украинцев?
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Как так? Жулька и жена Разумкова без выручки останутся! Открыть немедленно ломбарды!
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на святое по зарились ироды на ломбарды! В Тернополе запрещена работа ломбардов, рынков и строительных магазинов - Цензор.НЕТ 4546
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А Эпицентр в Тернополе е? Работает? 😁😁😁
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теперь и колечко отнести некуда, чтобы хлебушка купить. Иди на большую дорогу.
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Краще би церкви закрили.А то там через облизування ікон.вже багато інфікувалися.ф
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Все це що приймається,це антиконституційно.
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Вищо там, рамси сплутали ? Навіть сам ********** дозволив ломбарди.
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Judge Dredd@Dredd_Director 17 ч

Поліція почала провокувати на порушення карантину.
В Тернополі вони замовили онлайн квіти, які забрали через віконце магазину, після чого відразу склали протокол по ст.44-3.
На щастя, суд став на сторону продавчині.
Спливають в пам'яті слова Арсенборисича: "Мусора - не люди!"
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а шо всё выше перечисленное до этого работало?
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